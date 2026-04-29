पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए जारी दूसरे फेज की वोटिंग के दौरान कोलकाता की हाई-प्रोफाइल भवानीपुर सीट के कालीघाट इलाके में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला. बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के क्षेत्र में पहुंचते ही तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ता आमने-सामने आ गए, जिससे तनाव की स्थिति बन गई. टीएमसी समर्थकों ने शुभेंदु अधिकारी के सामने 'जय बांग्ला' के नारे लगाए. जवाब में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने 'जय श्री राम' के नारे लगाए.

क्या बोले शुभेंदु अधिकारी?

शुभेंदु अधिकारी ने इन लोगों को स्थानीय वोटर मानने से इनकार करते हुए 'बाहरी' करार दिया. उन्होंने कहा, 'ये वोटर्स नहीं हैं, बल्कि बाहर से बुलाए गए उपद्रवी हैं.' स्थिति बिगड़ते देख शुभेंदु ने तुरंत फोन पर किसी को स्थान की जानकारी देते हुए कहा, 'मैं यहीं हूं आप आइये.' इसके बाद वहां जुटे बीजेपी कार्यकर्ता ने 'जय श्री राम' के नारे लगाए, जिसके बाद माहौल गरमा गया.

टीएमसी ने किया पटलवार

वहीं, TMC नेता काजोरी बनर्जी ने बीजेपी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया. उन्होंने कहा, 'हम लोग शांतिपूर्वक वोट देने आए थे, लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने यहां आकर माहौल खराब करने की कोशिश की है. उन पर किसी ने हमला नहीं किया, वे केवल वोटिंग को प्रभावित करने के लिए गलत आरोप लगा रहे हैं.'

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बाद में मीडिया से बात करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि बात केवल राजनीतिक नारों तक सीमित नहीं थी. शुभेंदु ने कहा, 'मैं 15 मिनट तक शांति से सुनता रहा, लेकिन जब उन्होंने हमारे धर्म और हमारे भगवानों के खिलाफ अपशब्द कहे, तो मैंने मुंहतोड़ जवाब दिया.' उन्होंने आगे कहा कि 'यह सब एक सोची-समझी साजिश है, ताकि मीडिया में ऐसी तस्वीरें दिखाई जाएं कि शुभेंदु अधिकारी हंगामा कर रहे हैं.'

वहीं, मौके पर तैनात भारी पुलिस बल और वरिष्ठ अधिकारियों ने हस्तक्षेप कर स्थिति को संभाला. पुलिस अधिकारी का कहना है कि स्थिति अब पूरी तरह कंट्रोल में है और मतदान प्रक्रिया ठीक से चल रही है.

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