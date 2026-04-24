हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बंगालतमिलनाडुअसमकेरलपुडुचेरीआगामी चुनाव
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़चुनाव 2026'पहले चरण की 125 सीटों पर बीजेपी की जीत पक्की', शुभेंदु अधिकारी ने हिंदू वोटर्स को लेकर कर दिया बड़ा दावा

'पहले चरण की 125 सीटों पर बीजेपी की जीत पक्की', शुभेंदु अधिकारी ने हिंदू वोटर्स को लेकर कर दिया बड़ा दावा

सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य में टीएमसी के खिलाफ भारी जनविरोधी लहर के चलते अल्पसंख्यक वोट एकजुट होते दिख रहे हैं, लेकिन ‘परिणाम आने पर ही पता चलेगा कि हिंदुओं का एक बड़ा बहुमत भाजपा के साथ है.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 24 Apr 2026 11:36 AM (IST)
Preferred Sources

West Bengal Assembly election: भारतीय जनता पार्टी (BJP) के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी ने गुरुवार (23 अप्रैल, 2026) को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 91.78 प्रतिशत के उच्च मतदान का हवाला देते हुए अनुमान जताया कि भाजपा इस चरण की 152 सीट में से 125 सीट जीतेगी.

पहले चरण के मतदान के समापन के बाद विपक्ष के नेता और नंदीग्राम और भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्रों से भाजपा प्रत्याशी अधिकारी ने विश्वास व्यक्त किया कि पार्टी 2026 के विधानसभा चुनाव में निर्णायक जनादेश प्राप्त करने वाली है.

उन्होंने सुचारू मतदान प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग को श्रेय दिया. अधिकारी ने कहा, 'भाजपा इस चरण में ही लगभग 125 सीट हासिल कर लेगी.' आज पहले चरण में 3.6 करोड़ मतदाताओं में से कुल 91.87 प्रतिशत ने वोट डाला.

यह भी पढ़ें:- आजाद भारत में पहली बार बंगाल-तमिलनाडु में रिकॉर्ड वोटिंग, जानें क्या बोले मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार

 

सुवेंदु अधिकारी ने मतदान के रुझानों पर भी चर्चा की और बताया कि राज्य में सत्ताधारी दल के खिलाफ भारी जनविरोधी लहर के चलते अल्पसंख्यक वोट एकजुट होते दिख रहे हैं, लेकिन ‘‘परिणाम आने पर ही पता चलेगा कि हिंदू मतदाताओं का एक बड़ा बहुमत - लगभग 85 प्रतिशत - भाजपा के साथ है.'

यह भी पढ़ें- West Bengal Assembly Elections 2026: 'झालमुड़ी मैंने खाई, मिर्ची TMC वालों को लगी', पश्चिम बंगाल में वोटिंग के बीच नादिया में बोले PM मोदी

यह भी पढ़ें:- West Bengal Elections: ‘ये बंगाल है, नितिन नबीन भी आपको यहां...’, वोटिंग के बीच TMC सांसद महुआ मोइत्रा की BJP नेताओं को धमकी

उन्होंने कहा कि दूसरे चरण में पार्टी की संभावनाएं मजबूत बनी हुई हैं और मुख्य चुनौती सत्ताधारी दल के कार्यकर्ताओं द्वारा फैलाई जा रही धमकियों को रोकना है. अधिकारी ने कहा कि ‘निर्वाचन आयोग की सख्ती से पहले चरण में अनुशासन बनाए रखने में मदद मिली.’ उन्होंने उम्मीद जताई कि इसी तरह का नियंत्रण जारी रहेगा.

 

Published at : 24 Apr 2026 11:36 AM (IST)
Tags :
Suvendu Adhikari TMC Mamata Banerjee BJP West Bengal Assembly Election 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

चुनाव 2026
'पहले चरण की 125 सीटों पर बीजेपी की जीत पक्की', शुभेंदु अधिकारी ने हिंदू वोटर्स को लेकर कर दिया बड़ा दावा
'पहले चरण की 125 सीटों पर बीजेपी की जीत पक्की', शुभेंदु अधिकारी ने हिंदू वोटर्स को लेकर कर दिया बड़ा दावा
चुनाव 2026
West Bengal Election: हाथ में DSLR कैमरा, आंखों पर काला चश्मा, बंगाल चुनाव के बीच नाव से पीएम मोदी ने हुगली में किया फोटोशूट
हाथ में DSLR कैमरा, आंखों पर काला चश्मा, बंगाल चुनाव के बीच नाव से पीएम मोदी ने हुगली में किया फोटोशूट
चुनाव 2026
West Bengal Election 2026 LIVE: बंगाल में वोटिंग खत्म, टूटे सारे रिकॉर्ड, हिंसा के बीच CRPF पर पथराव
LIVE: बंगाल में वोटिंग खत्म, टूटे सारे रिकॉर्ड, हिंसा के बीच CRPF पर पथराव
चुनाव 2026
Assembly Polls 2026: तमिलनाडु में कहां हुई सबसे ज्यादा वोटिंग, कहां सबसे कम? ये रही पूरी लिस्ट
तमिलनाडु में कहां हुई सबसे ज्यादा वोटिंग, कहां सबसे कम? ये रही पूरी लिस्ट
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दरिंदे नौकर का 'लास्ट हॉरर'! | Delhi Crime
West Bengal 2026 Phase 1 Voting: दीदी का कमाल...या PM Modi का धमाल? | TMC Vs BJP | Breaking
Chitra Tripathi: Battle of West Bengal का Winner कौन? | Mamata Banerjee | TMC Vs BJP | Janhit |
Pratima Mishra: बंगाल चुनाव में हिंसा की 'बिग पिक्चर' | West Bengal Phase 1 Voting | BJP | TMC
Iran Vs US-Israel War:'ईरान को सबसे ज्यादा दर्द देने वाली जगह पर चोट'
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
West Bengal Election: हाथ में DSLR कैमरा, आंखों पर काला चश्मा, बंगाल चुनाव के बीच नाव से पीएम मोदी ने हुगली में किया फोटोशूट
हाथ में DSLR कैमरा, आंखों पर काला चश्मा, बंगाल चुनाव के बीच नाव से पीएम मोदी ने हुगली में किया फोटोशूट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'शेर बनाना ही था तो कायदे का बनाते', CM योगी की तस्वीर पर अखिलेश यादव ने अपने अंदाज में कसा तंज
'शेर बनाना ही था तो कायदे का बनाते', CM योगी की तस्वीर पर अखिलेश यादव ने अपने अंदाज में कसा तंज
विश्व
'कभी इंडिया आकर देखो मिस्टर ट्रंप, फिर...', भारत को नरक बताने पर ईरान ने लगाई लताड़, शेयर किया वीडियो
'कभी इंडिया आकर देखो मिस्टर ट्रंप, फिर...', भारत को नरक बताने पर ईरान ने लगाई लताड़, शेयर किया वीडियो
बॉलीवुड
'जमील जमाली' की पॉपुलैरिटी से खुश हुए 'धुरंधर' के प्रोड्यूसर, राकेश बेदी को दिया इतने करोड़ का बोनस
'जमील जमाली' की पॉपुलैरिटी से खुश हुए धुरंधर के प्रोड्यूसर, राकेश बेदी को दिया ये ऑफर
आईपीएल 2026
MI-CSK मैच के बाद कितनी बदली प्वाइंट्स टेबल? जानें किसके पास है ऑरेंज और पर्पल कैप
MI-CSK मैच के बाद कितनी बदली प्वाइंट्स टेबल? जानें किसके पास है ऑरेंज और पर्पल कैप
विश्व
India-US Relations: 'पहले के मुकाबले अब भारत...' पूर्व अमेरिकी राजदूत की ये बात ट्रंप को सुननी चाहिए, समझ आएगी इंडिया की असली वैल्यू
'पहले के मुकाबले अब भारत...' पूर्व अमेरिकी राजदूत की ये बात ट्रंप को सुननी चाहिए, समझ आएगी इंडिया की असली वैल्यू
एग्रीकल्चर
Irrigation Tips: कम पानी में ऐसे करें खेतों की सिंचाई, किसानों के लिए काम के हैं टिप्स
कम पानी में ऐसे करें खेतों की सिंचाई, किसानों के लिए काम के हैं टिप्स
लाइफस्टाइल
Screen Time Effects: खुश रहने के लिए बस अपने रुटीन में करें यह छोटा सा बदलाव, बाद में थैंक यू बोलेंगे आप
खुश रहने के लिए बस अपने रुटीन में करें यह छोटा सा बदलाव, बाद में थैंक यू बोलेंगे आप
ENT LIVE
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
ENT LIVE
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
ENT LIVE
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
ENT LIVE
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Embed widget