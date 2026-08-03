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गंभीर अपराध में शामिल लोगों को नहीं मिलेगी राहत', संसद मार्च में हिंसा पर बोला SC
संसद मार्च पर हुए प्रदर्शन में कई छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी. दिल्ली और दूसरे राज्यों में छात्रों के प्रदर्शन पर कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है- 'देखना होगा कि कितने एफआईआर हैं. उनमें से कितने ऐसे लोगों पर है जिनका आपराधिक इतिहास रहा है.(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
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