बंगाल चुनाव के बीच बाबरी मस्जिद का ऐलान करने वाले हुमायूं कबीर को लगा बड़ा झटका

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom अभिषेक बनर्जी ने बाबरी मस्जिद समर्थक को थामा झंडा।

West Bengal Assembly Elections 2026: पश्चिम बंगाल में गुरुवार (23 अप्रैल, 2026) को विधानसभा चुनाव का पहला चरण ऐतिहासिक मतदान प्रतिशत के साथ पूर्ण हो चुका है. चुनाव के पहले चरण में राज्य के 16 जिलों में 91.78 प्रतिशत से ज्यादा वोटिंग हुई है. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इसे आजादी से लेकर अब तक का ऐतिहासिक चुनाव कहा है. राज्य की जनता आज के चुनाव से बेहद खुश है, लेकिन बंगाल चुनाव के बीच तृणमूल कांग्रेस (TMC) से पूर्व नेता और आम जनता उन्नयन पार्टी (AJUP) के प्रमुख हुमायुं कबीर को बड़ा झटका लगा है.

दरअसल, मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान करके चर्चा में आए हुमायूं कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी (AJUP) के एक उम्मीदवार अजाज अहमद अंसारी ने चुनाव के बीच तृणमूल कांग्रेस (TMC) का हाथ थाम लिया है. अजाज अहमद अंसारी बंगाल के मेतियाबुरुज विधानसभा सीट से AJUP के उम्मीदवार बनाए गए थे, लेकिन राज्य में पहले चरण के चुनाव के दौरान अजाज अंसारी गुरुवार (23 अप्रैल, 2026) को TMC नेता अभिषेक बनर्जी की उपस्थिति में टीएमसी में शामिल हो गए.

टीएमसी ने एक्स पर शेयर किया वीडियो

तृणमूल कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने आधिकारिक हैंडल से अजाज अहमद अंसारी से पार्टी में शामिल होने के वीडियो शेयर किया है. वीडियो में टीएमसी के महासचिव और लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी एक चुनावी सभा में नजर आ रहे हैं और जो एजेयूपी उम्मीदवार अजाज अहमद अंसारी को टीएमसी का झंडा थमाते हुए नजर आ रहे हैं. इसके अलावा, अजाज अहमद अंसारी को पार्टी में शामिल किए जाने के बाद अभिषेक बनर्जी उन्हें मंच पर गले से लगाते भी दिखाई दिए.

Today, in the presence of Shri @abhishekaitc, Ajaz Ahmed Ansari, AJUP candidate from Metiaburuz, joined the Trinamool Congress family.



We extend a warm welcome to him and commend his decision to choose development over divisiveness. We look forward to his contributions in… pic.twitter.com/vEKQgOz99L — All India Trinamool Congress (@AITCofficial) April 23, 2026

इसके अलावा, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (AITC) ने अपने पोस्ट में लिखा, ‘आज अभिषेक बनर्जी की उपस्थिति में मेटियाबुरुज विधानसभा सीट से AJUP उम्मीदवार अजाज अहमद अंसारी ने तृणमूल कांग्रेस परिवार में शामिल होकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं और विभाजन की राजनीति के बजाय विकास को चुनने के उनके फैसले की सराहना करते हैं. हमें विश्वास है कि वे बंगाल के लोगों की सेवा में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे.’

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