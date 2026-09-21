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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाशहजाद पूनावाला ने क्यों छोड़ा BJP का साथ? ABP News को बताई इनसाइड स्टोरी

शहजाद पूनावाला ने क्यों छोड़ा BJP का साथ? ABP News को बताई इनसाइड स्टोरी

शहबाज पूनावाला ने एबीपी न्यूज को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कई सवालों के जवाब दिए. उन्होंने यह भी बताया कि पार्टी से क्यों इस्तीफा दिया.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 21 Sep 2026 10:40 AM (IST)
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भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने पार्टी क्यों छोड़ी, इसकी असली वजह क्या थी. उन्होंने इस मुद्दे पर खुलकर बात की. शहजाद ने एबीपी न्यूज को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा कि बीजेपी मेरी मां की तरह है और मेरे उसके साथ आत्मिय रिश्ते हैं. शहजाद ने कहा कि मैं विचारधार को नहीं छोड़ा, मैंने सिर्फ एक सिस्टम को छोड़ा है.

शहजाद पूनावाला ने कहा, 'अब मैं आपको असली स्टोरी बताता हूं जो इनसाइड स्टोरी है. मैं पहले तो बीजेपी को धमकी नहीं दे रहा हूं क्योंकि बीजेपी और मेरे आत्मीय रिश्ते हैं. बीजेपी मेरी मां के समान है. बीजेपी मेरे परिवार के समान है और परिवार में धमकियां नहीं होती. बीजेपी ऐसी पार्टी है, जिसमें कार्यकर्ता की बात सुनी जाती है.' 

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भाजपा में काम करने को लेकर क्या बोले शहजाद

उन्होंने कहा, 'मेरा फॉल आउट कांग्रेस से हुआ. उसके बाद मोदी जी ने मेरा स्टेज से नाम लिया. आपको याद है गुजरात के चुनाव थे. उसके बाद 5 साल तक मैं कहां था? उसके बाद हमको एक अवसर मिला कि बीजेपी आकर काम कीजिए. मैंने दो चीजें कैलकुलेट की. एक कि ना मैं बेटा हूं किसी का और ना मैं करप्शन का पैसा लेता हूं, 24 घंटे ये करूंगा तो सर्वाइव कैसे करूंगा. मेरे पास इतनी सेविंग आ चुकी थी, क्योंकि शादी की नहीं है. खर्चा सिर्फ एक आदमी का है. तो उतनी सेविंग थी कि मैं तीन-चार साल सस्टेन करूं.'

पूनावाला ने बताया क्या था असली प्लान

शहजाद ने कहा, 'दूसरा मेरे मन में था 24 के चुनाव तक. मतलब मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हम गंगा नहाए हम फिर प्राइवेट सेक्टर में वापस जाएंगे और मैंने यह ऑन रिकॉर्ड कई पॉडकास्ट में बोला है. इसे कई जगह ट्वीट भी किया है तो ये मेरा ओरिजिनल प्लान था, बीजेपी ने इतिहास में अपने किसी व्यक्ति को पहले दिन पे राष्ट्रीय प्रवक्ता नहीं बनाया. मैं इकलौता ऐसा हूं जो पहले दिन ही प्रवक्ता बन गया. मैं बीजेपी से रूठूंगा किस चीज के लिए क्या नहीं दिया बीजेपी ने.' 

यह भी पढ़ें : 'नितिन गडकरी का मैं धन्यवाद करता हूं कि...', असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा दावा

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 21 Sep 2026 10:39 AM (IST)
Tags :
BJP PM Modi Shehzad Poonawalla India
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