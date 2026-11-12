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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअरब सागर और होर्मुज में 2 दिन में तीन भारतीय नाविक सवार जहाजों पर हमले, सभी नाविक सुरक्षित

अरब सागर और होर्मुज में 2 दिन में तीन भारतीय नाविक सवार जहाजों पर हमले, सभी नाविक सुरक्षित

मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 3 दिन में लगातार 3 'X' पोस्ट से भारतीय नाविक सवार जहाजों पर अरब सागर और होर्मुज स्ट्रैट से गुजरते वक्त हमले की खबर दी है. इन जहाजों पर सऊदी या लाइबेरिया के झंडे लगे हुए थे.

Written By : धर्मेंद्र बैरागी |  Updated at : 12 Nov 2026 11:48 PM (IST)
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अरब सागर और होर्मुज स्ट्रेट में पिछले दो दिनों में लगातार ऐसे जहाजों पर हमले हुए हैं जिन पर भारतीय नाविक सवार थे. इन हमलों में सबसे बड़ा हमला UAE के तट के पास हुआ. जब लाइबेरिया के झंडे वाले कच्चे तेल के टैंकर 'एमटी डोमिनिका प्रॉस्पेरिटी' पर एक प्रोजेक्टाइल (मिसाइल या रॉकेट जैसा हथियार) से हमला किया गया. इस जहाज में 19 भारतीय नाविक सवार थे, सभी नाविकों के सुरक्षित होने की खबर मिली है. 

केंदीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया है कि 11 नवंबर को लाइबेरिया के झंडे वाले कच्चे तेल के टैंकर 'एमटी डोमिनिका प्रॉस्पेरिटी' पर, जिसमें 19 भारतीय नाविक सवार थे, मीना साक्र के पास एक प्रोजेक्टाइल (मिसाइल या रॉकेट जैसा हथियार) से हमला किया गया है. मंत्री ने सभी नाविकों के सुरक्षित होने की खबर भी दी है. 

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जहाजरानी मंत्री सोनोवाल ने अपने 'X' पोस्ट में यह जानकारी दी है. अपने पोस्ट में जरूरी जानकारी देते हुए सोनोवाल ने लिखा कि "यूएई कोस्ट गार्ड ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जहाज के सभी 22 सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. हमारे सभी 19 भारतीय नागरिक पूरी तरह सुरक्षित हैं और उन्हें कोई चोट नहीं आई है."

सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि "हम जहाज की प्रबंधन कंपनी के लगातार संपर्क में हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनकी सुरक्षा, भलाई और जरूरी सुविधाओं (लॉजिस्टिकल सपोर्ट) का पूरा ध्यान रखा जाए."

होर्मुज में भी हुआ हमला

इससे पहले, सोनोवाल ने 11 नवंबर को भी जानकारी दी थी कि होर्मुज स्ट्रैट (Strait of Hormuz) से गुजरते समय एक जहाज हमले की चपेट में आ गया था. उन्होंने बताया था कि "सऊदी अरब के झंडे वाले तेल टैंकर 'एनसीसी फज्र' (NCC FAJR) पर सवार तीन भारतीय नाविकों समेत पूरा चालक दल सुरक्षित है."

10 नवंबर को भी हुआ एक हमला

एक अन्य X पोस्ट में, सोनोवाल ने बताया कि 'MT फुजैराह एनर्जी' (MT FUJAIRAH ENERGY) नाम का जहाज अल रुवाइस से दुबई जा रहा था, तभी उस पर हमला हुआ. केंद्रीय मंत्री ने कहा, "10 नवंबर को, लाइबेरिया के झंडे वाला VLCC 'MT फुजैराह एनर्जी' जिस पर 6 भारतीय नाविक सवार थे, अल रुवाइस से दुबई जाते समय फारस की खाड़ी में एक प्रोजेक्टाइल (हमला करने वाली वस्तु) की चपेट में आ गया.

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About the author धर्मेंद्र बैरागी

धर्मेंद्र बैरागी हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में हिन्दी डिजिटल पत्रकारिता पर  शोध कर रहे हैं. इनके रुचि के विषय साहित्य, राजनीति एवं खेल आदि है. वर्तमान में एबीपी न्यूज में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. संपर्क करें- dharmendradasbairagi13@gmail.com
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Published at : 12 Nov 2026 11:48 PM (IST)
Tags :
Sarbananda Sonowal Strait Of Hormuz
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