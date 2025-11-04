हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाShashi Tharoor Remarks: शशि थरूर ने राहुल गांधी को लेकर ऐसा क्या कहा मच गया बवाल? अब कांग्रेस ने दिया रिप्लाई

Shashi Tharoor Remarks: शशि थरूर ने राहुल गांधी को लेकर ऐसा क्या कहा मच गया बवाल? अब कांग्रेस ने दिया रिप्लाई

थरूर ने बताया कि भाई-भतीजावाद शासन को कैसे नुकसान पहुंचाता है. वे लिखते हैं कि जब राजनीतिक सत्ता का निर्धारण जमीनी स्तर पर जुड़ाव के बजाय वंश से होता है तो शासन की गुणवत्ता प्रभावित होती है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 04 Nov 2025 07:59 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर एक बार फिर सुर्खियों में हैं. हालांकि इस बार उनका कोई बयान नहीं बल्कि उनके लिखे एक आर्टिकल से हंगामा मच गया है. थरूर के 'राजनीतिक वंशवाद' को लेकर 31 अक्टूबर को ओपिनियन पोर्टल प्रोजेक्ट सिंडिकेट पर लिखे एक लेख से बीजेपी को कांग्रेस को घेरने का मौका मिल गया है.

थरूर ने विस्तार से बताया है कि कैसे वंशवाद से प्रेरित राजनीति शासन की गुणवत्ता को कमज़ोर करती है. थरूर की टिप्पणी से बीजेपी को एक बार फिर कांग्रेस को घेरने का मौका मिल गया है. बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस नेता ने अपने लेख में भारत के भाई-भतीजावाद (राहुल गांधी) और छोटा भाई-भतीजावाद (तेजस्वी यादव) पर सीधा हमला किया है.

कांग्रेस नेता उदित राज ने क्या कहा
इस मामले को लेकर कांग्रेस नेता उदित राज ने एएनआई से कहा कि वंशवादी दृष्टिकोण सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत के सभी क्षेत्रों में फैला हुआ है. एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है. एक व्यापारी का बेटा व्यापार में लगा रहता है और राजनीति भी इसका अपवाद नहीं है. उन्होंने राजनीति में वंशवाद का उदाहरण देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत कई लोगों का नाम लिया. उन्होंने कहा, "नायडू से लेकर पवार तक, डीएमके से लेकर ममता तक, मायावती से लेकर अमित शाह के बेटे तक, ऐसे कई उदाहरण हैं. नुकसान यह है कि अवसर सिर्फ परिवारों तक ही सीमित रह जाते हैं."

प्रमोद तिवारी ने नेहरू को बताया सबसे योग्य पीएम 
कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू और भारतीय राजनीति में गांधी परिवार का बचाव करते हुए कहा कि नेतृत्व योग्यता से आता है. कांग्रेस सांसद ने कहा, "पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के सबसे योग्य प्रधानमंत्री थे. इंदिरा गांधी ने अपने प्राणों की आहुति देकर खुद को साबित किया. राजीव गांधी ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश की सेवा की. इसलिए अगर कोई गांधी परिवार को एक राजवंश कहता है तो भारत में किसी परिवार में इतना त्याग, समर्पण और क्षमता नहीं थी जितनी इस परिवार में थी?"

क्या लिखा है शशि थरूर ने 
इस पूरे विवाद के केंद्र में नेहरू-गांधी वंश, राजनीतिक नेतृत्व-जन्मसिद्ध अधिकार और भाई-भतीजावाद, योग्यतावाद पर हावी इन विषयों पर शशि थरूर ने अपनी स्पष्ट राय रखी है. ओपिनियन पोर्टल पर थरूर के लेख के एक अंश में लिखा है, "स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, वर्तमान विपक्षी नेता राहुल गांधी और सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा सहित नेहरू-गांधी परिवार का प्रभाव भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसने इस विचार को भी पुख्ता किया है कि राजनीतिक नेतृत्व एक जन्मसिद्ध अधिकार हो सकता है."

उन्होंने यह भी बताया कि भाई-भतीजावाद शासन को कैसे नुकसान पहुंचाता है. वे आगे लिखते हैं, "जब राजनीतिक सत्ता का निर्धारण योग्यता, प्रतिबद्धता या जमीनी स्तर पर जुड़ाव के बजाय वंश से होता है तो शासन की गुणवत्ता प्रभावित होती है. यह तब और भी ज़्यादा समस्या पैदा करता है जब उम्मीदवारों की मुख्य योग्यता उनका उपनाम हो."

ये भी पढ़ें

'कितने भी झूठे आरोप लगा लें, 2026 में DMK फिर बनाएगी सरकार', बोले CM स्टालिन

Published at : 04 Nov 2025 07:59 AM (IST)
Tags :
Shashi Tharoor Congress BJP Rahul Gandhi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
दिल्ली-NCR में आज होगी बारिश, कहां आएगा आंधी तूफान? यूपी समेत जानें अन्य राज्यों का भी मौसम
दिल्ली-NCR में आज होगी बारिश, कहां आएगा आंधी तूफान? यूपी समेत जानें अन्य राज्यों का भी मौसम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP AQI: यूपी में जहरीली हुई हवा, कई शहरों में तेजी से बढ़ा प्रदूषण, गाजियाबाद-मेरठ में AQI 400 के पार
यूपी में जहरीली हुई हवा, कई शहरों में तेजी से बढ़ा प्रदूषण, गाजियाबाद-मेरठ में AQI 400 के पार
विश्व
अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप सरकार के खिलाफ खड़ा यह भारतीय मूल का वकील, देश के भविष्य से जुड़ा बड़ा फैसला आज
अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप सरकार के खिलाफ खड़ा यह भारतीय मूल का वकील, देश के भविष्य से जुड़ा बड़ा फैसला आज
स्पोर्ट्स
ट्रॉफी के साथ हरमनप्रीत का क्रिप्टिक पोस्ट वायरल, पुरुषों के क्रिकेट टीम में मचेगा बवाल, जानिए ऐसा क्या लिख दिया
ट्रॉफी के साथ हरमनप्रीत का क्रिप्टिक पोस्ट वायरल, पुरुषों के क्रिकेट टीम में मचेगा बवाल, जानिए ऐसा क्या लिख दिया
Advertisement

वीडियोज

अमेरिका में नौकरी का 'खूनी चक्रव्यूह' !
पोस्टर में लालू क्यों गायब? PM Modi ने Tejashwi yadav को घेरा
Bihar Election: प्रचार में 'कट्टा'.. चुनावी 'बट्टा'?
Bihar Election: बिहार में बंदरों पर 'सियासी गुलाटियां'!
पप्पू, टप्पू, अप्पू Vs गप्पू, चम्पू!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिल्ली-NCR में आज होगी बारिश, कहां आएगा आंधी तूफान? यूपी समेत जानें अन्य राज्यों का भी मौसम
दिल्ली-NCR में आज होगी बारिश, कहां आएगा आंधी तूफान? यूपी समेत जानें अन्य राज्यों का भी मौसम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP AQI: यूपी में जहरीली हुई हवा, कई शहरों में तेजी से बढ़ा प्रदूषण, गाजियाबाद-मेरठ में AQI 400 के पार
यूपी में जहरीली हुई हवा, कई शहरों में तेजी से बढ़ा प्रदूषण, गाजियाबाद-मेरठ में AQI 400 के पार
विश्व
अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप सरकार के खिलाफ खड़ा यह भारतीय मूल का वकील, देश के भविष्य से जुड़ा बड़ा फैसला आज
अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप सरकार के खिलाफ खड़ा यह भारतीय मूल का वकील, देश के भविष्य से जुड़ा बड़ा फैसला आज
स्पोर्ट्स
ट्रॉफी के साथ हरमनप्रीत का क्रिप्टिक पोस्ट वायरल, पुरुषों के क्रिकेट टीम में मचेगा बवाल, जानिए ऐसा क्या लिख दिया
ट्रॉफी के साथ हरमनप्रीत का क्रिप्टिक पोस्ट वायरल, पुरुषों के क्रिकेट टीम में मचेगा बवाल, जानिए ऐसा क्या लिख दिया
बॉलीवुड
सलमान खान हुए शर्टलेस, सिक्स पैक एब्स किए फ्लॉन्ट, दबंग खान का स्वैग देख फैंस बोले- फिटनेस आइकन
सलमान खान हुए शर्टलेस, सिक्स पैक एब्स किए फ्लॉन्ट, दबंग खान का स्वैग देख फैंस बोले- फिटनेस आइकन
ट्रेंडिंग
हेलोविन के मौके पर अमेरिका की सड़कों पर महिला ने लिया स्त्री लुक- वीडियो ने इंटरनेट पर मचाया धमाल, यहां देखें
हेलोविन के मौके पर अमेरिका की सड़कों पर महिला ने लिया स्त्री लुक- वीडियो ने इंटरनेट पर मचाया धमाल, यहां देखें
शिक्षा
यूजीसी नेट करने के बाद सिर्फ एकेडमिक ही नहीं, नौकरी के लिए मिलते हैं इतने सारे मौके
यूजीसी नेट करने के बाद सिर्फ एकेडमिक ही नहीं, नौकरी के लिए मिलते हैं इतने सारे मौके
यूटिलिटी
3 घंटे से ज्यादा लेट है ट्रेन तो ऐसे पा सकते हैं पूरा रिफंड, स्टेप बॉय स्टेप देख लें पूरा प्रॉसेस
3 घंटे से ज्यादा लेट है ट्रेन तो ऐसे पा सकते हैं पूरा रिफंड, स्टेप बॉय स्टेप देख लें पूरा प्रॉसेस
ABP NEWS
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
ABP NEWS
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
ABP NEWS
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
ABP NEWS
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
ABP NEWS
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
Embed widget