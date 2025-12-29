हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाबेंगलुरु में बुलडोजर एक्शन पर कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर भड़के शहाबुद्दीन रजवी, कहा- आप मुस्लिम हितेषी कैसे हैं?

मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि उस कॉलोनी में रहने वाले लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं लेकिन, अफसोस उनके दर्द को समझने वाला कोई नहीं है.

By : आईएएनएस | Edited By: नीलम राजपूत | Updated at : 29 Dec 2025 04:44 PM (IST)
Preferred Sources

ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने बेंगलुरु में एक मुस्लिम कॉलोनी पर हुए बुलडोजर एक्शन पर नाराजगी जताई है. इसे लेकर उन्होंने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को घेरा और कहा कि य़ह सरकार मुसलमानों की हितौषी नहीं है.

सोमवार (29 दिसंबर, 2025) को समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने दावा किया, 'इस कॉलोनी में 400 से ज्यादा मुस्लिम समुदाय के लोग थे. जिनके घर उजाड़ दिए गए. कर्नाटक की सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के नक्शेकदम पर चल रही है, जिसे किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जा सकता है. उस कॉलोनी में बुलडोजर चलाने की जगह दूसरे विकल्प भी हो सकते थे. अगर सरकार चाहती, तो इन कॉलोनी में रहने वाले लोगों को दूसरे जगह में रहने के लिए कोई जगह दे सकती थी. लेकिन, अफसोस सरकार ने इस दिशा में किसी भी प्रकार का कोई कदम नहीं उठाया. इसके विपरीत, इन लोगों ने बेंगलुरु की इस कॉलोनी को उजाड़ना जरूरी समझा.'

मौलाना ने कहा कि उस कॉलोनी में रहने वाले लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं लेकिन, अफसोस उनके दर्द को समझने वाला कोई नहीं है. कोई भी उनकी आह सुनने को तैयार नहीं हो रहा है. कर्नाटक की मौजूदा सरकार को चाहिए कि वो वहां के लोगों के दुख और दर्द को समझे और उसे दूर करने की दिशा में काम करे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े.

उन्होंने कहा कि कर्नाटक की यह सरकार दावा करती है कि हम मुस्लिमों के हितैषी हैं. आप किस तरह के हितैषी हैं, ये समझ नहीं आ रहा है. क्या जिस तरह से आप लोगों ने कॉलोनी को उजाड़ दिया, क्या उसे देखते हुए यह कहा जा सकता है कि आप मुस्लिमों के हितैषी हैं, आपका रवैया उस नारे से बिल्कुल भी मेल खाता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जिसमें आप यह कह रहे हैं कि हम मुस्लिमों के हितैषी हैं.

उन्होंने कहा कि कर्नाटक की सरकार मुस्लिम समुदाय के लोगों से झूठ बोल रही है और वो यह झूठ राजनीतिक लाभ अर्जित करने के मकसद से बोल रही है. लेकिन, कर्नाटक का मुसलमान इस सरकार के रवैये को अच्छे से देख रही है.

शहाबुद्दीन रजवी ने बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे हमले को भारत के लिए चिंता का विषय बताया है. उन्होंने कहा कि वहां की कट्टरपंथी ताकतें भारत के खिलाफ साजिश रच रही हैं, लेकिन हम इस साजिश को किसी भी हाल में धरातल पर नहीं उतरने देंगे.

उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के संदर्भ में भारत सरकार की तरफ से जो भी कदम उठाया जाएगा, उसका समर्थन भारत का मुसलमान खुलकर करेगा. उन्होंने मांग की कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले को हर हाल में रोका जाए. इस तरह के हमलों को किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा. इसकी जितनी निंदा की जाए, कम है. हम बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे हमले की कठोर शब्दों में निंदा की करते हैं.

 

Unnao Rape Case: दोषी कुलदीप सेंगर की जमानत पर SC में बोली सीबीआई- कोई कॉन्स्टेबल या सैन्य अधिकारी ड्यूटी पर ऐसा करे तो...

Published at : 29 Dec 2025 04:44 PM (IST)
