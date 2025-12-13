Daman: दमन में बड़ा हादसा! तालाब के पास खेलने पहुंचे 7 बच्चे डूबे, तीन के शव बरामद, तलाश जारी

Daman News: संघ प्रदेश दमन के आटियावाड़ क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है. हिंगलाज माता मंदिर के पास स्थित तालाब में सात बच्चे डूब गए, जिससे पूरे क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई. हादसा देर शाम उस समय हुआ, जब बच्चे तालाब के पास खेलने पहुंचे थे.

कैसे हुआ हादसा?

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बच्चे तालाब के किनारे खेल रहे थे. इसी दौरान एक बच्चा फिसलकर तालाब में गिर गया. उसे बचाने के प्रयास में बाकी बच्चे भी तालाब में उतर गए और पानी की गहराई ज्यादा होने के कारण सभी उसमें फंस गए. बच्चों के चिल्लाने की आवाज सुनकर स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे.

स्थानीय लोगों ने बिना देर किए रेस्क्यू शुरू किया और इनमें से एक बच्चे को सफलतापूर्वक बचा लिया गया. बचाए गए बच्चे की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है, लेकिन दुखद बात यह है कि तीन बच्चों के शव तालाब से बरामद किए गए. यह खबर सुनते ही पूरे क्षेत्र में मातम छा गया.

अब भी तीन बच्चे लापता

घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड, पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच गईं. गोताखोरों की मदद से तालाब में खोज अभियान जारी है. अधिकारियों का कहना है कि अंधेरा होने के बावजूद तलाशी पूरी सतर्कता और तेज़ी से की जा रही है.

एक ही क्षेत्र के इतने बच्चों का डूबना स्थानीय लोगों के लिए बड़ा सदमा है. कई परिवार रो-रोकर बेहाल हैं. प्रशासन ने तालाब के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने और भविष्य में ऐसे हादसे रोकने के लिए अतिरिक्त कदम उठाने की बात कही है.

