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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाबारिश बनी आफत! असम में 82, केरल में 8 की मौत, IMD का इन राज्यों में अलर्ट

बारिश बनी आफत! असम में 82, केरल में 8 की मौत, IMD का इन राज्यों में अलर्ट

Flood is Assam: भारी बारिश और बाढ़ की वजह से असम में मरने वालों की संख्या बढ़कर 82 हो गई है, जबकि केरल में 8 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है. वहीं, छत्तीसगढ़ में दो लड़कियों की मौत हो गई.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 03 Aug 2026 12:24 AM (IST)
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  • मानसून से देश के कई राज्यों में बाढ़, असम-केरल में मौतें बढ़ीं।
  • छत्तीसगढ़ में भारी नुकसान, गुजरात में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी।
  • प्रभावित राज्यों में सरकारें राहत कार्यों में जुटीं, मौसम विभाग ने चेताया।

देश के कई हिस्सों में मानसून की भारी बारिश की वजह से रविवार (2 अगस्त, 2026) को भी बाढ़ जैसी स्थितियां देखने को मिली हैं. असम, केरल, छत्तीसगढ़ और गुजरात में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से कई लोगों की मौत हो चुकी है, निचले इलाकों में पानी भर गया है, जिससे भारी संख्या में लोग विस्थापित भी हुए हैं. भारी बारिश और बाढ़ की वजह से असम में मरने वालों की संख्या बढ़कर 82 हो गई है, जबकि केरल में 8 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है.

छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की वजह से अबुजमद इलाके में बाढ़ आ गई, इससे सबसे ज्यादा असर राज्य के नारायणपुर जिले पर पड़ा है, जहां 50 से ज्यादा घर क्षतिग्रस्त हो गए और दो लड़कियों की मौत भी हो गई. वहीं, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने आने वाले कई दिनों तक इन राज्यों के इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश और अचानक बाढ़ आने को लेकर अलर्ट जारी किया है.

छत्तीसगढ़ के मंत्री ने दी हालात की जानकारी

छत्तीसगढ़ के मंत्री केदार कश्यप ने न्यूज एजेंजी एएनआई से बातचीत में बताया कि इलाके में 28, 29 और 30 जुलाई को बहुत भारी बारिश हुई, जो औसतन बारिश से काफी ज्यादा थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे बादल फट गए हों. हालांकि, राज्य सरकार लगातार यह कोशिश कर रही है कि बाढ़ और बारिश से प्रभावित लोगों के पास सबसे पहले और जल्द से जल्द राहत सामग्रियों को पहुंचाया जाए.  

उन्होंने कहा, ‘राज्य में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से काफी संख्या में लोग विस्थापित हुए हैं, स्थानीय इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचा है. हमारे जिला प्रशासन पूरी लगन के साथ लोगों की राहत पहुंचाने के काम में जुटा हुआ है. 

असम में क्या है हालात?

वहीं, असम में राज्य आपदा प्रबंधन विभाग प्राधिकरण (ASDMA) की 1 अगस्त की रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य में आई बाढ़ की वजह से मरने वालों की संख्या बढ़कर 82 हो गई है और राज्य के शिवसागर और चरईदेव में एक-एक मौत होने की पुष्टि हुई है. रिपोर्ट के मुताबिक, असम के पांच जिलों- शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट, नगांव और चरईदेव के 379 गांवों में एक लाख 92 हजार से ज्यादा लोग सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं.  

केरलम के 209 राहत कैंपों में 5792 लोगों को किया गया शिफ्ट

भारी बारिश और बाढ़ जैसी स्थिति के बीच केरलम में आठ लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, आठ लोग अभी भी लापता हैं और 13 लोग बारिश संबंधी घटनाओं में घायल हुए हैं. इस दौरान 27 घर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं और 196 आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए है. जबकि राज्य सरकार की तरफ की तरफ से बनाए गए 209 राहत कैंपों में कुल 5792 लोगों को शिफ्ट किया गया है. 

गुजरात में मौसम विभाग के रेड अलर्ट

वहीं, मौसम विभाग ने रविवार (2 अगस्त, 2026) को गुजरात के मोरबी, सुरेंद्रनगर, राजकोट, अहमदाबाद और अन्य दो जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है. अधिकारियों ने बताया कि बारिश का रुख अब सौराष्ट्र की तरफ मुड़ गया है, इससे कुछ इलाकों में भारी जलजमाव की समस्या उत्पन्न हो गई है.

गुजरात के साथ तटीय राज्य ओडिशा भी बाढ़ जैसे हालातों से गुजर रहा है. इसके अलावा, मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. जबकि असम और उत्तराखंड में वाटर लेवल्स बढ़ने के कारण हाई अलर्ट पर रखा गया है. 

मौसम विभाग ने दी चेतावनी

देश के कई राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ के हालातों के बीच मौसम विभाग ने बताया है कि अगले चार-पांच दिनों में पूर्वोत्तर भारत, मध्य और पूर्वी हिमालयी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों की बढ़ने की संभावनाएं हैं, जबकि दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में बारिश की कमी आने की उम्मीद है.

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड के साथ केरलम और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के तटीय इलाकों में बाढ़ आने का अलर्ट जारी किया है. 

यह भी पढ़ेंः शेख हसीना का क्या होगा अगला प्लान? दो साल बाद दुनिया के सामने आएंगी

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 02 Aug 2026 11:46 PM (IST)
Tags :
Assam IMD Chhattisgarh Keralam FLOOD HEAVY RAINFALL

Frequently Asked Questions

मॉनसून 2026 में किन राज्यों में बाढ़ जैसी स्थिति देखने को मिली है?

देश के कई हिस्सों में, खासकर असम, केरल, छत्तीसगढ़ और गुजरात में मॉनसून की भारी बारिश के कारण 2 अगस्त, 2026 को बाढ़ जैसी स्थितियां बनी हुई हैं। इससे जान-माल का काफी नुकसान हुआ है।

असम में बाढ़ के कारण क्या स्थिति है?

असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 82 हो गई है। राज्य के पांच जिलों के 379 गांवों में 1.92 लाख से अधिक लोग सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं।

छत्तीसगढ़ में भारी बारिश से क्या नुकसान हुआ है?

छत्तीसगढ़ के अबुजमद इलाके में बाढ़ आ गई, जिससे नारायणपुर जिले में 50 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हुए और दो लड़कियों की मौत हो गई। मंत्री केदार कश्यप के अनुसार, 28-30 जुलाई को बहुत भारी बारिश हुई थी।

केरल में बाढ़ के कारण कितने लोग प्रभावित हुए हैं और कितने कैंपों में शिफ्ट किए गए हैं?

केरल में भारी बारिश और बाढ़ से 8 लोगों की मौत हुई है और 8 लोग अभी भी लापता हैं। राज्य सरकार द्वारा बनाए गए 209 राहत कैंपों में कुल 5792 लोगों को शिफ्ट किया गया है।

मौसम विभाग ने किन राज्यों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है?

मौसम विभाग ने गुजरात के मोरबी, सुरेंद्रनगर, राजकोट, अहमदाबाद और दो अन्य जिलों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा, हिमाचल प्रदेश के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

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