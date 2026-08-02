#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'बेटी को नया जीवन मिला', अपशब्द कहने वाली छात्रा की मां ने PM मोदी को कहा धन्यवाद

'बेटी को नया जीवन मिला', अपशब्द कहने वाली छात्रा की मां ने PM मोदी को कहा धन्यवाद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाली नाबालिग लड़की की मां ने PM मोदी का आभार जताया. उन्होंने कहा कि पीएम की तरफ से माफ किए जाने से उनकी बेटी को नया जीवन मिला है.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 02 Aug 2026 02:42 PM (IST)
Preferred Sources

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ गलत टिप्पणी करने वाली वायरल वीडियो में दिखाई देने वाली नाबालिग लड़की की मां ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के माफ करने के फैसले ने उनकी बेटी को नया जीवन दिया है. समाचार एजेंसी PTI से बातचीत करते हुए लड़की की मां ने कहा कि वह हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद करती हैं, क्योंकि उन्होंने बदला लेने के बजाय माफी का रास्ता चुना.

उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने एक ऐसे बच्चे को माफ करके अपनी महानता दिखाई है, जिसने उनके खिलाफ बेहद गलत और अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किया था. उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन है और उन्होंने उनकी बेटी को सबसे बड़ा उपहार दिया है, जो जीवनदान के समान है. मां ने कहा कि उनकी बेटी के लिए यह एक तरह से नया जन्म है.

ये भी पढ़ें: तेलंगाना में पति ने पत्नी के हाथ-पैर बांधकर की हत्या, पुलिस का बड़ा खुलासा

लड़की की मां ने मीडिया को क्या बताया

PM नरेंद्र मोदी और उनकी मां के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाली लड़की की मां ने समाचार एजेंसी PTI से बातचीत में प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हुए भावुक अपील की. उन्होंने कहा कि मोदी जी ने उनकी बेटी को माफ करके बहुत बड़ा काम किया है और अब उनकी एक ही विनती है कि वह उनकी बच्ची को गोद ले लें. उन्होंने कहा कि आज उनकी बेटी को नया जीवन मिला है. मां का कहना था कि प्रधानमंत्री ने जिस तरह का फैसला लिया, उससे उनकी बेटी का भविष्य बच गया. उन्होंने कहा कि वह इस उपकार को कभी नहीं भूल सकतीं और इसके लिए हमेशा प्रधानमंत्री की आभारी रहेंगी. बातचीत के दौरान लड़की की मां ने बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर भी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म बंद कर दिए जाने चाहिए क्योंकि कम उम्र के बच्चे आसानी से गलत संगत और गलत विचारों के प्रभाव में आ जाते हैं. उन्होंने मांग की कि बच्चों के लिए इंस्टाग्राम बैन कर दिया जाए ताकि वे इस तरह की घटनाओं से दूर रह सकें.

CJP के प्रदर्शन का मामला

यह मामला उस समय सामने आया था जब जंतर-मंतर पर नीट-यूजी पेपर लीक के विरोध में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में छात्र प्रदर्शन किया गया था. इसी प्रदर्शन के दौरान कुछ आपत्तिजनक नारे लगाए गए थे, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी निशाना बनाया गया था. इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो साझा किया और लोगों से संयम बरतने की अपील की. उन्होंने कहा कि जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, वे गुमराह हैं और ऐसे मामलों का जवाब क्रोध या प्रतिशोध से नहीं दिया जाना चाहिए.

लड़की का एक माफीनामा वीडियो

प्रधानमंत्री के इस मैसेज के बाद उस लड़की का एक माफीनामा वीडियो भी सामने आया. वीडियो में लड़की ने खुद को 15 साल की बताया और स्वीकार किया कि उससे बड़ी गलती हुई है. उसने कहा कि जो कुछ उसने कहा, वह माफी के योग्य नहीं है और उसे अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी है. लड़की ने बताया कि वह अपने दोस्तों के साथ कनॉट प्लेस गई थी और वहीं से प्रदर्शन में शामिल हो गई. उसने कहा कि प्रदर्शन के दौरान उसके आसपास मौजूद लोग प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगा रहे थे और वह भी उसी माहौल में बह गई. उसने कहा कि यह उसकी पहली और आखिरी गलती है और वह पूरे देश से माफी मांगती है.

अपने किए पर बेहद शर्मिंदा है- लड़की

लड़की ने कहा कि वह अपने किए पर बेहद शर्मिंदा है और लोगों से उसे माफ करने की अपील करती है. उसने यह भी कहा कि अब उसे अपनी गलती का पूरी तरह एहसास हो चुका है. हालांकि माफी मांगने के बावजूद मामला कानूनी रूप से आगे बढ़ चुका है. 23 जुलाई को हुए प्रदर्शन के दौरान लगाए गए कथित आपत्तिजनक नारों को लेकर नोएडा पुलिस स्टेशन में लड़की के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी. नोएडा पुलिस ने जीरो FIR दर्ज करने के बाद मामला नई दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन को भेज दिया था. शिकायतकर्ता का आरोप है कि लड़की की टिप्पणियों से प्रधानमंत्री पद की गरिमा को ठेस पहुंची है और इससे समाज में वैमनस्य फैलने तथा सार्वजनिक शांति भंग होने की आशंका है.

ये भी पढ़ें: CJP को मिले 1 करोड़ के फंड पर बवाल, RTI एक्टिविस्ट ने ECI से की शिकायत!

About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
Read More
Published at : 02 Aug 2026 02:42 PM (IST)
Tags :
CJP PM Modi NOIDA Abhijit Deepak
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'बेटी को नया जीवन मिला', अपशब्द कहने वाली छात्रा की मां ने PM मोदी को कहा धन्यवाद
'बेटी को नया जीवन मिला', अपशब्द कहने वाली छात्रा की मां ने PM मोदी को कहा धन्यवाद
इंडिया
'चोरी राम मंदिर बनने के बाद शुरू नहीं हुई बल्कि...', कांग्रेस ने BJP पर किया हमला
'चोरी राम मंदिर बनने के बाद शुरू नहीं हुई बल्कि...', कांग्रेस ने BJP पर किया हमला
इंडिया
केरल-गुजरात और असम में बारिश का कहर, 6 की मौत, कई जिलों में रेड अलर्ट
केरल-गुजरात और असम में बारिश का कहर, 6 की मौत, कई जिलों में रेड अलर्ट
इंडिया
तेलंगाना में पति ने पत्नी के हाथ-पैर बांधकर की हत्या, पुलिस का बड़ा खुलासा
तेलंगाना में पति ने पत्नी के हाथ-पैर बांधकर की हत्या, पुलिस का बड़ा खुलासा
Advertisement

वीडियोज

Pakistan में छाया Ramayana Trailer, Ranbir Kapoor, Yash और Sai Pallavi की हो रही तारीफ
Ramayana Trailer के बाद Kangana Ranaut का पुराना Sita लुक चर्चा में, एक पोस्ट से मचा बवाल
Kiara Advani ने Toxic Controversy पर तोड़ी चुप्पी, Yash की फिल्म का किया बचाव
Ramayana Trailer में Lord Vishnu कौन? Ranbir Kapoor, Mahesh Babu या Saurabh Raj Jain
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CJP प्रदर्शन के दौरान दिल्ली दहलाने की साजिश! जैश आतंकी की गर्लफ्रेंड भी गिरफ्तार
CJP प्रदर्शन के दौरान दिल्ली दहलाने की साजिश! जैश आतंकी की गर्लफ्रेंड भी गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'राम मंदिर की आधारशिला रखने वाले दलित थे इसलिए...' अरुण भारती का बड़ा हमला
'राम मंदिर की आधारशिला रखने वाले दलित थे इसलिए...' अरुण भारती का बड़ा हमला
क्रिकेट
IPL ट्रेड की खबरों के बीच नए लुक में दिखे हार्दिक पांड्या, GF भी थी साथ
IPL ट्रेड की खबरों के बीच नए लुक में दिखे हार्दिक पांड्या, GF भी थी साथ
बॉलीवुड
विजय वर्मा का कास्टिंग काउच पर खुलासा, बोले- वो मुझे गलत तरीके से छूने लगा था
विजय वर्मा का कास्टिंग काउच पर खुलासा, बोले- वो मुझे गलत तरीके से छूने लगा था
इंडिया
केरल में भारी बारिश और बाढ़ से 6 लोगों की मौत, 6 लापता, CM ने क्या कहा?
केरल में भारी बारिश और बाढ़ से 6 लोगों की मौत, 6 लापता, CM ने क्या कहा?
इंडिया
तेलंगाना में पति ने पत्नी के हाथ-पैर बांधकर की हत्या, पुलिस का बड़ा खुलासा
तेलंगाना में पति ने पत्नी के हाथ-पैर बांधकर की हत्या, पुलिस का बड़ा खुलासा
फूड
Kitchen Tips: सब्जी में ग्रेवी ज्यादा पतली हो गई, कैसे करें गाढ़ी?
सब्जी में ग्रेवी ज्यादा पतली हो गई, कैसे करें गाढ़ी?
ट्रेंडिंग
Snake Viral Video:सांप के सामने रख दिया गया आईना, रिएक्शन देखकर दहल जाएगा दिल
सांप के सामने रख दिया गया आईना, रिएक्शन देखकर दहल जाएगा दिल
ENT LIVE
Toxic विवाद पर Kiara Advani का जवाब, Yash की फिल्म और फीमेल किरदारों का किया बचाव
Toxic विवाद पर Kiara Advani का जवाब, Yash की फिल्म और फीमेल किरदारों का किया बचाव
ENT LIVE
Ramayana Trailer में Lord Vishnu कौन? Ranbir Kapoor, Mahesh Babu या Saurabh Raj Jain पर चर्चा
Ramayana Trailer में Lord Vishnu कौन? Ranbir Kapoor, Mahesh Babu या Saurabh Raj Jain पर चर्चा
ENT LIVE
Kangana Ranaut का बचपन वाला Sita लुक वायरल, Ramayana Trailer के बीच पोस्ट बनी चर्चा
Kangana Ranaut का बचपन वाला Sita लुक वायरल, Ramayana Trailer के बीच पोस्ट बनी चर्चा
ENT LIVE
The Traitors 2 के 21 कंटेस्टेंट्स कंफर्म, Munawar Faruqui से Shweta Tiwari तक कई बड़े नाम
The Traitors 2 के 21 कंटेस्टेंट्स कंफर्म, Munawar Faruqui से Shweta Tiwari तक कई बड़े नाम
ABP NEWS
Viral Video: सड़क किनारे बैठी गाय पर चढ़ी गाड़ी
Viral Video: सड़क किनारे बैठी गाय पर चढ़ी गाड़ी
Embed widget