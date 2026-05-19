सायोनी घोष पर विवादित बयान! BJP नेता ने सिर कलम करने पर किया 1 करोड़ के इनाम का ऐलान

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में एक विवादित बयान को लेकर बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है. सिकंदराबाद नगर पालिका के चेयरमैन और BJP नेता डॉ. प्रदीप दीक्षित ने तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा सांसद सायोनी घोष को लेकर बेहद विवादित टिप्पणी की है.

एक विरोध प्रदर्शन के दौरान डॉ. प्रदीप दीक्षित ने कथित तौर पर कहा कि जो कोई भी सायोनी घोष का कटा हुआ सिर लाएगा, उसे 1 करोड़ रुपये का इनाम दिया जाएगा. उनका यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं शुरू हो गईं.

वायरल वीडियो में प्रदीप दीक्षित ने क्या कहा?

वायरल वीडियो में दीक्षित यह कहते सुनाई दे रहे हैं कि वह रोज भगवान शिव की पूजा करते हैं और सायोनी घोष के पुराने सोशल मीडिया पोस्ट से उन्हें बहुत दुख पहुंचा है. यह बयान सिकंदराबाद में आयोजित एक विरोध प्रदर्शन के दौरान दिया गया था. इस प्रदर्शन को आयोजकों ने हिंदू देवी-देवताओं के अपमान के खिलाफ बताया. बताया जा रहा है कि इस मुद्दे को लेकर हिंदू संगठनों द्वारा करीब 3100 किलोमीटर की पदयात्रा भी निकाली जा रही थी. कार्यक्रम के बाद दीक्षित के भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया.

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सायोनी घोष का विवाद कब का है?

यह पूरा विवाद सायोनी घोष के एक पुराने सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़ा है. यह पोस्ट पहली बार 2015 में सामने आया था और बाद में 2021 के पश्चिम बंगाल चुनावों के दौरान फिर चर्चा में आया. उस पोस्ट को लेकर उनके खिलाफ FIR भी दर्ज की गई थी.हालांकि सायोनी घोष ने पहले ही सफाई देते हुए कहा था कि साल 2015 में उनका सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो गया था और उसी दौरान यह पोस्ट किया गया था. उन्होंने दावा किया था कि अकाउंट वापस मिलने के बाद उन्होंने तुरंत वह पोस्ट हटा दिया था.

कांग्रेस ने BJP नेता के बयान की कड़ी आलोचना की

इस मामले पर कांग्रेस नेताओं ने BJP नेता के बयान की कड़ी आलोचना की है. बुलंदशहर कांग्रेस जिला अध्यक्ष जियाउर रहमान ने कहा कि किसी महिला की हत्या पर इनाम घोषित करना बेहद शर्मनाक है. उन्होंने पुलिस से मामले में FIR दर्ज करने की मांग की.उन्होंने कहा कि अगर राजनीतिक दलों में ऐसे लोग रहेंगे तो महिलाएं खुद को सुरक्षित कैसे महसूस करेंगी. उन्होंने BJP नेतृत्व से भी कार्रवाई की मांग की.

वहीं BJP जिला अध्यक्ष विकास चौहान ने कहा कि डॉ. प्रदीप दीक्षित का बयान उनकी निजी राय है और पार्टी का आधिकारिक रुख नहीं है. उन्होंने कहा कि BJP हमेशा महिलाओं के सम्मान और उनकी सुरक्षा के पक्ष में रही है.फिलहाल इस मामले में पुलिस या जिला प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. हालांकि पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अगर कोई औपचारिक शिकायत मिलती है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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