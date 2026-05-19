ममता बनर्जी को बड़ा झटका, फाल्टा में TMC उम्मीदवार जहांगीर खान ने चुनाव लड़ने से किया इनकार 

पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है. यहां फाल्टा विधानसभा सीट पर होने वाले मतदान से पहले तृणमूल कांग्रेस (TMC) के उम्मीदवार जहांगीर खान ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है. उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है. बता दें कि इस सीट पर चुनाव में धांधली के आरोप लगने के बाद निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव का ऐलान किया था और 21 मई को यहां वोटिंग होनी है.

जहांगीर खान 'पुष्पा' मूवी का डायलॉग बोलकर चर्चा में आए थे. उन्होंने कहा था- 'पुष्पा झुकेगा नहीं साला' चुनाव प्रचार के दौरान उनका ये अंदाज काफी वायरल हो गया था. उनके अंदाज को देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वोटिंग से महज दो दिन पहले वो अचानक चुनावी मैदान से पीछे हट जाएंगे. जहांगीर खान के इस फैसले ने न सिर्फ टीएमसी को हैरान किया है, बल्कि सोशल मीडिया पर भी उन्हें ट्रोल किया जा रहा है कि 'पुष्पा' के तेवर इतनी जल्दी कैसे ढीले पड़ गए.

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पुष्पा अब मेरी जिम्मेदारी: शुभेंदु अधिकारी

जहांगीर खान ने यह याचिका मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की ओर से दी गई चेतावनी के बाद दायर की थी. मुख्यमंत्री ने कहा था कि पुष्पा के मामले को वह व्यक्तिगत रूप से संभालेंगे. सीएम ने कहा, 'पुष्पा अब मेरी जिम्मेदारी है.'

कलकत्ता HC में दायर की थी याचिका



जहांगीर खान ने सोमवार (18 मई, 2026) को कलकत्ता हाई कोर्ट में बंगाल पुलिस की ओर से किसी भी तरह की दमनकारी कार्रवाई से सुरक्षा की मांग करते हुए याचिका लगाई थी. इसमें टीएमसी नेता ने आरोप लगाया था कि उनके खिलाफ बार-बार आपराधिक मामले दर्ज किए जा रहे हैं. उनके वकील ने कोर्ट में कहा कि हर दिन उन पर नए आपराधिक मामले थोपे जा रहे हैं. हालांकि उनके मुवक्किल के पास कानूनी उपाय अपनाने का अधिकार है, लेकिन उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर का खुलासा किया जाना चाहिए.

29 अप्रैल को हुई थी वोटिंग

फाल्टा विधानसभा सीट के लिए बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में, 29 अप्रैल को वोटिंग हुई थी. उस दिन फाल्टा सीट पर कई बूथों में धांधली की शिकायतें मिली थीं. भारतीय जनता पार्टी (BJP) उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिह्नों के बगल वाले ईवीएम बटन पर सफेद टेप लगा दिया गया था. इसके बाद, विशेष चुनाव पर्यवेक्षक सुब्रत गुप्ता ने खुद फाल्टा का दौरा किया और इस मामले की गहन जांच की. उनकी जांच रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने पूरे फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में दोबारा वोटिंग का आदेश दिया. दोबारा वोटिंग 21 मई को होगी और नतीजे 24 मई को घोषित किए जाएंगे.

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