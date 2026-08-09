मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाPoK में विद्रोह के बीच चुनाव का बहिष्कार, अमान खान ने PAK सेना की तवायफ से की तुलना

PoK में विद्रोह के बीच चुनाव का बहिष्कार, अमान खान ने PAK सेना की तवायफ से की तुलना

पीओके के बाग जिले की तीन सीटों और हवेली 1 सीट पर सोमवार को चुनाव होना है. इन 4 सीटों के चुनाव को लेकर प्रदर्शनकारियों ने बॉयकॉट का ऐलान किया है.

Written By : शिवांक मिश्रा |  Updated at : 09 Aug 2026 07:32 AM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में विद्रोह को 2 महीने से ज्यादा समय हो चुका है लेकिन इसके बाद भी प्रदर्शनकारी टस से मस होने को तैयार नहीं है. विद्रोह का नया एपिसेंटर रावलाकोट का चिनार चौक और डी चौक खचाखच प्रदर्शनकारियों से भरा पड़ा हुआ है. सरदार अमान ख़ान की धमकी के बाद पीओके के चुनाव आयोग ने सुरक्षा का हवाला देते हुए 10 अगस्त को होने वाली 11 सीटों के चुनाव में 7 सीटों का मतदान अनिश्चितकालीन तक स्थगित कर दिया है. 

सोमवार को चुनाव केवल पीओके के बाग जिले की तीन सीट और हवेली जिले की एक सीट पर होगा. 10 अगस्त को होने वाले इन 4 सीटों के चुनाव का भी प्रदर्शनकारियों ने बॉयकॉट का ऐलान किया है. इस सबके इतर मतदान से 72 घंटे पहले आख़िरी प्रयास के तहत पीओके के बाग जिले में शहबाज़ शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज़) और बिलावल भुट्टो की पीपीपी की जनसभा हुई. दोनों चुनावी जनसभाओं में पीओके में मतदान बॉयकॉट का असर साफ दिखा. 

9 जून से पाकिस्तान के पंजाब और पीओके के बीच बस सेवा पूरी तरह से बंद है. जानकारी के मुताबिक पंजाब नंबर की बसों में अपने कार्यकर्ताओं को बैठाकर पीएमएल (एन) लेकर आई थी ताकि राणा सनाउल्लाह की रैली में भीड़ दिखे. हालांकि पाकिस्तान के इन जुगाड़ का कोई असर पीओके में ज़मीन पर नहीं दिख रहा है. बाग में एक खच्चर को पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का प्रतीक बनाकर और उसे माला पहनाकर उसके ऊपर पैसे फेंके गए. गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो, बिकने वालों को एक धक्का और दो के नारे लगाए गए.

पाकिस्तानी सेना के सिपाहियों की तवायफ से तुलना  
रावलाकोट के चिनार चौक पर विद्रोह के प्रमुख चेहरों में से एक सरदार अमान ख़ान ने पाकिस्तानी सेना के सिपाहियों की तुलना तवायफ से की और कहा ये सिपाही कर्नल जनरल के आदेश पर पैसे के लिए लोगों को मार रहे हैं उनका क़त्ल कर रहे हैं. हर दिन की तरह ही शनिवार को भी रात 8 बजे के आसपास पाकिस्तानी सेना ने रात के समय प्रदर्शनकारियों को डराने के लिए रावलाकोट में हवाई फायर किए, हालांकि इसके बाद भी प्रदर्शनकारी टस से मस नहीं हो रहे हैं और 61 दिनों से उनका विद्रोह जारी है.

पिछले हफ्ते पाकिस्तान के पूर्व गृहमंत्री और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सलाहकार राणा सनाउल्लाह ने प्रदर्शनकारियों को आतंकी बताया था और कहा था कि कई साल पहले इन्हें भारत के खिलाफ आतंकी हमले के लिए ट्रेन किया गया था लेकिन अब ये पाकिस्तान के खिलाफ हो गए हैं. 

ये भी पढ़ें

US उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने PM मोदी को किया फोन, रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर जोर

About the author शिवांक मिश्रा

शिवांक मिश्रा साल 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और इस वक्त एबीपी न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कार्यरत हैं. उनकी विशेषज्ञता साइबर सुरक्षा, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग और जनहित से जुड़े मामलों की गहन पड़ताल में है. कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों के शरण मॉड्यूल से लेकर भारत में दवा कंपनियों की अवैध वसूली जैसे विषयों पर कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं. क्रिकेट और फुटबॉल देखना और खेलना पसंद है.
Read More
Published at : 09 Aug 2026 07:32 AM (IST)
Tags :
Protest Bilawal Bhutto PoK SHEHBAZ SHARIF
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
PoK में विद्रोह के बीच चुनाव का बहिष्कार, अमान खान ने PAK सेना की तवायफ से की तुलना
PoK में विद्रोह के बीच चुनाव का बहिष्कार, अमान खान ने PAK सेना की तवायफ से की तुलना
इंडिया
नेपाल PM बालेन्द्र शाह की भारत यात्रा क्यों होगी महत्वपूर्ण? तुर्किए-सऊदी-पाकिस्तान डील के बीच समझें अहमियत
नेपाल PM बालेन्द्र शाह की भारत यात्रा क्यों होगी महत्वपूर्ण? तुर्किए-सऊदी-पाकिस्तान डील के बीच समझें अहमियत
इंडिया
US उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने PM मोदी को किया फोन, रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर जोर
US उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने PM मोदी को किया फोन, रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर जोर
इंडिया
परिसीमन बिल: CM विजय ने लिया फैसला, महिला आरक्षण बिल पर भिड़े रिजिजू, बादल साथ | बड़ी बातें
परिसीमन बिल: CM विजय ने लिया फैसला, महिला आरक्षण बिल पर भिड़े रिजिजू, बादल साथ | बड़ी बातें
Advertisement

वीडियोज

Govinda संग Komal Rani Swarnkar हुईं स्पॉट, 4 साल की Dating Rumours फिर चर्चा में
Bhojpuri Bawal में Kajal Raghwani पर भड़के Nirahua, बोले- ‘आप उसी के लायक हो’
Pati Brahmachari: 😯Suraj का फिर दिखा पुराना 'राउडी' अवतार, Isha संग मिलकर मिशन पर निकला हीरो #sbs
Bollywood News: भारतीय फैंस से 2 दिन पहले विदेशी दर्शक देखेंगे 'रामायण', जानें मेकर्स की इस खास रिलीज स्ट्रेटजी के पीछे की वजह (08.08.26)
Ramayana का Global Release! Devendra Fadnavis बोले- Oscar नहीं मिला तो होगी निराशा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के स्कूली बच्चों की सुरक्षा पर योगी सरकार सख्त, अब होगी नियमित जांच
यूपी के स्कूली बच्चों की सुरक्षा पर योगी सरकार सख्त, अब होगी नियमित जांच
इंडिया
'IIT दिल्ली में छात्रों को PM के सामने झुकने पर...', ओवैसी का आरोप
'IIT दिल्ली में छात्रों को PM के सामने झुकने पर...', ओवैसी का आरोप
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी के सामने आ गया तेंदुआ ! भारतीय क्रिकेटर ने यूं उठाया सफारी का मजा
वैभव सूर्यवंशी के सामने आ गया तेंदुआ ! भारतीय क्रिकेटर ने यूं उठाया सफारी का मजा
बॉलीवुड
'आरंभ है प्रचंड...', रांची में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से मिले अभिनेता पीयूष मिश्रा, गाया गाना
'आरंभ है प्रचंड...', रांची में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से मिले अभिनेता पीयूष मिश्रा, गाया गाना
शिक्षा
जल्द जारी हो सकता है UPTET रिजल्ट, लाखों उम्मीदवार कर रहे इंतजार
जल्द जारी हो सकता है UPTET रिजल्ट, लाखों उम्मीदवार कर रहे इंतजार
इंडिया
महिला आरक्षण पर BJP के साथ आई ये विपक्षी पार्टी, रिजिजू बोले - 'आपने...'
महिला आरक्षण पर BJP के साथ आई ये विपक्षी पार्टी, रिजिजू बोले - 'आपने...'
ट्रेंडिंग
Foreign Woman Dance Viral Video : विदेशी महिला ने हरियाणवी गाने पर बनाई रील, लाखों लोगों ने देखा वीडियो
विदेशी महिला ने हरियाणवी गाने पर बनाई रील, लाखों लोगों ने देखा वीडियो
एग्रीकल्चर
E20 के बाद बायो-CNG की तैयारी, गोबर से बनेगी क्लीन एनर्जी
E20 के बाद बायो-CNG की तैयारी, गोबर से बनेगी क्लीन एनर्जी
ENT LIVE
Mumbai Airport पर Govinda संग Komal Rani Swarnkar की तस्वीरें वायरल, Dating Rumours फिर तेज
Mumbai Airport पर Govinda संग Komal Rani Swarnkar की तस्वीरें वायरल, Dating Rumours फिर तेज
ENT LIVE
Bhojpuri Bawal में Kajal Raghwani के आरोपों पर भड़के Nirahua, बोले- ‘आप उसी के लायक हो’
Bhojpuri Bawal में Kajal Raghwani के आरोपों पर भड़के Nirahua, बोले- ‘आप उसी के लायक हो’
ENT LIVE
Bigg Boss 20 में मिलेगा Second Life? Salman Khan के ‘Karan Arjun’ Hint का खुला राज
Bigg Boss 20 में मिलेगा Second Life? Salman Khan के ‘Karan Arjun’ Hint का खुला राज
ENT LIVE
Ramayana का Global Buzz! 50,000 Screens पर Release की तैयारी, Devendra Fadnavis ने किया Oscar का सपोर्ट
Ramayana का Global Buzz! 50,000 Screens पर Release की तैयारी, Devendra Fadnavis ने किया Oscar का सपोर्ट
ENT LIVE
Kajal Raghwani ने Pawan Singh पर लगाए किसिंग सीन को लेकर गंभीर आरोप, Bhojpuri Bawaal में खुलासा
Kajal Raghwani ने Pawan Singh पर लगाए किसिंग सीन को लेकर गंभीर आरोप, Bhojpuri Bawaal में खुलासा
Embed widget