CJP नेता सौरव दास ने ममता बनर्जी को कहा थैंक्यू, 'बंट गए तो...'

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom CJP ने चुनाव धांधली पर CEC के इस्तीफे की मांग करते हुए प्रदर्शन किया।

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के सह-संयोजक सौरव दास ने पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (TMC) की प्रमुख ममता बनर्जी से मिले समर्थन के लिए उनका धन्यवाद किया है. उन्होंने कहा कि अगर हम बंट गए तो हार जाएंगे. दरअसल, चुनाव आयोग (SIR) के मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और वोटर लिस्ट के SIR को लेकर जारी विवाद के बीच ममता बनर्जी ने कॉकरोच जनता पार्टी, युवाओं और छात्रों को पूरी तरह से समर्थन देने की बात कही है.

CJP सह-संयोजक सौरव दास ने शनिवार (3 अक्टूबर, 2026) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर TMC प्रमुख ममता बनर्जी का एक वीडियो शेयर किया. उनके वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए सौरव दास ने अपने पोस्ट में कहा, ‘ममता बनर्जी जी आपका धन्यवाद! ये लड़ाई हमारी युवा पीढ़ी की भविष्य को बचाने के लिए है. हम एकजुट रहेंगे तो मजबूत रहेंगे, लेकिन अगर हम बंट गए तो हार जाएंगे.’

क्या बोलीं थीं ममता बनर्जी?

दरअसल, तृणमूल कांग्रेस (TMC) के संयुक्त महासचिव और राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने शुक्रवार (2 अक्टूबर) को अपने आधिकारिक X हैंडल से पार्टी प्रमुख का एक वीडियो शेयर किया था. वीडियो में TMC प्रमुख ममता बनर्जी मीडिया से बातचीत के दौरान कॉकरोच जनता पार्टी का पूरा समर्थन करने की बात कहती हैं.

Thank you @MamataOfficial! This is a fight to save the future of our young generation. United we stand. Divided we fall. ✊🏻🇮🇳🪳 https://t.co/HeFy7yVuSg — Saurav Das (@SauravDassss) October 3, 2026

उन्होंने कहा, ‘हम कॉकरोच जनता पार्टी (CJP), युवा पीढ़ी और छात्रों का पूरी तरह से समर्थन करते हैं.

CJP प्रोटेस्ट के बाद सामने आया ममता बनर्जी का बयान

ममता बनर्जी की तरफ से कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर यह बयान गांधी जयंती के मौके पर शुक्रवार (2 अक्टूबर) को मुंबई के शिवाजी पार्क में CJP के विरोध प्रदर्शन के बाद सामने आया है. CJP ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर शिवाजी पार्क में बड़ा विरोध प्रदर्शन आयोजित किया था.

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत जीत ने विरोध प्रदर्शन के दौरान देश भर में वोटर लिस्ट की जारी SIR प्रक्रिया, चुनावों में अनियमितता और धांधली के आरोपों को लेकर चुनाव आयोग के CEC ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधा. इसके साथ ही, उन्होंने 20 जुलाई को दिल्ली में CJP प्रोटेस्ट को लेकर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को लेकर भी विरोध जताया.

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