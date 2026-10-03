जंतर-मंतर प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन, 3 FIR दर्ज

दिल्ली में SIR को लेकर शुक्रवार (2 अक्तूबर 2026) को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के बीच पुलिस ने तीन FIR दर्ज की हैं. यह प्रदर्शन मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर किया जाना था. प्रदर्शनकारी SIR में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे थे.

ANI के मुताबिक दो वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने बताया कि प्रदर्शनकारियों को जंतर-मंतर पहुंचने से रोकने के लिए दिल्ली के कई हिस्सों में कार्रवाई की गई. पुलिस ने करीब 1,000 लोगों को हिरासत में लिया. इनमें राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ छात्र संगठन और सिविल सोसाइटी से जुड़े लोग भी शामिल थे.

दो थानों में दर्ज हुई तीन FIR

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट और कनॉट प्लेस थाने में तीन FIR दर्ज की गई हैं. ये मामले भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की धारा 223 के तहत दर्ज किए गए हैं. अधिकारियों ने बताया कि FIR में किसी व्यक्ति या संगठन को आरोपी के तौर पर नामजद नहीं किया गया है. हालांकि, FIR की जानकारी में उन संगठनों और आयोजकों का जिक्र है, जिन्होंने प्रदर्शन का आह्वान किया था या उसमें हिस्सा लिया था.

BNSS की धारा 163 के आदेश का हवाला

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, प्रदर्शन से पहले नई दिल्ली जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS की धारा 163 के तहत रोक के आदेश लागू किए गए थे. पुलिस का कहना है कि बड़ी संख्या में लोगों के जमा होने और प्रदर्शन करने से इन आदेशों का उल्लंघन हुआ. दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार सुबह सोशल मीडिया के जरिए भी लोगों को इसकी जानकारी दी थी. पुलिस ने कहा था कि लोगों की सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और ट्रैफिक व्यवस्था को देखते हुए यह आदेश लागू किया गया है.

आदेश के तहत बिना लिखित अनुमति के सार्वजनिक सभा, पांच या उससे अधिक लोगों का जमा होना, जुलूस, प्रदर्शन, धरना, नारेबाजी और भाषण जैसी गतिविधियों पर रोक लगाई गई थी. हथियारों के अलावा बैनर, प्लेकार्ड, लाठी, डंडे और पत्थर जैसी चीजें ले जाने पर भी रोक थी. पुलिस ने चेतावनी दी थी कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ BNS की धारा 223 और अन्य लागू कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी.

करीब 1,000 लोगों को हिरासत में लिया गया

शुक्रवार को जंतर-मंतर पहुंचने की कोशिश कर रहे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में कार्रवाई की गई. उपलब्ध पुलिस आंकड़ों के मुताबिक, जंतर-मंतर और आसपास के इलाकों से करीब 750 लोगों को हिरासत में लिया गया, जबकि दिल्ली के दूसरे हिस्सों से करीब 400 लोगों को हिरासत में लिए जाने की जानकारी सामने आई. सुबह करीब 200 लोगों को नजरबंद किए जाने की भी बात कही गई. पुलिस अधिकारियों ने कुल मिलाकर करीब 1,000 लोगों को हिरासत में लिए जाने की बात कही है.

हिरासत में लिए गए लोगों में AAP नेता और पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी, AISA की अध्यक्ष नेहा बोरा और स्वराज इंडिया के नेता योगेंद्र यादव के अलावा छात्र संगठनों, कांग्रेस की युवा इकाई और सिविल सोसाइटी से जुड़े लोग शामिल थे.