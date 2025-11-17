हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाHajj Pilgrimage Death Rules: मक्का मदीना में मौत पर क्या मुआवजा देती है सऊदी सरकार, शव क्यों नहीं आता वापस?

Hajj Pilgrimage Death Rules: मक्का मदीना में मौत पर क्या मुआवजा देती है सऊदी सरकार, शव क्यों नहीं आता वापस?

सऊदी अरब के हज कानून के अनुसार हज और उमरा धार्मिक यात्राएं हैं न कि बीमा आधारित सरकारी योजनाएं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 17 Nov 2025 12:10 PM (IST)
Preferred Sources

सऊदी अरब के मदीना में हुई एक बस दुर्घटना में 42 भारतीयों की मौत हुई है. जेद्दा स्थित भारतीय मिशन के अनुसार, बस उमरा करने गए भारतीय श्रद्धालुओं को लेकर जा रही थी. इस हादसे में 42 लोगों के मारे जाने की खबर है, वहीं एक शख्स जिंदा बचा है. इस बीच सऊदी अरब में हज और उमरा को लेकर बनाए गए नियम बेहद स्पष्ट हैं. इन नियमों के अनुसार यदि किसी यात्री की मौत मक्का, मदीना या सऊदी अरब के किसी भी हिस्से में तीर्थयात्रा के दौरान हो जाती है तो उसके शव को उसके देश भेजने की अनुमति नहीं होती. यह व्यवस्था वर्षों से लागू है और हर यात्री को यात्रा पर निकलने से पहले इसके बारे में जानकारी दी जाती है.

सऊदी हज कानून यह मानता है कि हज और उमरा धार्मिक यात्रा हैं, कोई बीमा आधारित सरकारी सुविधा नहीं. ऐसे में तीर्थयात्रा के दौरान मौत होने पर सऊदी सरकार की ओर से किसी तरह का मुआवजा नहीं दिया जाता. हां, अगर किसी ने भारत में निजी बीमा कराया हो और उसकी पॉलिसी ऐसे मामलों को कवर करती हो तो उसके आधार पर सहायता मिल सकती है, लेकिन यह प्रक्रिया सऊदी प्रशासन से नहीं है. यह यात्री के देश और बीमा कंपनी के माध्यम से होती है.

हज से पहले हस्ताक्षर किया जाने वाला डिक्लेरेशन फॉर्म 
हज और उमरा यात्रियों को एक आधिकारिक फॉर्म पर हस्ताक्षर करने पड़ते हैं. इस फॉर्म में साफ लिखा होता है कि यदि यात्रा के दौरान मौत हो जाए चाहे वह मक्का में हो, मदीना में हो, सऊदी की किसी सड़क पर हो या फिर विमान में तो मृतक का अंतिम संस्कार सऊदी अरब में ही किया जाएगा. परिवार अगर बाद में आपत्ति भी जताए तो भी कानूनी रूप से शव वापस भेजना संभव नहीं होता, क्योंकि यात्री पहले ही इसकी अनुमति दे चुका होता है.

ये भी पढ़ें: Gold Smuggler: लोहे के बक्से में छिपी थीं 1 करोड़ 55 लाख के सोने की छड़ें, जब खुला राज तो...

Published at : 17 Nov 2025 12:10 PM (IST)
Tags :
Saudi Arabia Mecca Medina Umrah Death
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
क्या शेख हसीना को मिलेगी सजा-ए-मौत? फैसले से पहले ढाका में हाई अलर्ट! हिंसा फैलाने वालों पर गोली चलाने का आदेश
क्या शेख हसीना को मिलेगी सजा-ए-मौत? फैसले से पहले ढाका में हाई अलर्ट! हिंसा फैलाने वालों पर गोली चलाने का आदेश
बिहार
जीतन राम मांझी बोले- 'शपथ ग्रहण में PM मोदी भी होंगे शामिल', मंत्री पद को लेकर दिया बड़ा बयान
जीतन राम मांझी बोले- 'शपथ ग्रहण में PM मोदी भी होंगे शामिल', मंत्री पद को लेकर दिया बड़ा बयान
विश्व
Saudi Arabia Bus Accident:सऊदी में बड़ा हादसा, मदीना जा रही बस टैंकर से टकराई, उमरा करने गए 42 भारतीयों की मौत
सऊदी में बड़ा हादसा, मदीना जा रही बस टैंकर से टकराई, उमरा करने गए 42 भारतीयों की मौत
स्पोर्ट्स
Smriti Mandhana Marriage: वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद अब दुल्हन बनेगी स्मृति मंधाना, कप्तान हरमनप्रीत ने शादी को लेकर दी बड़ी अपडेट
वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद अब दुल्हन बनेगी स्मृति मंधाना, कप्तान हरमनप्रीत ने शादी को लेकर दी बड़ी अपडेट
Advertisement

वीडियोज

लॉकडाउन की बेवफा का खूनी खेल
Lalu Yadav परिवार का किडनी 'कांड' !
कौन है 'आधुनिक मगध का चाणक्य'?
UP Politics: यूपी 2027...ओवैसी बनाएंगे टफ फाइट!
ममता को मिलेगी 'INDIA' की कमान? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
क्या शेख हसीना को मिलेगी सजा-ए-मौत? फैसले से पहले ढाका में हाई अलर्ट! हिंसा फैलाने वालों पर गोली चलाने का आदेश
क्या शेख हसीना को मिलेगी सजा-ए-मौत? फैसले से पहले ढाका में हाई अलर्ट! हिंसा फैलाने वालों पर गोली चलाने का आदेश
बिहार
जीतन राम मांझी बोले- 'शपथ ग्रहण में PM मोदी भी होंगे शामिल', मंत्री पद को लेकर दिया बड़ा बयान
जीतन राम मांझी बोले- 'शपथ ग्रहण में PM मोदी भी होंगे शामिल', मंत्री पद को लेकर दिया बड़ा बयान
विश्व
Saudi Arabia Bus Accident:सऊदी में बड़ा हादसा, मदीना जा रही बस टैंकर से टकराई, उमरा करने गए 42 भारतीयों की मौत
सऊदी में बड़ा हादसा, मदीना जा रही बस टैंकर से टकराई, उमरा करने गए 42 भारतीयों की मौत
स्पोर्ट्स
Smriti Mandhana Marriage: वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद अब दुल्हन बनेगी स्मृति मंधाना, कप्तान हरमनप्रीत ने शादी को लेकर दी बड़ी अपडेट
वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद अब दुल्हन बनेगी स्मृति मंधाना, कप्तान हरमनप्रीत ने शादी को लेकर दी बड़ी अपडेट
बॉलीवुड
कितनी पढ़ी-लिखी हैं महिमा चौधरी की बेटी अरियाना? वायरल हुआ था स्कूल वीडियो
कितनी पढ़ी-लिखी हैं महिमा चौधरी की बेटी अरियाना? वायरल हुआ था स्कूल वीडियो
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
रूम हीटर खरीदने जा रहे हैं तो इन बातों का रखें ध्यान, नहीं तो हो जाएगा बड़ा नुकसान
रूम हीटर खरीदने जा रहे हैं तो इन बातों का रखें ध्यान, नहीं तो हो जाएगा बड़ा नुकसान
शिक्षा
उत्तर प्रदेश में अब स्कूल होंगे और भी मजेदार, बच्चों के लिए साल में 10 ‘बैगलेस डे’; खेल और एक्टिविटी से सीखेंगे नई बातें
उत्तर प्रदेश में अब स्कूल होंगे और भी मजेदार, बच्चों के लिए साल में 10 ‘बैगलेस डे’; खेल और एक्टिविटी से सीखेंगे नई बातें
ENT LIVE
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
ENT LIVE
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
ENT LIVE
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ENT LIVE
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
Embed widget