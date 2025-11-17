हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाGold Smuggler: लोहे के बक्से में छिपी थीं 1 करोड़ 55 लाख के सोने की छड़ें, जब खुला राज तो...

Gold Smuggler: लोहे के बक्से में छिपी थीं 1 करोड़ 55 लाख के सोने की छड़ें, जब खुला राज तो...

हैदराबाद के राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर DRI ने शारजाह से आए एक यात्री से 11 सोने की रॉड बरामद कीं, जिसकी कीमत 1.55 करोड़ रुपये आंकी गई है.

By : मोहसिन अली | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 17 Nov 2025 10:07 AM (IST)
Preferred Sources

हैदराबाद के राजीव गांधी एयरपोर्ट पर सोने की तस्करी का एक मामला सामने आया है. शारजाह से लौटकर भारत आने पर एक तस्कर एयरपोर्ट पर DRI के हत्थे चढ़ गया. खुफिया जानकारी के आधार पर हैदराबाद के राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर तस्कर के खिलाफ कार्रवाई की गई. DRI के हैदराबाद जोनल यूनिट के अधिकारियों ने शुक्रवार (14 नवंबर 2025) को एक तस्कर को रोका. उसके सामान की तलाशी ली गई तो एक संदिग्ध लोहे का बक्सा मिला. तस्कर की मौजूदगी में जैसे ही बक्सा खोला गया, उसमें से विदेशी निशान वाली 11 सोने की रॉड बरामद हुईं, जिन्हें बेहद चतुराई से छिपाया गया था.

तस्कर के कबूलनामे पर DRI की टीम ने तुरंत एक्शन लिया. नेल्लोर उप-क्षेत्रीय इकाई के अधिकारियों ने तेज-तर्रार कार्रवाई करते हुए आंध्र प्रदेश के वाईएसआर जिले के प्रोड्डाटूर में तस्कर के स्थानीय हैंडलर को गिरफ्तार कर लिया. यह कार्रवाई दोनों इकाइयों के बीच बेहतरीन समन्वय और त्वरित प्रतिक्रिया की एक मिसाल है.

सोने की अंतरराष्ट्रीय कीमत 1.55 करोड़ रुपये

बरामद किए गए कुल 1196.20 ग्राम वजनी सोने की अंतरराष्ट्रीय कीमत 1.55 करोड़ रुपये आंकी गई है. कस्टम एक्ट, 1962 की धारा 110 के तहत सभी सोने की छड़ों को जब्त कर लिया गया है. यात्री और उसके हैंडलर दोनों को क्रमशः 14 और 15 नवंबर को कस्टम एक्ट की धारा 104 के तहत गिरफ्तार किया गया है. इस मामले की आगे की जांच जारी है, जिससे इस अंतरराष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क के अन्य तारों तक पहुंचने की उम्मीद है. 

सोने की तस्करी बेहद गंभीर अपराध
भारत में सोने की तस्करी को बेहद गंभीर अपराध माना जाता है. एयरपोर्ट से लेकर समुद्री और स्थलीय सीमाओं तक सुरक्षा एजेंसियां इस पर लगातार नजर रखती हैं. देश में सोने के अवैध प्रवेश को रोकने के लिए कई कड़े क़ानून लागू हैं, जिनके तहत तस्करों को कठोर सजाएं दी जाती हैं. सबसे महत्वपूर्ण कानून है सीमा शुल्क अधिनियम, 1962. इस अधिनियम के तहत कोई भी यात्री अगर बिना घोषणा किए या निर्धारित शुल्क चुकाए सोना देश में लाने की कोशिश करता है तो इसे तस्करी की श्रेणी में रखा जाता है. ऐसी स्थिति में सोना तुरंत जब्त कर लिया जाता है और आरोपी के खिलाफ जुर्माना लगाने के साथ जेल की कार्रवाई भी हो सकती है. 

ये भी पढ़ें: Bihar elections 2025: 'सिर्फ मुसलमानों का काम नहीं...', AIMIM की जीत पर क्या बोल गए मौलाना शहाबुद्दीन रजवी

Published at : 17 Nov 2025 09:00 AM (IST)
Tags :
Hyderabad Sharjah Gold Smuggling
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिल्ली ब्लास्ट: डॉक्टर शाहीन की करोड़ों रुपये की फंडिंग का खुलासा, लखनऊ में ATS-NIA की छापेमारी
दिल्ली ब्लास्ट: डॉक्टर शाहीन की करोड़ों रुपये की फंडिंग का खुलासा, लखनऊ में ATS-NIA की छापेमारी
इंडिया
Gold Smuggler: लोहे के बक्से में छिपी थीं 1 करोड़ 55 लाख के सोने की छड़ें, जब खुला राज तो...
लोहे के बक्से में छिपी थीं 1 करोड़ 55 लाख के सोने की छड़ें, जब खुला राज तो...
इंडिया
Lalu Family Disupte: लालू के करीबी संजय यादव ने तेजस्वी को बताया अहंकारी, तेज प्रताप और रोहिणी आचार्य को लेकर क्या कहा?
लालू के करीबी संजय यादव ने तेजस्वी को बताया अहंकारी, तेज प्रताप और रोहिणी आचार्य को लेकर क्या कहा?
क्रिकेट
IND A vs PAK A: नमन धीर को आउट कर पाक खिलाड़ी ने किया अभद्र इशारा, सोशल मीडिया पर लोगों का फूटा गुस्सा
नमन धीर को आउट कर पाक खिलाड़ी ने किया अभद्र इशारा, सोशल मीडिया पर लोगों का फूटा गुस्सा
Advertisement

वीडियोज

लॉकडाउन की बेवफा का खूनी खेल
Lalu Yadav परिवार का किडनी 'कांड' !
कौन है 'आधुनिक मगध का चाणक्य'?
UP Politics: यूपी 2027...ओवैसी बनाएंगे टफ फाइट!
ममता को मिलेगी 'INDIA' की कमान? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिल्ली ब्लास्ट: डॉक्टर शाहीन की करोड़ों रुपये की फंडिंग का खुलासा, लखनऊ में ATS-NIA की छापेमारी
दिल्ली ब्लास्ट: डॉक्टर शाहीन की करोड़ों रुपये की फंडिंग का खुलासा, लखनऊ में ATS-NIA की छापेमारी
इंडिया
Gold Smuggler: लोहे के बक्से में छिपी थीं 1 करोड़ 55 लाख के सोने की छड़ें, जब खुला राज तो...
लोहे के बक्से में छिपी थीं 1 करोड़ 55 लाख के सोने की छड़ें, जब खुला राज तो...
इंडिया
Lalu Family Disupte: लालू के करीबी संजय यादव ने तेजस्वी को बताया अहंकारी, तेज प्रताप और रोहिणी आचार्य को लेकर क्या कहा?
लालू के करीबी संजय यादव ने तेजस्वी को बताया अहंकारी, तेज प्रताप और रोहिणी आचार्य को लेकर क्या कहा?
क्रिकेट
IND A vs PAK A: नमन धीर को आउट कर पाक खिलाड़ी ने किया अभद्र इशारा, सोशल मीडिया पर लोगों का फूटा गुस्सा
नमन धीर को आउट कर पाक खिलाड़ी ने किया अभद्र इशारा, सोशल मीडिया पर लोगों का फूटा गुस्सा
साउथ सिनेमा
साउथ का कौनसा एक्टर है सबसे अमीर? टॉप 5 हीरो की जानें नेटवर्थ, रजनीकांत का नहीं है नाम
साउथ का कौनसा एक्टर है सबसे अमीर? टॉप 5 हीरो की जानें नेटवर्थ, रजनीकांत का नहीं है नाम
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
हर महीने 3 हजार रुपये पेंशन पाने के लिए ये तैयारियां कर लें, वरना अटक जाएगा आवेदन
हर महीने 3 हजार रुपये पेंशन पाने के लिए ये तैयारियां कर लें, वरना अटक जाएगा आवेदन
जनरल नॉलेज
किन देशों में कुत्ते-बिल्ली की तरह पाल सकते हैं शेर, जानें क्या हैं नियम?
किन देशों में कुत्ते-बिल्ली की तरह पाल सकते हैं शेर, जानें क्या हैं नियम?
ENT LIVE
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
ENT LIVE
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
ENT LIVE
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ENT LIVE
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
Embed widget