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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाभूपेंद्र यादव से मिलने पहुंचीं सयानी घोष, सीएम शुभेंदु भी हैं साथ, अब क्या करेंगी ममता बनर्जी

भूपेंद्र यादव से मिलने पहुंचीं सयानी घोष, सीएम शुभेंदु भी हैं साथ, अब क्या करेंगी ममता बनर्जी

TMC Crisis: सायानी घोष केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मिलने पहुंची हैं. उनके साथ पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी भी हैं. बागी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को हस्ताक्षर करके एक पत्र भी सौंपा है.

By : पवन कुमार गौड | Updated at : 10 Jun 2026 11:27 PM (IST)
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तृणमूल कांग्रेस के 19 बागी सांसदों लिस्ट जारी होने के बाद इस बात की अटकलें तेज हो गई है कि पार्टी पर से ममता बनर्जी का वर्चस्व खत्म हो गया है. बागी सांसदों में टीएमसी की फायरब्रांड नेता सायानी घोष, शत्रुघ्न सिन्हा और यूसुफ पठान का नाम भी शामिल है. सूत्रों के मुताबिक इस बीच सायानी घोष केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मिलने पहुंची हैं. उनके साथ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी हैं.

TMC के 28 में से 19 सांसद बागी

टीएमसी के बागी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को हस्ताक्षर करके एक पत्र सौंपा है. हालांकि इस संबंध में पार्टी की ओर से आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है. लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के कुल 28 सांसद हैं. बागी 19 सासंदों के दावे सही साबित होते हैं तो यह ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका माना जाएगा. एक ममता और अभिषेक बनर्जी दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान के साथ बैठक कर खोई राजनीतिक जमीन हासिल करने की जुगत में लगी हुई हैं तो दूसरी तरफ पहले विधायक और अब सांसदों के बागी तेवर ने उनकी टेंशन बढ़ा दी है.

कांग्रेस में विलय को लेकर TMC का बयान

तृणमूल कांग्रेस के कांग्रेस में विलय की अटकलों को सिरे से नकारते हुए पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नीत गुट के एक वरिष्ठ नेता ने बुधवार को कहा कि इस तरह की कोई योजना नहीं है. ममता बनर्जी ने मंगलवार (9 जून 2026) को कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ मुलाकात की थी जिसके बाद संभावित विलय की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया.

दोनों नेताओं के बीच हुई बैठक की जानकारी हालांकि किसी भी पक्ष ने सार्वजनिक नहीं की, लेकिन सूत्रों का कहना है कि ममता ने विपक्ष की एकजुटता पर जोर दिया और कहा कि ‘इंडिया’ गठबंधन को विभिन्न जन-मुद्दों पर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) का मुकाबला करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए.

तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने बुधवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की. दोनों नेताओं की मुलाकात को कांग्रेस और तृणमूल के बीच चल रही बातचीत का ही एक हिस्सा माना जा रहा है, जो इस हफ्ते की शुरुआत में दिल्ली में हुई ‘इंडिया’ गठबंधन की बैठक के बाद हो रही है. 

ये भी पढ़ें : टीएमसी के 19 बागी सांसदों की लिस्ट आयी सामने, सयानी घोष-शत्रुघ्न सिन्हा समेत जानें किस-किसका नाम

About the author पवन कुमार गौड

मीडिया में करियर की शुरुआत CNFC मीडिया के साथ की. उसके बाद साढ़े तीन वर्ष ANI और उसके बाद तकरीबन 8 वर्ष न्यूज 18 नेटवर्क के साथ काम किया. और अब एबीपी न्यूज ज्वाइन किया है. मीडिया में तकरीबन 13 वर्ष का अनुभव है जिसमें राजनीतिक खबरों खासकर बीजेपी से संबंधित खबरों को कवर करता रहा हूं.
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Published at : 10 Jun 2026 10:21 PM (IST)
Tags :
Suvendu Adhikari Bhupender Yadav Saayoni Ghosh Breaking News Abp News
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