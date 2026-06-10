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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाटीएमसी के 19 बागी सांसदों की लिस्ट आयी सामने, सयानी घोष-शत्रुघ्न सिन्हा समेत जानें किस-किसका नाम

टीएमसी के 19 बागी सांसदों की लिस्ट आयी सामने, सयानी घोष-शत्रुघ्न सिन्हा समेत जानें किस-किसका नाम

ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस से बागी हुए 19 सांसदों के नाम सामने आए हैं, जिन्होंने लोकसभा स्पीकर को लिखे पत्र पर हस्ताक्षर किए थे. बागी सांसदों की इस सूची में काकोली घोष (बारासात), जगदीश चंद्र बसूनिया (कूच बिहार) और खलीलुर रहमान (जांगीपुर) शामिल हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: राजेश कुमार | Updated at : 10 Jun 2026 06:10 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल की राजनीति से यह बड़ी खबर सामने आई है. ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस से बागी हुए 19 सांसदों के नाम सामने आए हैं, जिन्होंने लोकसभा स्पीकर को लिखे पत्र पर हस्ताक्षर किए थे. बागी सांसदों की इस सूची में काकोली घोष (बारासात), जगदीश चंद्र बसूनिया (कूच बिहार) और खलीलुर रहमान (जांगीपुर) शामिल हैं.

इसके साथ ही, टीएमसी के बागी कैंप में बहरामपुर के सांसद युसूफ पठान, अबू ताहिर खान (मुर्शिदाबाद), पार्थ भौमिक (बैरकपुर), बापी हलदर (माथुरापुर), सयानी घोष (कोलकाता साउथ), मिताली बेग (आरामबाग), दीपक अधिकारी (घाटल), कालिपदा सोरेन (झाड़ग्राम), जून मालिया (मेदिनीपुर), अरूप चक्रवर्ती (बांकुरा), डॉ. शर्मिला सरकार (बर्धमान ईस्ट), शत्रुघ्न सिन्हा (आसनसोल), आसित कुमार मल (बोलपुर), शताब्दी रॉय (बीरभूम) और रचना बनर्गी (हुगली) शामिल हैं.

टीएमसी का बागी सांसदों पर हमला

इधर, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेताओं कल्याण बनर्जी और कीर्ति आजाद ने मंगलवार को पार्टी के बागी सांसदों पर तीखा हमला बोला. उन्होंने बागी नेताओं पर राजनीतिक नैतिकता की कमी, भाजपा से संबंध रखने और संकट के समय पार्टी कार्यकर्ताओं को छोड़ने का आरोप लगाया. कल्याण बनर्जी ने सवाल उठाया कि यदि बागी सांसदों के पास उतना समर्थन है, जितना वे दावा कर रहे हैं, तो वे औपचारिक रूप से भाजपा में शामिल क्यों नहीं हो रहे। उन्होंने कहा कि भाजपा उन्हें स्वीकार नहीं करेगी.

यह बयान उस समय आया जब काकोली घोष दस्तीदार के नेतृत्व वाले बागी गुट ने दावा किया था कि वे लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर एनडीए को समर्थन देने की घोषणा करेंगे और उनके साथ लगभग 20 सांसद हैं. कल्याण बनर्जी ने तृणमूल के पूर्व राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने पार्टी के खिलाफ आरोप लगाने के बाद इस्तीफा देकर नैतिकता दिखाई. बागी सांसदों को भी ऐसा ही करना चाहिए.

बागी गुट की नैतिकता पर सवाल

कल्याण बनर्जी ने बागी गुट द्वारा जारी कथित पत्र की प्रामाणिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि इतना महत्वपूर्ण दस्तावेज सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया. टीएमसी नेताओं ने आरोप लगाया कि बागी सांसद भाजपा के साथ मिलकर काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि इन नेताओं ने शुभेंदु अधिकारी की मौजूदगी में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की, जो उनके इरादों को साफ करता है.

कल्याण बनर्जी ने कहा कि जनता समझदार है और बागी सांसदों ने अपना नेता ममता बनर्जी से बदलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बना लिया है. उन्होंने बागी सांसदों को चुनौती दी कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में जाकर पार्टी कार्यकर्ताओं का सामना करें. बनर्जी ने आरोप लगाया कि भाजपा विपक्षी दलों को कमजोर करने के लिए उनके नेताओं को तोड़ने की कोशिश कर रही है. उन्होंने दावा किया कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी तृणमूल सांसद यूसुफ पठान से संपर्क किया.

उन्होंने कहा कि टीएमसी पर इस दल-बदल का कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि पार्टी का नेतृत्व ममता बनर्जी के पास है और कार्यकर्ता उनके साथ मजबूती से खड़े हैं. कीर्ति आजाद ने भी बागी सांसदों पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर वे भाजपा में जाना चाहते हैं, तो खुलकर स्वीकार करें. उन्होंने इसे पार्टी के साथ धोखा बताया. दोनों नेताओं ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस अपनी राजनीतिक लड़ाई जारी रखेगी और बागी नेताओं के जाने से पार्टी कमजोर नहीं होगी.

ये भी पढ़ें: सायनी घोष ने छोड़ा ममता बनर्जी का साथ! कभी बताया था भविष्य का PM अब बागी सासंदों के साथ खड़ीं

Published at : 10 Jun 2026 05:43 PM (IST)
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