नोएडा एयरपोर्ट के कथित फर्जी वीडियो मामले में बड़ा एक्शन, FIR दर्ज

ग्रेटर नोएडा के जेवर में सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी फैलाने को लेकर पुलिस ने सख्त कदम उठाया है. जेवर कोतवाली पुलिस ने 'सच बोलो' नाम के एक फेसबुक अकाउंट के खिलाफ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुड़े एक कथित फर्जी वीडियो को लेकर प्राथमिकी (FIR) दर्ज की है. 'सच बोलो' नाम के एक फेसबुक अकाउंट के पेज पर 14 अगस्त को एक वीडियो अपलोड किया गया था, जिसमें दावा किया गया कि भारी बारिश के कारण नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट परिसर में गंभीर जलभराव हो गया है.

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शिफ्ट इंचार्ज सिक्योरिटी मयंक कुमार ने 15 अगस्त को जेवर थाने में शिकायत दी. शिकायत में कहा गया है कि ‘Sach Bolo’ नामक सोशल मीडिया अकाउंट से एयरपोर्ट से जुड़ी कथित घटनाओं और परिस्थितियों को दिखाने वाले छेड़छाड़ किए गए वीडियो और गलत जानकारी प्रसारित की जा रही है।

एयरपोर्ट प्रबंधन का क्या कहना?

एयरपोर्ट प्रबंधन का कहना है कि वीडियो में एयरपोर्ट की स्थिति को गलत तरीके से पेश किया गया है और इसमें दी गई जानकारी तथ्यात्मक रूप से गलत है। प्रबंधन का कहना है कि यह वीडियो जनता में भ्रम फैलाने और एयरपोर्ट की छवि को नुकसान पहुंचाने की नीयत से साझा किया गया है।एयरपोर्ट प्रबंधन की ओर से दी गई लिखित शिकायत के आधार पर जेवर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस साइबर सेल की मदद से पेज संचालक और वीडियो के स्रोत का पता लगाने में जुटी है।

प्रशासन ने की ये अपील

प्रशासन ने सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को चेतावनी दी है कि बिना पुष्टि के ऐसी कोई भी भ्रामक सामग्री साझा न करें, जिससे सार्वजनिक व्यवस्था या किसी संस्थान की साख पर असर पड़े.

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पार्किंग क्षेत्र को टर्मिनल से जोड़ने वाले मार्ग में बेहद तेज बारिश के बाद पानी भरने की घटना सामने आई थी. कम समय में हुई अत्यधिक बारिश के चलते बारिश का पानी पार्किंग एरिया की ओर जाने वाले अंडरपास/मार्ग में प्रवेश कर गया. पानी भरने की सूचना मिलते ही एयरपोर्ट की टीमों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर पानी निकालने का काम शुरू किया. एयरपोर्ट प्रबंधन के अनुसार, करीब 30 मिनट के भीतर पानी को साफ कर मार्ग को सामान्य कर दिया गया.

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