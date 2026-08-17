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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियानोएडा एयरपोर्ट के कथित फर्जी वीडियो मामले में बड़ा एक्शन, FIR दर्ज

नोएडा एयरपोर्ट के कथित फर्जी वीडियो मामले में बड़ा एक्शन, FIR दर्ज

प्रशासन ने सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को चेतावनी दी है कि बिना पुष्टि के ऐसी कोई भी भ्रामक सामग्री साझा न करें, जिससे सार्वजनिक व्यवस्था या किसी संस्थान की साख पर असर पड़े.

Written By : रविन्द्र जयंत |  Updated at : 17 Aug 2026 06:36 PM (IST)
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ग्रेटर नोएडा के जेवर में सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी फैलाने को लेकर पुलिस ने सख्त कदम उठाया है. जेवर कोतवाली पुलिस ने 'सच बोलो' नाम के एक फेसबुक अकाउंट के खिलाफ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुड़े एक कथित फर्जी वीडियो को लेकर प्राथमिकी (FIR) दर्ज की है. 'सच बोलो' नाम के एक फेसबुक अकाउंट के पेज पर 14 अगस्त को एक वीडियो अपलोड किया गया था, जिसमें दावा किया गया कि भारी बारिश के कारण नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट परिसर में गंभीर जलभराव हो गया है. 

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शिफ्ट इंचार्ज सिक्योरिटी मयंक कुमार ने 15 अगस्त को जेवर थाने में शिकायत दी. शिकायत में कहा गया है कि ‘Sach Bolo’ नामक सोशल मीडिया अकाउंट से एयरपोर्ट से जुड़ी कथित घटनाओं और परिस्थितियों को दिखाने वाले छेड़छाड़ किए गए वीडियो और गलत जानकारी प्रसारित की जा रही है। 

एयरपोर्ट प्रबंधन का क्या कहना?

एयरपोर्ट प्रबंधन का कहना है कि वीडियो में एयरपोर्ट की स्थिति को गलत तरीके से पेश किया गया है और इसमें दी गई जानकारी तथ्यात्मक रूप से गलत है। प्रबंधन का कहना है कि यह वीडियो जनता में भ्रम फैलाने और एयरपोर्ट की छवि को नुकसान पहुंचाने की नीयत से साझा किया गया है।एयरपोर्ट प्रबंधन की ओर से दी गई लिखित शिकायत के आधार पर जेवर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस साइबर सेल की मदद से पेज संचालक और वीडियो के स्रोत का पता लगाने में जुटी है।

प्रशासन ने की ये अपील

प्रशासन ने सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को चेतावनी दी है कि बिना पुष्टि के ऐसी कोई भी भ्रामक सामग्री साझा न करें, जिससे सार्वजनिक व्यवस्था या किसी संस्थान की साख पर असर पड़े.

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पार्किंग क्षेत्र को टर्मिनल से जोड़ने वाले मार्ग में बेहद तेज बारिश के बाद पानी भरने की घटना सामने आई थी. कम समय में हुई अत्यधिक बारिश के चलते बारिश का पानी पार्किंग एरिया की ओर जाने वाले अंडरपास/मार्ग में प्रवेश कर गया. पानी भरने की सूचना मिलते ही एयरपोर्ट की टीमों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर पानी निकालने का काम शुरू किया. एयरपोर्ट प्रबंधन के अनुसार, करीब 30 मिनट के भीतर पानी को साफ कर मार्ग को सामान्य कर दिया गया.

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About the author रविन्द्र जयंत

रविन्द्र जयंत पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 16 वर्षों से सक्रिय हैं. बीते 9 वर्षों से एबीपी न्यूज़ नेटवर्क के साथ जुड़े हैं. एबीपी न्यूज़ से पहले कई बड़े संस्थानों से जुड़े रहे हैं. दिल्ली-एनसीआर सहित नोएडा और ग्रेटर नोएडा की क्राइम, सामाजिक और राजनीतिक खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. मास कम्युनिकेशन में पीजी करने के बाद लॉ की पढ़ाई की है. नई जगहों की यात्रा करना पसंद है. मेल आईडी- ravijaint.86@gmail.com
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Published at : 17 Aug 2026 06:36 PM (IST)
Tags :
Noida International Airport NOIDA NEWS
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