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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकॉकरोच के बाद अब मैदान में दिमागी नक्सल पार्टी, PM मोदी के तंज के बाद नई पार्टी

कॉकरोच के बाद अब मैदान में दिमागी नक्सल पार्टी, PM मोदी के तंज के बाद नई पार्टी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल करने के एक दिन बाद अब इस पर सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देखने को मिली है. एक सटायरिकल पार्टी सामने आई. इसका नाम दिमागी नक्सल पार्टी है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 17 Aug 2026 06:12 PM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल करने के एक दिन बाद अब इस पर सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देखने को मिली है. इस एक शब्द पर एक सटायरिकल पार्टी सामने आई है. इसका नाम दिमागी नक्सल पार्टी रखा है. इंस्टाग्राम पर बने इस पेज पर रातों रात 1,81,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं. 

इसके इंस्टाग्राम और एक्स पर पार्टी बायों में लिखा है, इसका मोटो है- सोचो, रिसर्च और विरोध करो. इंस्टाग्राम बायों में लिखा है कि पार्टी के फाउंडर एक 'दिमागी भारतीय' हैं. जबकि को फाउंडर 56 इंच का कोई है. हालांकि, इंस्टाग्राम अकाउंट किस तारीख को बनाया गया था, यह पता नहीं है. लेकिन अकाउंट अगस्त 2026 के आसपास ही बनाया गया. 

कथित पार्टी ने लगाया साइबर अटैक का आरोप

कथित सोशल मीडिया पार्टी ने सोमवार को आरोप लगाया है कि उसके इंस्टाग्राम अकाउंट पर साइबर अटैक हुआ है. एक्स पर लिखा, इंस्टाग्राम पर के खिलाफ साइबर अटैक हुआ है. देखते हैं कि वे हमारी आवाज दबाने में कामयाब होते हैं या नहीं!. अपनी आइडियोलॉजी भी जाहिर करते हुए लिखा है कि वह भगत सिंह की विचारधारा को मानने वाले हैं. पोस्ट में लिखा है. हम भगत सिंह के फॉलोअर्स हैं. अघर वे हमारे अकाउंट को संस्पेंड करने या हमें एंटी नेशनल कहने की कोशिश करते हैं, तो बस जान लें. वे भगत सिंहकी बेइज्जती कर रहे है.  

पीएम मोदी के भाषण के बाद आया ये घटनाक्रम सामने

ये पूरा घटनाक्रम उस वक्त सामने आया है, जब लाल किले से पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर देश के नाम एक अपना भाषण दिया. इसमें उन्होंने दिमागी नक्सल (इंटेलेक्चुअल नक्सल) कहे जाने वाले लोगों के खिलाफ चेतावनी दी. उन्होंने कहा था कि सरकार ने हथियारबंद माओवादियों को खिलाफ जीत हासिल कर ली है. लेकिन आइटियोलॉजी से सहनुभूति रखने वाले लोग अभी भी युवाओं को प्रभावित करने और ब्रेनवॉश करने के मौके ढूंढ रहे हैं. उन्होंने ऐसे दिमागी नक्सल की पहचान करने और उन्हें अलग करने की अपील की है. 

पीएम मोदी ने कहा है कि एलडब्ल्यूई एक्सट्रीमिज्म ने लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया है. नक्सल हिंसा और आइडियोलॉजी ने कई मांओं के बच्चों को छीन लिया है. उन्होंने कहा है कि इस नक्सल हिंसा ने कई दशकों तक देश के एक बड़े हिस्से पर कंट्रोल किया है. बंदूक के दम पर राज किया है. उनके कमेंट्स की विपक्षी पार्टियों ने कड़ी आलोचना की है. इसमें कांग्रेस ने नए टर्मिनोलॉजी को हताशा का पक्का संकेत दिया है. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 17 Aug 2026 06:12 PM (IST)
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