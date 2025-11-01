'जितनी जल्दी उतना लाभ...' जनसंख्या नीति पर RSS महासचिव दत्तात्रेय होसबले का बयान, TMC पर भी साधा निशाना
RSS’ Dattatreya Hosable on Population Policy: दत्तात्रेय होसबाले ने पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार पर अस्थिरता और हिंसा फैलाने का आरोप भी लगाया. उन्होंने कहा, राज्य की स्थिति गंभीर है.
RSS के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा है कि देश में बढ़ते 'जनसांख्यिकीय असंतुलन' को रोकने के लिए केंद्र सरकार को जल्द से जल्द नई जनसंख्या नीति लानी चाहिए. मध्य प्रदेश के जबलपुर में आयोजित अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसंख्या नीति पर उच्चस्तरीय मिशन की घोषणा की है, इसलिए इस दिशा में तेजी से कदम उठाना जरूरी है. उन्होंने कहा, वो जनसंख्या कानून जितनी जल्दी बनेगा, उतना फायदा होगा.
‘जनसंख्या असंतुलन’ की बताई वजह
होसबाले ने कहा कि देश में जनसंख्या असंतुलन तीन वजहों से हो रही है. घुसपैठ, धर्म परिवर्तन, कुछ समुदायों में तेजी से बढ़ती जनसंख्या दर. उन्होंने कहा कि जबरदस्ती धर्म परिवर्तन रोकने के लिए कानून तो हैं, लेकिन समाज को भी इस पर जागरूक होना होगा. उन्होंने 'सेवा के नाम पर होने वाले धर्म परिवर्तन' को चिंताजनक बताया और कहा कि वनवासी कल्याण आश्रम और विश्व हिंदू परिषद जैसी संस्थाएं इस दिशा में काम कर रही हैं. उन्होंने लिव-इन संबंधों को भी सामाजिक और कानूनी स्तर पर नियंत्रित करने की मांग की.
घुसपैठ और धर्मांतरण रोकना जरूरी- होसबाले
होसबाले ने कहा, 'घुसपैठ और धर्मांतरण रोकना जरूरी है. जब हम जनसांख्यिकीय असंतुलन की बात करते हैं, तो कुछ लोग इसे साम्प्रदायिक कहते हैं, लेकिन सोचिए कि इसका असर राष्ट्रीय सुरक्षा पर कैसे पड़ता है. जो इसका विरोध करते हैं, क्या वे राष्ट्रहित में बोलते हैं या केवल साम्प्रदायिक राजनीति करते हैं?' उन्होंने कहा कि अगर सीमा क्षेत्रों में जनसंख्या का स्वरूप तेजी से बदलता है, तो इससे सुरक्षा संकट पैदा होता है और सामाजिक तनाव बढ़ता है.
मोदी के बयान का दिया संदर्भ
उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के स्वतंत्रता दिवस भाषण का जिक्र करते हुए कहा कि पीएम ने भी चेतावनी दी थी कि देश की जनसांख्यिकी को 'साजिश के तहत बदला जा रहा है' और घुसपैठिए भारत के नागरिकों के हित, आजीविका और सुरक्षा को नुकसान पहुंचा रहे हैं. मोदी ने कहा था कि सीमा क्षेत्रों में जनसंख्या परिवर्तन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है. इसी वजह से उन्होंने 'हाई-पावर डेमोग्राफी मिशन' शुरू करने की घोषणा की थी.
पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार पर भी निशाना
दत्तात्रेय होसबाले ने पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार पर अस्थिरता और हिंसा फैलाने का आरोप भी लगाया. उन्होंने कहा, 'राज्य की स्थिति गंभीर है. पिछले चुनावों के बाद राजनीतिक नेतृत्व और मुख्यमंत्री के कारण वहां नफरत और हिंसा बढ़ी है. हालांकि इसके बावजूद संघ का काम राज्य में तेजी से बढ़ रहा है.'
