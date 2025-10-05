हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'PoK भारत के घर का एक कमरा है, जिसे वापस लेना होगा', बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत

'PoK भारत के घर का एक कमरा है, जिसे वापस लेना होगा', बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत

Mohan Bhagwat PoK Statement: आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) भारत के घर का एक कमरा है, जिस पर अजनबियों ने कब्जा कर लिया है.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 05 Oct 2025 07:08 PM (IST)
Preferred Sources

Mohan Bhagwat PoK Statement: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रमुख मोहन भागवत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) को भारत के घर का एक कमरा बताया है, जिस पर दूसरों ने कब्जा कर लिया है.

उन्होंने कहा कि वह कमरा भारत का हिस्सा है और उसे वापस लेना ही होगा. भागवत सतना में आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे, जहां उनके इस बयान पर लोगों ने जोरदार तालियां बजाईं.

भागवत ने कही ये बात

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा,  'बहुत से सिंधी भाई यहां बैठे हैं, मैं बहुत खुश हूं. वे पाकिस्तान नहीं गए थे, वे अविभाजित भारत के थे. हालात ने हमें इस घर में भेज दिया, लेकिन वो घर और ये घर अलग नहीं हैं. पूरा भारत एक ही घर है, बस हमारे घर का एक कमरा किसी ने कब्जा लिया है. वहां मेरी मेज़, कुर्सी और कपड़े रखे थे. अब समय आएगा, जब हमें वो कमरा वापस लेना होगा.'

 

PoK में हुआ है विरोध

भागवत का यह बयान उस समय आया है जब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में लोगों ने पाकिस्तानी शासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. पिछले कुछ दिनों से हजारों की संख्या में स्थानीय लोग अवामी एक्शन कमेटी (AAC) के बैनर तले सड़कों पर उतरकर आर्थिक राहत और राजनीतिक सुधारों की मांग कर रहे हैं.

तीन दिनों से चल रहे विरोध प्रदर्शनों में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 100 से ज्यादा घायल हुए हैं. धीरकोट (बाग जिला) में चार प्रदर्शनकारियों को पाकिस्तानी सुरक्षाबलों ने गोली मार दी. इसके अलावा मुअज्जफराबाद, दादयाल (मीरपुर) और चम्याती (कोहाला के पास) में भी हिंसा की खबरें सामने आई हैं. 

'भारत ने दुनिया को दिखाया अपना साहस और एकता'

इससे पहले गुरुवार को मोहन भागवत ने सुरक्षा क्षमता बढ़ाने की जरूरत पर भी जोर दिया था. उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया ने दिखाया कि भारत के सच्चे मित्र कौन हैं.

उन्होंने कहा,'यह एक परीक्षा थी कि वैश्विक मंच पर कौन हमारे साथ है और कितना साथ देता है. भारत की राजनीतिक नेतृत्व और सेना ने जिस दृढ़ता से जवाब दिया, उसने देश की एकता, नेतृत्व की निडरता और सेना के शौर्य को दुनिया के सामने साबित कर दिया.'

 

Published at : 05 Oct 2025 06:44 PM (IST)
Tags :
Breaking News Abp News MOHAN BHAGWAT
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बच्चों की मौत के बाद अब सरकार की खुली नींद, दवाओं की गुणवत्ता और इस्तेमाल पर दी ये नसीहत
बच्चों की मौत के बाद अब सरकार की खुली नींद, दवाओं की गुणवत्ता और इस्तेमाल पर दी ये नसीहत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा सांसद आदित्य यादव का आरोप, 'विधानसभा चुनाव को हिंदू बनाम मुस्लिम बनाना चाहती है BJP'
सपा सांसद आदित्य यादव का आरोप, 'विधानसभा चुनाव को हिंदू बनाम मुस्लिम बनाना चाहती है BJP'
क्रिकेट
Rohit Sharma ODI: रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाना सही? BCCI ने इस वजह से शुभमन गिल को सौंपी वनडे कप्तानी!
रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाना सही? BCCI ने इस वजह से शुभमन गिल को सौंपी वनडे कप्तानी!
टेलीविजन
मोनोकिनी में अनुष्का सेन की 7 तस्वीरें, 23 साल की हसीना का हुस्न देख बौखलाए फैंस
मोनोकिनी में अनुष्का सेन की 7 तस्वीरें, 23 साल की हसीना का हुस्न देख बौखलाए फैंस
Advertisement

वीडियोज

Unclaimed Deposits पर सरकार की नयी पहल: अब अपने पैसों को वापस कैसे लें?| Paisa Live
RBI की नई नीति: EMI मिस होने पर Smartphone और laptop हो सकते हैं lock!| Paisa Live
Copper में बंपर तेजी! जानिए क्या है इसके पीछे की बड़ी वजह और कहाँ करें निवेश?| Paisa Live
भारत-अमेरिका रिश्तों में तेल और Gas की deal से नया संतुलन, रूस से तेल की खरीद कम| Paisa Live
MTNL default कर गई! लेकिन क्या आपके पैसे सुरक्षित हैं? जानिए पूरा सच| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बच्चों की मौत के बाद अब सरकार की खुली नींद, दवाओं की गुणवत्ता और इस्तेमाल पर दी ये नसीहत
बच्चों की मौत के बाद अब सरकार की खुली नींद, दवाओं की गुणवत्ता और इस्तेमाल पर दी ये नसीहत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा सांसद आदित्य यादव का आरोप, 'विधानसभा चुनाव को हिंदू बनाम मुस्लिम बनाना चाहती है BJP'
सपा सांसद आदित्य यादव का आरोप, 'विधानसभा चुनाव को हिंदू बनाम मुस्लिम बनाना चाहती है BJP'
क्रिकेट
Rohit Sharma ODI: रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाना सही? BCCI ने इस वजह से शुभमन गिल को सौंपी वनडे कप्तानी!
रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाना सही? BCCI ने इस वजह से शुभमन गिल को सौंपी वनडे कप्तानी!
टेलीविजन
मोनोकिनी में अनुष्का सेन की 7 तस्वीरें, 23 साल की हसीना का हुस्न देख बौखलाए फैंस
मोनोकिनी में अनुष्का सेन की 7 तस्वीरें, 23 साल की हसीना का हुस्न देख बौखलाए फैंस
इंडिया
दिल्ली-NCR से लेकर यूपी-बिहार तक में जमकर बरसेंगे बदरा, जानें अगले 7 दिनों तक देश में कैसा रहेगा मौसम
दिल्ली-NCR से लेकर यूपी-बिहार तक में जमकर बरसेंगे बदरा, जानें अगले 7 दिनों तक देश में कैसा रहेगा मौसम
महाराष्ट्र
भारत बनाम पाकिस्तान वीमेंस मैच पर अलका लांबा बोलीं, 'सबकुछ ताक पर रखकर सिर्फ...'
भारत बनाम पाकिस्तान वीमेंस मैच पर कांग्रेस नेता अलका लांबा की प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा?
लाइफस्टाइल
Virat Kohli Children Name Meaning: विराट कोहली के बच्चों के क्या हैं नाम? जान लें इनके नामों के असली मतलब
विराट कोहली के बच्चों के क्या हैं नाम? जान लें इनके नामों के असली मतलब
ट्रेंडिंग
दिल्ली मेट्रो का दीवाना हुई विदेशी युवक! बोला लंदन से कई गुना साफ- वीडियो देख होने लगेगा गर्व
दिल्ली मेट्रो का दीवाना हुई विदेशी युवक! बोला लंदन से कई गुना साफ- वीडियो देख होने लगेगा गर्व
ENT LIVE
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
ENT LIVE
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
ENT LIVE
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
Embed widget