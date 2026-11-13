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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकीर्ति आजाद के बयान पर विवाद: मुस्लिम युवक ने दर्ज कराई शिकायत, कहा- 'माफी मांगें वरना...'

कीर्ति आजाद के बयान पर विवाद: मुस्लिम युवक ने दर्ज कराई शिकायत, कहा- 'माफी मांगें वरना...'

शिकायतकर्ता फैजान अंसारी का कहना है कि भगवान श्रीराम को लेकर कीर्ति आजाद की तरफ से इस्तेमाल की गई भाषा स्वीकार नहीं की जा सकती. उन्हें हिंदू समुदाय से माफी मांगनी पड़ेगी.

Written By : सूरज ओझा |  Updated at : 13 Nov 2026 09:33 PM (IST)
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पूर्व भारतीय क्रिकेटर और ममता AITC के सांसद कीर्ति आजाद के खिलाफ भगवान श्रीराम को लेकर की गई कथित टिप्पणी के मामले में मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है. शिकायतकर्ता फैजान अंसारी ने मुंबई पुलिस आयुक्त देवेंद्र भारती को पत्र लिखकर कीर्ति आजाद के खिलाफ तत्काल FIR दर्ज करने की मांग की है.

शिकायतकर्ता फैजान अंसारी का कहना है कि भगवान श्रीराम को लेकर कीर्ति आजाद की तरफ से इस्तेमाल की गई भाषा स्वीकार नहीं की जा सकती. उन्होंने कहा कि वह मुस्लिम समुदाय से होने के बावजूद हिंदू समाज और उसके धार्मिक विश्वासों का सम्मान करते हैं.

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फैजान अंसारी ने मुंबई पुलिस और BCCI से क्या की मांग?

फैजान अंसारी ने कीर्ति आजाद के मामले को लेकर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को भी चेतावनी दी है. उन्होंने BCCI से कहा है कि अगर कीर्ति आजाद को अब तक दिए गए सम्मान और पद वापस नहीं लिए गए, तो BCCI के खिलाफ भी आंदोलन किया जाएगा. 

इसके अलावा, उन्होंने मांग की है कि कीर्ति आजाद पूरे हिंदू समाज से माफी मांगें, अन्यथा उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा. शिकायतकर्ता ने मुंबई पुलिस आयुक्त से मामले में तत्काल FIR दर्ज कर उचित कार्रवाई करने की मांग की है.

कीर्ति आजाद के खिलाफ क्या बोले फैजान अंसारी?

शिकायतकर्ता फैजान अंसारी ने कहा, ‘कीर्ति आजाद ने बहुत गंदा बयान दिया है, जिसमें भगवान राम का अपमान किया गया है, जो कभी भी स्वीकार नहीं की जाएगी. मैं एक सच्चा मुसलमान हूं और मैं भगवान राम का अपमान कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं.’ उन्होंने कहा, ‘कीर्ति आजाद ने न सिर्फ भगवान राम का अपमान किया है, बल्कि उन्होंने पूरे हिंदू समुदाय का अपमान किया है. इसलिए मैंने आज कीर्ति आजाद के खिलाफ मुंबई पुलिस कमिश्नर की लिखित में शिकायत दी है. मैंने शिकायत में मांग की है कि कीर्ति आजाद को हिंदू समुदाय से माफी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो अच्छा नहीं होगा. मैंने BCCI को वॉर्निंग दी है कि उन्होंने कीर्ति आजाद को जो भी सम्मान दिया है, वो सभी वापस लिया जाए.’

उन्होंने देशभर के लोगों से अपील करते हुए कहा, ‘मैं देश-दुनिया के सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं कि हर राज्य और हर शहर में कीर्ति आजाद के खिलाफ शिकायत दर्ज होनी चाहिए. जो इंसान अपने धर्म का नहीं हुआ, अपने हिंदुओं का नहीं हुआ, वो इस देश का क्या होगा.’ 

यह भी पढ़ेंः बूलगढ़ी कांड: राहुल गांधी ने कोर्ट में दाखिल किया जवाब, मानहानि केस में मिला था नोटिस

About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 13 Nov 2026 09:03 PM (IST)
Tags :
TMC Kirti Azad MUMBAI MUMBAI POLICE
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