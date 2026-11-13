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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाचक्रवाती तूफान का मंडराया खतरा! एक्शन मोड में CM विजय, अधिकारियों को दिए ये सख्त निर्देश

चक्रवाती तूफान का मंडराया खतरा! एक्शन मोड में CM विजय, अधिकारियों को दिए ये सख्त निर्देश

IMD ने चेतावनी दी है कि बंगाल की खाड़ी में एक 'डिप्रेशन' बन रहा जो कि चक्रवाती तूफान में बदल सकता है.IMD के अनुसार मन्नार की खाड़ी और कोमोरिन क्षेत्रों में तेज हवाएं चलने की संभावना है. 

Written By : धर्मेंद्र बैरागी |  Updated at : 13 Nov 2026 09:55 PM (IST)
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बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र के चक्रवात में बदलने के आसार के बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने बड़ा फैसला लिया है.मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने शुक्रवार 13 नवंबर के दिन कोस्ट गार्ड, नौसेना और राज्य समुद्री पुलिस को निर्देशित किया है कि समुद्र में मौजूद मछुआरों की जल्द से जल्द सुरक्षा सुनिश्चित की जाए. 

एक प्रेस रिलीज के अनुसार, सचिवालय में एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए, विजय ने पूर्वोत्तर मानसून के दौरान गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली नावों पर सटीक ट्रैकिंग तकनीक लाने और संचार उपकरणों को अपग्रेड करने की आवश्यकता पर जोर दिया. इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्चित करें कि मछली पकड़ने वाली नावें और उनके इंजन समुद्र में जाने के लिए पूरी तरह सुरक्षित हों. साथ ही समुद्री कानूनों को सख्ती से लागू किया जाए. 

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एक और चक्रवात की संभावना

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने चेतावनी दी है कि यह मौसमी प्रणाली एक 'डिप्रेशन' और फिर चक्रवाती तूफान में बदल सकती है. IMD के अनुसार शुक्रवार और शनिवार को मन्नार की खाड़ी और कोमोरिन क्षेत्रों में तेज हवाएं चलने की संभावना है. 

तमिलनाडु के मत्स्य विभाग ने तूतीकोरिन जिले के मछुआरों को अगली सूचना तक समुद्र में जाने से रोक दिया है. अधिकारी लगातार चेतावनी जारी कर रहे हैं और गहरे समुद्र में मौजूद नावों से तुरंत तट पर लौटने की अपील कर रहे हैं. तूतीकोरिन जिले के तटीय गांवों में वेम्बार से लेकर पेरियाथाझाई तक मछली पकड़ने की गतिविधियां पूरी तरह से ठप हो गई हैं. 

सरकार ने की सारी तैयारी

मत्स्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार, 270 से अधिक मोटर वाली नावें, 2,000 पारंपरिक नावें और 5,000 फाइबर नावें तूतीकोरिन फिशिंग हार्बर और तट के किनारे खड़ी हैं, जिससे 50,000 से अधिक मछुआरों की आजीविका प्रभावित हुई है. यह समीक्षा बैठक 'चक्रवात मुरासु' के बाद हुई है, जिसमें चेन्नई के कासिमेडु के नौ मछुआरों की जान चली गई थी, जब उनकी नाव पलट गई थी. 

बैठक में मत्स्य मंत्री ए. श्रीनाथ, लोक निर्माण एवं खेल मंत्री आधव अर्जुन, वित्त मंत्री एन. मैरी विल्सन, मुख्य सचिव एम. साईकुमार, कोस्ट गार्ड के महानिरीक्षक योगिंदर ढाका और नौसेना के अधिकारी शामिल हुए.

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About the author धर्मेंद्र बैरागी

धर्मेंद्र बैरागी हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में हिन्दी डिजिटल पत्रकारिता पर  शोध कर रहे हैं. इनके रुचि के विषय साहित्य, राजनीति एवं खेल आदि है. वर्तमान में एबीपी न्यूज में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. संपर्क करें- dharmendradasbairagi13@gmail.com
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Published at : 13 Nov 2026 09:55 PM (IST)
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