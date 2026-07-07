महिलाओं को मिलने वाली राशि बढ़ेगी! PM मोदी की सलाहकार परिषद ने की सिफारिश, कब आएगा फैसला?

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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाExplained: महिलाओं को मिलने वाली राशि बढ़ने वाली है! PM मोदी की सलाहकार परिषद ने की सिफारिश, कब आएगा फैसला?

Explained: महिलाओं को मिलने वाली राशि बढ़ने वाली है! PM मोदी की सलाहकार परिषद ने की सिफारिश, कब आएगा फैसला?

Schemes For Women: विपक्षी दल इसे 'रेवड़ी संस्कृति' कहते हैं, लेकिन EAC-PM की रिपोर्ट ने इस तर्क को कमजोर किया है. अगर सही तरीके से लागू किया जाए तो ये योजनाएं सिर्फ खर्च नहीं, बल्कि निवेश है.

Written By : ज़ाहिद अहमद |  Updated at : 07 Jul 2026 02:03 PM (IST)
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देश भर में महिलाओं के बैंक खातों में हर महीने सीधे पैसे ट्रांसफर करने वाली योजनाओं ने चुनावी राजनीति से लेकर घर की रसोई तक को बदलकर रख दिया है. अब पहली बार प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) ने इन योजनाओं पर एक बड़ी सिफारिश की है, जिसमें आने वाले समय में यह सहायता राशि और बढ़ सकती है. इस सिफारिश के साथ ही महाराष्ट्र, ओडिशा और दूसरे राज्यों की महिलाओं की आर्थिक स्थिति पर एक ताजा रिपोर्ट भी सामने आई है. आखिर इन योजनाओं ने जमीन पर कितना असर डाला, महिलाओं का बैंक बैलेंस कितना बढ़ा और क्या वाकई पैसे बढ़ेंगे...

सबसे पहले जानिए, इस रिपोर्ट में क्या कहा गया?

EAC-PM ने अपनी रिपोर्ट का नाम रखा है, 'State-Level Women-Targeted Cash Transfer Schemes: A Review.' इसका मतलब है कि उन्होंने राज्य सरकारों की उन सभी स्कीमों की जांच की जो महिलाओं को पैसे देती हैं. इसमें तीन बड़ी बातें कही गईं:

  1. इन पैसों से महिलाओं की आर्थिक हालत सुधरी है. वो छोटे-मोटे फैसले खुद लेने लगी हैं और घर में उनकी इज्जत बढ़ी है.
  2. महंगाई बढ़ रही है, इसलिए महिलाओं को मिलने वाले पैसे भी बढ़ने चाहिए. मौजूदा 1000-1500 रुपए महीना से बढ़ाकर यह राशि 2000-2500 रुपए या उससे ज्यादा की जा सकती है.
  3. रिपोर्ट में सुझाव दिया है कि केंद्र सरकार को भी एक बड़ी राष्ट्रीय योजना लानी चाहिए जो सब राज्यों में महिलाओं को पैसे दे.

अलग-अलग राज्यों में क्या असर हुआ?

SBI रिसर्च और राज्य सरकारों के डेटा के मुताबिक:

1. महाराष्ट्र (लेक लाडकी बहिन योजना)

  • यहां महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए मिलते हैं.
  • करीब ढाई करोड़ महिलाओं को इसका फायदा मिल रहा है.
  • EAC-PM की रिपोर्ट के मुताबिक, इस योजना के बाद महिलाओं का औसत बैंक बैलेंस 2,200 रुपए से सीधे 8,700 रुपए तक पहुंच गया. इसका मतलब है कि महिलाएं खर्च करने के साथ-साथ बचत भी कर रही हैं.
  • SBI रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक, इस योजना की वजह से राज्य की गांव की महिलाओं की बचत दर में करीब 15% की बढ़ोतरी हुई है.
  • सर्वे में यह भी पता चला कि इस पैसे का 60% हिस्सा सीधा खाने-पीने, दवाई और बच्चों की पढ़ाई पर खर्च हुआ. बाकी का 40% हिस्सा या तो बचत में गया या छोटे-मोटे काम-धंधे में लगा.

2. ओडिशा (सुभद्रा योजना)

  • यहां महिलाओं को साल में 10,000 रुपए दिए जाते हैं, जो दो किस्तों में आते हैं.
  • एक करोड़ से ज्यादा महिलाएं इससे जुड़ी हैं.
  • राज्य के सर्वे में 68% महिलाओं ने कहा कि इस पैसे से उनके परिवार का महीने का खर्च 20 से 25% तक बढ़ गया. यानी जो पैसा आया, वो बाजार में गया और दुकानदारों तक पहुंचा.
  • एक और दिलचस्प बात सामने आई. योजना के बाद इन परिवारों में दूध और दालों की खपत में 18% की बढ़ोतरी दर्ज की गई. यानी पोषण पर भी अच्छा असर पड़ा है.

3. मध्य प्रदेश (लाडली बहना योजना)

  • यहां पहले 1250 रुपए मिलते थे, जिसे बढ़ाकर अब 1500 रुपए करने की घोषणा हो चुकी है.
  • करीब सवा करोड़ महिलाओं को फायदा मिल रहा है.
  • 82% महिलाओं ने माना कि इस योजना के बाद उन्हें छोटे-मोटे खर्चों के लिए पति या घरवालों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता. यह आत्मनिर्भरता की बड़ी मिसाल है.
  • करीब 12% महिलाओं ने इस पैसे का इस्तेमाल अपना छोटा-मोटा काम शुरू करने में किया, जैसे मुर्गी पालन, सिलाई सेंटर या छोटी दुकान.

4. कर्नाटक (गृह लक्ष्मी योजना)

  • यहां महिलाओं को हर महीने 2,000 रुपए दिए जाते हैं.
  • 1.1 करोड़ से ज्यादा महिलाएं इस योजना का लाभ उठा रही हैं.
  • कर्नाटक सरकार की रिपोर्ट बताती है कि इस पैसे की वजह से महिलाओं के बीच मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल 35% बढ़ गया है. इसका मतलब है कि महिलाएं अब डिजिटल लेन-देन में भी आगे आ रही हैं.

सरकारें कितना खर्च कर रही हैं?

अगर हम सिर्फ चार बड़े राज्यों को देखें तो हर साल का हिसाब कुछ यूं है:

  • महाराष्ट्र: करीब 46,000 करोड़ रुपए.
  • मध्य प्रदेश: करीब 18,000 करोड़ रुपए.
  • ओडिशा: करीब 10,000 करोड़ रुपए.
  • कर्नाटक: करीब 26,000 करोड़ रुपए.

इन चारों को मिला दें तो यह आंकड़ा 1 लाख करोड़ रुपए के पार चला जाता है. यह पैसा सीधे महिलाओं के खाते में जा रहा है.

क्या महंगाई इस फायदे को खत्म नहीं कर रही?

यही वो सवाल है जिस पर EAC-PM ने सबसे ज्यादा जोर दिया है. आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों में खाने-पीने की चीजों के दाम लगातार बढ़े हैं. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर 7-8% सालाना रही है. इसका सीधा मतलब है कि 2022 में 1000 रुपए में जितना सामान आता था, 2026 में उतना सामान खरीदने के लिए करीब 1300-1400 रुपए चाहिए. इस वजह से EAC-PM ने कहा है कि राशि को महंगाई से जोड़ देना चाहिए, ताकि इसकी असली कीमत बनी रहे.

क्या इन योजनाओं पर विवाद और सवाल भी हैं?

इतने बड़े खर्च की आलोचना भी होती है. कुछ लोग कहते हैं कि इतना पैसा बांटने से सरकारों का खजाना खाली हो जाएगा और सड़क-बिजली जैसे विकास कामों के लिए पैसे नहीं बचेंगे. इसे 'मुफ्त की रेवड़ी' भी कहा जाता है, लेकिन EAC-PM की यह रिपोर्ट इस तर्क को कमजोर करती है. रिपोर्ट का कहना है कि यह खर्च नहीं, बल्कि निवेश है, जिसका फायदा आने वाली पीढ़ियों को मिलेगा.

तो क्या इसके बावजूद योजना के पैसे बढ़ेंगे?

EAC-PM की यह रिपोर्ट इस बात का साफ इशारा है कि आने वाले समय में महिलाओं को मिलने वाली यह राशि बढ़ेगी. राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि पिछले चुनावों में महिलाओं ने जिस तरह बढ़-चढ़कर वोट डाले, उसके बाद सभी पार्टियां महिलाओं को खुश रखना चाहती हैं. मुमकिन है कि अगले केंद्रीय बजट या राज्यों के चुनावों में इन योजनाओं की राशि बढ़ाने और दायरा बढ़ाने की बड़ी घोषणाएं हों. फिलहाल, करोड़ों महिलाओं के खाते में हर महीने आने वाला यह पैसा उनकी जिंदगी में छोटा लेकिन पक्का बदलाव ला रहा है.

About the author ज़ाहिद अहमद

ज़ाहिद अहमद इस वक्त ABP न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. टेलीविजन और डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में उन्हें करीब 9 साल का तजुर्बा है. इससे पहले वे 3 बड़े मीडिया संस्थानों में भी अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं. वे ओरिजिनल सेक्शन की एक्सप्लेनर टीम में सीनियर सब एडिटर रहे. ज़ाहिद आउटपुट डेस्क, बुलेटिन प्रोड्यूसिंग और बॉलीवुड सेक्शन को बतौर असिस्टेंट प्रोड्यूसर लीड भी कर चुके हैं. देश-विदेश, सियासत, कारोबार, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, चुनाव और समाजी मुद्दों पर उनकी गहरी पकड़ है. आसान लहजे में असरदार और भरोसेमंद एक्सप्लेनर पेश करना उनकी पहचान है.
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Published at : 07 Jul 2026 02:03 PM (IST)
Tags :
Odisha PM Modi Karnataka Ladli Behna Yojana EAC-PM Schemes For Women MADHYA PRADESH Majhi Ladki Bahin Subhadra Yojna
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