अयोध्या में 25 नवंबर को होने वाले राम मंदिर के ध्वजारोहण की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है. इस कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे. उनके अलावा इस कार्यक्रम में फिल्म और खेल जगत की कई बड़ी हस्तियां भी शामिल होंगे. बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम में अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, सचिन तेंदुलकर सहित अन्य दिग्गज भी पहुंचेंगे.

3 हजार से ज्यादा लोगों को आमंत्रण

इस समारोह में पूर्वी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से करीबन 3 हजार से अधिक मेहमानों को आमंत्रित किया है. इसमें अयोध्या जनपद से करीबन 7 हजार लोग शामिल होंगे. इनके लिए परिसर में अलग-अलग ब्लॉक बनाए गए हैं. इस दौरान स्वयंसेवक पूरी व्यवस्था का ध्यान रखेंगे. इस दौरान प्रवेश पत्र जरूरी होगा.

एयरपोर्ट पर अलर्ट

वीवीआईपी मेहमानों के आने-जाने के लिए महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारी इंतजाम किए जा रहे हैं. यहां करीब 60 से 80 चार्टेड प्लेन उतरेंगे. इस मौके पर एयरपोर्ट पर अतिरिक्त पार्किंग और लैंडिंग की व्यवस्था की जा रही है. साथ ही 100 से अधिक सीआईएसएफ के जवान तैनात किए जा रहे हैं. पूरी व्यवस्था को राम मंदिर ट्रस्ट और जिला प्रशासन मिलकर भव्य आयोजन को यादगार बनाने में जुटे हैं. यह कार्यक्रम इसलिए भी विशेष हैं क्योंकि यहां पहली बार भव्य रूप से ध्वज फहराया जाएगा.

501 कलशों की निकाली शोभायात्रा

सरयू नदी के संत तुलसीदास घाट से गुरुवार को ढाई बजे 501 कलशों के साथ शोभायात्रा शुरू हुई है. इसमें महर्षि वशिष्ट वेद विद्यालय, मांझा तिहुरा, कारसेवकपुरम समेत कई गुरुकुलों के बटुक ब्रह्मचारी शामिल हुए. यह सभी यात्रा में आगे चल रहे थे. इस दौरान मंदिर निर्माण प्रभारी गोपाल राव समेत कई लोग मौजूद रहे. विश्व हिंदू परिषद विभाग के संयोजक धीरेश्वर वर्मा ने बताया कि करीबन 700 महिलाओं ने इस यात्रा में भाग लिया था.