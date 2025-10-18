हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'पाकिस्तान की एक-एक इंच जमीन अब हमारी ब्रह्मोस मिसाइल...', लखनऊ से राजनाथ सिंह ने शहबाज-मुनीर को दी वॉर्निंग

'पाकिस्तान की एक-एक इंच जमीन अब हमारी ब्रह्मोस मिसाइल...', लखनऊ से राजनाथ सिंह ने शहबाज-मुनीर को दी वॉर्निंग

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ ब्रह्मोस यूनिट से मिसाइल की पहली खेप डिलीवर होने की जानकारी दी. ब्रह्मोस अब भारत की रक्षा, तकनीक और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन चुका है.

By : एबीपी न्यूज़ डेस्क | Edited By: अविनाश झा | Updated at : 18 Oct 2025 02:55 PM (IST)
Preferred Sources

लखनऊ में ब्रह्मोस एयरोस्पेस यूनिट के कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार (18 अक्टूबर) को बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की ताकत और आत्मनिर्भरता को पूरी दुनिया के सामने साबित कर दिया है. उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की हर इंच जमीन अब ब्रह्मोस मिसाइल की पहुँच में है. ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ़ एक ट्रेलर था, लेकिन इस ट्रेलर ने ही पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि भारत अपने दुश्मनों पर नियंत्रण रखने की क्षमता रखता है.

रक्षा मंत्री ने यह भी बताया कि ब्रह्मोस मिसाइल अब केवल एक हथियार नहीं, बल्कि भारत की स्वदेशी क्षमताओं और तकनीकी ताकत का प्रतीक बन गई है. यह सुपरसोनिक मिसाइल थलसेना, नौसेना और वायुसेना की रीढ़ बन चुकी है. मिसाइल की उच्च गति, सटीकता और शक्ति इसे विश्व की बेहतरीन प्रणालियों में से एक बनाती है.

राजनाथ सिंह ने लखनऊ की भूमिका पर क्या कहा?

राजनाथ सिंह ने लखनऊ की भूमिका पर भी प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि लखनऊ अब सिर्फ़ तहज़ीब का शहर नहीं रहा, बल्कि टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रीज का केंद्र बन गया है. उत्तर प्रदेश में रक्षा उत्पादन केंद्र विकसित हो रहे हैं और ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट भी इसी का हिस्सा है. उन्होंने बताया कि 11 मई 2025 को इस आधुनिक सुविधा का उद्घाटन हुआ और महज पांच महीनों में लखनऊ से ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप डिलीवर की जा रही है.

उन्होंने बताया कि इस यूनिट में सालाना करीब 100 मिसाइल सिस्टम तैयार किए जाएंगे. ये मिसाइलें थलसेना, नौसेना और वायुसेना तीनों के लिए उपलब्ध होंगी. यूनिट का निर्माण लगभग 200 एकड़ क्षेत्र में हुआ है और इसकी लागत करीब 380 करोड़ रुपये है. इस सुविधा से सैकड़ों लोगों को रोजगार भी मिलेगा.

रक्षा मंत्री ने स्पेयर पार्ट्स की सुरक्षा पर दिया जोर

रक्षा मंत्री ने स्पेयर पार्ट्स की सुरक्षा और उत्पादन पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा कि अब भारत अपने सभी छोटे और बड़े उद्योगों के माध्यम से मिसाइल के आवश्यक पुर्जों का उत्पादन देश में करेगा, जिससे किसी भी विदेशी सप्लायर पर निर्भरता खत्म हो जाएगी. इससे न केवल रक्षा उत्पादन मजबूत होगा बल्कि देश की अर्थव्यवस्था भी लाभान्वित होगी.

उन्होंने यह भी बताया कि ब्रह्मोस अब सिर्फ Made in India नारा नहीं बल्कि एक ग्लोबल ब्रांड बन चुका है. फिलीपींस के साथ निर्यात का अनुबंध भी किया गया है और आने वाले समय में अन्य देशों के साथ भी तकनीकी सहयोग और निवेश बढ़ने की संभावना है.

राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को दी चेतावनी

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा कि अब पाकिस्तान की हर इंच जमीन ब्रह्मोस मिसाइल की पहुंच में है. उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि उस दौरान जो प्रदर्शन हुआ, वह केवल एक ट्रेलर था, लेकिन इस ट्रेलर ने पाकिस्तान को यह स्पष्ट संदेश दे दिया कि भारत अपनी ताकत दिखा सकता है. इस प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन ने न केवल देशवासियों, बल्कि पूरी दुनिया में ब्रह्मोस मिसाइल पर विश्वास और आत्मविश्वास बढ़ाया है.

राजनाथ सिंह ने इंजीनियर्स, तकनीशियनों और कर्मचारियों पर विशेष जिम्मेदारी डालते हुए कहा कि इस भरोसे को बनाए रखना अब उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है. उन्होंने स्पष्ट किया कि ब्रह्मोस केवल हमारी सेनाओं की ताकत का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह संदेश भी है कि उत्तर प्रदेश और भारत किसी भी चुनौती- चाहे वह आंतरिक सुरक्षा से संबंधित हो या बाहरी खतरे से, उसे संभालने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.

राजनाथ सिंह ने की सीएम योगी की तारीफ

राजनाथ सिंह ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा करते हुए कहा कि यूपी अब आत्मनिर्भरता, सुरक्षा और तकनीकी विकास के क्षेत्र में नए मुकाम पर पहुंच चुका है. ब्रह्मोस मिसाइल की सफलता ने देशवासियों और वैज्ञानिकों में भरोसा बढ़ाया है और आने वाली पीढ़ियों के लिए यह आत्मनिर्भर भारत का संदेश है.

इस कार्यक्रम में यह भी स्पष्ट हुआ कि ब्रह्मोस सिर्फ़ रक्षा उपकरण नहीं है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर पैदा करने वाला एक महत्वपूर्ण उद्योग भी बन चुका है. इसके उत्पादन और निर्यात से राज्य और केंद्र सरकार को वित्तीय लाभ होगा, जिससे सामाजिक योजनाओं में निवेश बढ़ सकेगा.

ये भी पढ़ें-

तेलंगाना में BC आरक्षण को लेकर के. कविता का जोरदार हमला, बंद को बताया 'हत्या के बाद श्रद्धांजलि'

 

Published at : 18 Oct 2025 02:44 PM (IST)
Tags :
Made In India BrahMos Missile Defence Manufacturing OPERATION SINDOOR RAJNATH SINGH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ट्रंप ने फिर फोड़ा टैरिफ बम! लगा दिया 25 फीसदी टैक्स; अब किस सेक्टर पर पड़ी मार?
ट्रंप ने फिर फोड़ा टैरिफ बम! लगा दिया 25 फीसदी टैक्स; अब किस सेक्टर पर पड़ी मार?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: BrahMos मिसाइलों की पहली खेप रवाना, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और CM योगी ने दिखाई हरी झंडी
लखनऊ: BrahMos मिसाइलों की पहली खेप रवाना, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और CM योगी ने दिखाई हरी झंडी
इंडिया
बिहार जाने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस में लगी भीषण आग, धू-धू कर जली बोगी, यात्रियों को बचाया गया; Video
बिहार जाने वाली गरीब रथ में लगी भीषण आग, धू-धू कर जली बोगी, यात्रियों को बचाया गया; Video
विश्व
'किसी भी उकसावे का उम्मीद से परे...', PAK फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारत को फिर दी परमाणु हथियारों की गीदड़भभकी
'उम्मीद से परे जवाब देंगे', आसिम मुनीर ने भारत को फिर दी परमाणु हथियारों की गीदड़भभकी
Advertisement

वीडियोज

बिहार में 'चिराग' कितना रोशन करेगा NDA?
परितोष त्रिपाठी का इंटरव्यू | स्टारडम तक का संघर्ष | हँसी | सपने और भी बहुत कुछ
पवन सिंह विवाद, खेसरी लाल यादव, बिहार चुनाव, भोजपुरी से बॉलीवुड तक | आम्रपाली दुबे
Upendra Kushwaha की सभा में इंतजाम फेल, खाने के चक्कर में भीड़ हुई बेकाबू!
Diwali से पहले दिल्ली-NCR जाम! Gurugram हाईवे पर रेंगती रही सैकड़ों गाड़ियां
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 126 / litre -15
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 88 / litre -57
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप ने फिर फोड़ा टैरिफ बम! लगा दिया 25 फीसदी टैक्स; अब किस सेक्टर पर पड़ी मार?
ट्रंप ने फिर फोड़ा टैरिफ बम! लगा दिया 25 फीसदी टैक्स; अब किस सेक्टर पर पड़ी मार?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: BrahMos मिसाइलों की पहली खेप रवाना, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और CM योगी ने दिखाई हरी झंडी
लखनऊ: BrahMos मिसाइलों की पहली खेप रवाना, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और CM योगी ने दिखाई हरी झंडी
इंडिया
बिहार जाने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस में लगी भीषण आग, धू-धू कर जली बोगी, यात्रियों को बचाया गया; Video
बिहार जाने वाली गरीब रथ में लगी भीषण आग, धू-धू कर जली बोगी, यात्रियों को बचाया गया; Video
विश्व
'किसी भी उकसावे का उम्मीद से परे...', PAK फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारत को फिर दी परमाणु हथियारों की गीदड़भभकी
'उम्मीद से परे जवाब देंगे', आसिम मुनीर ने भारत को फिर दी परमाणु हथियारों की गीदड़भभकी
बॉलीवुड
आचार की शौकीन हैं परिणीति चोपड़ा, पिज्जा के साथ खाया आम का आचार
आचार की शौकीन हैं परिणीति चोपड़ा, पिज्जा के साथ खाया आम का आचार
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: श्रद्धालुओं से भरी पिकअप बेकाबू होकर पलटी, 6 की मौत और 10 से ज्यादा घायल
महाराष्ट्र: श्रद्धालुओं से भरी पिकअप बेकाबू होकर पलटी, 6 की मौत और 10 से ज्यादा घायल
जनरल नॉलेज
Rohit Sharma Property: देश-विदेश में कहां हैं रोहित शर्मा की प्रॉपर्टी, जानें वो कितने अमीर?
देश-विदेश में कहां हैं रोहित शर्मा की प्रॉपर्टी, जानें वो कितने अमीर?
हेल्थ
गैस और हार्ट अटैक में क्या है फर्क? कंफ्यूजन से बचने के लिए जानें ये जरूरी तरीके
गैस और हार्ट अटैक में क्या है फर्क? कंफ्यूजन से बचने के लिए जानें ये जरूरी तरीके
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget