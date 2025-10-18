लखनऊ में ब्रह्मोस एयरोस्पेस यूनिट के कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार (18 अक्टूबर) को बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की ताकत और आत्मनिर्भरता को पूरी दुनिया के सामने साबित कर दिया है. उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की हर इंच जमीन अब ब्रह्मोस मिसाइल की पहुँच में है. ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ़ एक ट्रेलर था, लेकिन इस ट्रेलर ने ही पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि भारत अपने दुश्मनों पर नियंत्रण रखने की क्षमता रखता है.

रक्षा मंत्री ने यह भी बताया कि ब्रह्मोस मिसाइल अब केवल एक हथियार नहीं, बल्कि भारत की स्वदेशी क्षमताओं और तकनीकी ताकत का प्रतीक बन गई है. यह सुपरसोनिक मिसाइल थलसेना, नौसेना और वायुसेना की रीढ़ बन चुकी है. मिसाइल की उच्च गति, सटीकता और शक्ति इसे विश्व की बेहतरीन प्रणालियों में से एक बनाती है.

राजनाथ सिंह ने लखनऊ की भूमिका पर क्या कहा?

राजनाथ सिंह ने लखनऊ की भूमिका पर भी प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि लखनऊ अब सिर्फ़ तहज़ीब का शहर नहीं रहा, बल्कि टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रीज का केंद्र बन गया है. उत्तर प्रदेश में रक्षा उत्पादन केंद्र विकसित हो रहे हैं और ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट भी इसी का हिस्सा है. उन्होंने बताया कि 11 मई 2025 को इस आधुनिक सुविधा का उद्घाटन हुआ और महज पांच महीनों में लखनऊ से ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप डिलीवर की जा रही है.

उन्होंने बताया कि इस यूनिट में सालाना करीब 100 मिसाइल सिस्टम तैयार किए जाएंगे. ये मिसाइलें थलसेना, नौसेना और वायुसेना तीनों के लिए उपलब्ध होंगी. यूनिट का निर्माण लगभग 200 एकड़ क्षेत्र में हुआ है और इसकी लागत करीब 380 करोड़ रुपये है. इस सुविधा से सैकड़ों लोगों को रोजगार भी मिलेगा.

रक्षा मंत्री ने स्पेयर पार्ट्स की सुरक्षा पर दिया जोर

रक्षा मंत्री ने स्पेयर पार्ट्स की सुरक्षा और उत्पादन पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा कि अब भारत अपने सभी छोटे और बड़े उद्योगों के माध्यम से मिसाइल के आवश्यक पुर्जों का उत्पादन देश में करेगा, जिससे किसी भी विदेशी सप्लायर पर निर्भरता खत्म हो जाएगी. इससे न केवल रक्षा उत्पादन मजबूत होगा बल्कि देश की अर्थव्यवस्था भी लाभान्वित होगी.

उन्होंने यह भी बताया कि ब्रह्मोस अब सिर्फ Made in India नारा नहीं बल्कि एक ग्लोबल ब्रांड बन चुका है. फिलीपींस के साथ निर्यात का अनुबंध भी किया गया है और आने वाले समय में अन्य देशों के साथ भी तकनीकी सहयोग और निवेश बढ़ने की संभावना है.

राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को दी चेतावनी

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा कि अब पाकिस्तान की हर इंच जमीन ब्रह्मोस मिसाइल की पहुंच में है. उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि उस दौरान जो प्रदर्शन हुआ, वह केवल एक ट्रेलर था, लेकिन इस ट्रेलर ने पाकिस्तान को यह स्पष्ट संदेश दे दिया कि भारत अपनी ताकत दिखा सकता है. इस प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन ने न केवल देशवासियों, बल्कि पूरी दुनिया में ब्रह्मोस मिसाइल पर विश्वास और आत्मविश्वास बढ़ाया है.

राजनाथ सिंह ने इंजीनियर्स, तकनीशियनों और कर्मचारियों पर विशेष जिम्मेदारी डालते हुए कहा कि इस भरोसे को बनाए रखना अब उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है. उन्होंने स्पष्ट किया कि ब्रह्मोस केवल हमारी सेनाओं की ताकत का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह संदेश भी है कि उत्तर प्रदेश और भारत किसी भी चुनौती- चाहे वह आंतरिक सुरक्षा से संबंधित हो या बाहरी खतरे से, उसे संभालने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.

राजनाथ सिंह ने की सीएम योगी की तारीफ

राजनाथ सिंह ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा करते हुए कहा कि यूपी अब आत्मनिर्भरता, सुरक्षा और तकनीकी विकास के क्षेत्र में नए मुकाम पर पहुंच चुका है. ब्रह्मोस मिसाइल की सफलता ने देशवासियों और वैज्ञानिकों में भरोसा बढ़ाया है और आने वाली पीढ़ियों के लिए यह आत्मनिर्भर भारत का संदेश है.

इस कार्यक्रम में यह भी स्पष्ट हुआ कि ब्रह्मोस सिर्फ़ रक्षा उपकरण नहीं है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर पैदा करने वाला एक महत्वपूर्ण उद्योग भी बन चुका है. इसके उत्पादन और निर्यात से राज्य और केंद्र सरकार को वित्तीय लाभ होगा, जिससे सामाजिक योजनाओं में निवेश बढ़ सकेगा.

ये भी पढ़ें-

तेलंगाना में BC आरक्षण को लेकर के. कविता का जोरदार हमला, बंद को बताया 'हत्या के बाद श्रद्धांजलि'