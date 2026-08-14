'राहुल गांधी को अपनी...', जाति जनगणना को लेकर फायर हुए गिरिराज सिंह

केंद्र की मोदी सरकार ने जनगणना-2027 के लिए 40 सवालों की लिस्ट जारी कर दी है. इसमें लोगों से SC, ST या अन्य जाति के बारे में पूछा जाएगा. आजादी के बाद यह पहली बार होगा, जब सभी समुदायों की जाति की जानकारी जनगणना में दर्ज की जाएगी. इससे पहले 2011 की जनगणना के फॉर्म में 29 सवाल थे. इसी को लेकर एबीपी न्यूज ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से एक्सक्लूसिव बातचीत की.

जाति जनगणना को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि अब तो राहुल गांधी को भी बताना पड़ेगा कि वह किस जाति के हैं. उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी को अगर जवाब मिलेगा तो वह भाग खड़े होंगे कोई आश्चर्य की बात नहीं कि वह देश छोड़कर भी भाग जाएं.

2011 की जनगणना में जाति से जुड़ी जानकारी के लिए सिर्फ SC/ST का विकल्प था. हालांकि जनगणना-2027 के सवालों की लिस्ट में जाति से जुड़ा सवाल नंबर 10 पर है, जिसमें SC/ST के साथ जाति शब्द भी जोड़ा गया है. इस बार इसके साथ ही मोबाइल नंबर, आधार, वोटर आईडी और बैंक अकाउंट से जुड़े सवाल भी होंगे.

जनगणना में क्या-क्या पूछा जाएगा

जनगणना में व्यक्ति का नाम, परिवार के मुखिया से संबंध और अन्य जानकारी पूछी जाएगी. साथ ही वैवाहिक स्थिति, शादी के समय उम्र, पति या पत्नी का नाम, राष्ट्रीयता, धर्म और SC/ST/जाति की जानकारी ली जाएगी. इसके अलावा माता-पिता की जानकारी भी दर्ज करानी होगी. इसके अलावा पढ़ाई और डिजिटल साक्षरता को लेकर भी सवाल किया जाएगा. शैक्षणिक संस्थान में पढ़ाई की स्थिति और उच्चतम शैक्षणिक योग्यता में विषयों की जानकारी ली जाएगी.

इन सबके अलावा शख्स ने पिछले एक साल में काम किया है या नहीं किया है और उसकी आर्थिक गतिविधि, व्यवसाय और काम का क्षेत्र पूछा जाएगा. कामगार की श्रेणी, गैर-आर्थिक गतिविधि, काम की तलाश या उपलब्धता और काम की जगह तक आने-जाने को लेकर भी जानकारी की जाएगी.

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