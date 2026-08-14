मेलोडी मीम्स विवाद पर प्रियंका चतुर्वेदी का वार, कही ये बात

इटली के दौरे के दौरान पीएम मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को ‘मेलोडी’ टॉफी गिफ्ट की थी. जिसके बाद से उन्हें लेकर फनी मीम्स बनने लगे थे. अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पीएम मोदी की विदेश नीति की मिमिक्री करने के बाद फिर से मीम्स बन रहे हैं. इन मीम्स को लेकर पूर्व राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने अपना गुस्सा जाहिर किया है.

महिलाएं रुकेंगी नहीं

प्रियंका ने अपना दो साल पुराना दोबारा शेयर करते हुए लिखा- ''दो साल पहले मैंने यही मुद्दा उठाया था, तब BJP के ट्रोल 'मेलोडी' (Melodi) वाले मीम्स और मजाक का बचाव कर रहे थे. अब उन्हें अचानक एहसास हुआ है कि वे जो कर रहे थे, वही काम अब दूसरी तरफ के लोग भी कर रहे हैं और उसका बचाव कर रहे हैं.

जैसा कि मैंने कहा, भारत में सभी पक्ष महिलाओं के नेतृत्व की बात तो करते हैं, लेकिन असल में उसे मानते नहीं हैं. मैं दोनों पक्षों से कहती हूं - समझदार बनिए और इसे स्वीकार करना सीखिए. आपकी छींटाकशी, ताने, मजाक या हंसी-ठिठोली के बावजूद महिलाएं रुकने वाली नहीं हैं. वे सबसे ऊंचे मुकाम तक पहुंचकर ही रहेंगी.''

Two years ago I had raised the very same issue, the trolls of BJP defended the memes and jokes of Melodi. They now suddenly have realised that what they were doing is the same as what the other side is defending now.

Like I said all sides in India merely pay lip service to women… https://t.co/khxXtC5km4 — Priyanka Chaturvedi🇮🇳 (@priyankac19) August 14, 2026

2 साल पहले कही थी ये बात

प्रियंका ने दो साल पहले लिखा था- ''PM जॉर्जिया मेलोनी और PM मोदी के मीम्स हद से ज़्यादा बढ़ गए हैं. ये बहुत ही अजीब और शर्मनाक हैं और भारत में मौजूद ह्यूमर के स्तर को भी खराब तरीके से दिखाते हैं. बस कह रही हूं.''

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