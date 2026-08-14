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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियामेलोडी मीम्स विवाद पर प्रियंका चतुर्वेदी का वार, कही ये बात

मेलोडी मीम्स विवाद पर प्रियंका चतुर्वेदी का वार, कही ये बात

इटली दौरे के दौरान पीएम मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को ‘मेलोडी’ टॉफी गिफ्ट की. उसके बाद से उन्हें लेकर मीम्स बनते रहते हैं. इस पर प्रियंका चतुर्वेदी ने रिएक्ट किया है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 14 Aug 2026 02:53 PM (IST)
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इटली के दौरे के दौरान पीएम मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को ‘मेलोडी’ टॉफी गिफ्ट की थी. जिसके बाद से उन्हें लेकर फनी मीम्स बनने लगे थे. अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पीएम मोदी की विदेश नीति की मिमिक्री करने के बाद फिर से मीम्स बन रहे हैं. इन मीम्स को लेकर पूर्व राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने अपना गुस्सा जाहिर किया है.

महिलाएं रुकेंगी नहीं

प्रियंका ने अपना दो साल पुराना दोबारा शेयर करते हुए लिखा- ''दो साल पहले मैंने यही मुद्दा उठाया था, तब BJP के ट्रोल 'मेलोडी' (Melodi) वाले मीम्स और मजाक का बचाव कर रहे थे. अब उन्हें अचानक एहसास हुआ है कि वे जो कर रहे थे, वही काम अब दूसरी तरफ के लोग भी कर रहे हैं और उसका बचाव कर रहे हैं.
जैसा कि मैंने कहा, भारत में सभी पक्ष महिलाओं के नेतृत्व की बात तो करते हैं, लेकिन असल में उसे मानते नहीं हैं. मैं दोनों पक्षों से कहती हूं - समझदार बनिए और इसे स्वीकार करना सीखिए. आपकी छींटाकशी, ताने, मजाक या हंसी-ठिठोली के बावजूद महिलाएं रुकने वाली नहीं हैं. वे सबसे ऊंचे मुकाम तक पहुंचकर ही रहेंगी.''

2 साल पहले कही थी ये बात

प्रियंका ने दो साल पहले लिखा था- ''PM जॉर्जिया मेलोनी और PM मोदी के मीम्स हद से ज़्यादा बढ़ गए हैं. ये बहुत ही अजीब और शर्मनाक हैं और भारत में मौजूद ह्यूमर के स्तर को भी खराब तरीके से दिखाते हैं. बस कह रही हूं.''

ये भी पढ़ें: मणिपुर में उग्रवादी हमला, एक की मौत, 3 घायल

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 14 Aug 2026 02:53 PM (IST)
Tags :
PM Modi Priyanka Chaturvedi Melody Memes
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