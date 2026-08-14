राहुल गांधी के बयान पर बवाल, निशिकांत दुबे ने शेयर किया इंदिरा गांधी का वीडियो

रचनात्मक कांग्रेस के कन्वेंशन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को लेकर की गई टिप्पणी पर बवाल हो गया है. भाजपा और कांग्रेस के बीच इस मुद्दे पर वार-पलटवार हो रहा है. इस बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए इंदिरा गांधी की विदेश यात्रा के फोटो शेयर किए हैं.

निशिकांत दुबे ने किया तीखा हमला

झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने जो फोटो शेयर किया है, उसमें पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी क्यूबा के तत्कालीन राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो से गले मिल रही हैं.

नड्डा बोले- यह देश के लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्य

वहीं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए कहा, 'ऐसा विपक्ष का नेता देखना ही बाक़ी रह गया था, ये देश के लोकतंत्र का दुर्भाग्य है. कांग्रेस के लिए भी इससे दुख का क्या विषय होगा की उन्हें राहुल गांधी को अपना नेता मानना पड़ रहा है.'

खुद अपने पद का अपमान कर रहे पीएमः खेड़ा

वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने राहुल गांधी की पीएम नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी पर बचाव करते हुए कहा कि वे और किसकी आलोचना करेंगे? जयशंकर तो बस एक कठपुतली हैं. जब प्रधानमंत्री हर चीज़ का श्रेय लेते हैं, वही लोगों से गले मिलने जाते हैं तो हम और किसकी आलोचना करेंगे? प्रधानमंत्री खुद ही अपने पद का अपमान कर रहे हैं. इसके लिए उन्हें हमारी ज़रूरत नहीं है. वे खुद ही यह काम बखूबी कर लेते हैं... वे दिन-ब-दिन सबकी शर्तें मानते जा रहे हैं, चाहे टैरिफ का मामला हो या रूसी तेल का.

अमेरिका-चीन के सामने टेक रहे घुटने

उन्होंने आगे कहा कि आप चीन और अमेरिका के सामने घुटने टेक रहे हैं. दो-तीन साल पहले 'पापा' ने युद्ध रुकवा दिया था. अब 'पापा' कहां हैं?... क्या आपको लगता है कि हम किसी की आंखों में आंखें डालकर बात कर पाते हैं?... वे प्रवासी भारतीयों के कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए दिन में चार-पांच बार अपने कपड़े बदलते हैं. वहीं दूसरी ओर बेचारे भारतीय वहां लाइनों में खड़े रहते हैं, उन्हें बसों में ठूंस-ठूंसकर भरा जाता है या हवाई जहाजों में भरा जाता है.

#WATCH | Delhi | On Lok Sabha LoP Rahul Gandhi's remark on PM Narendra Modi, Congress leader Pawan Khera says, "Who else would he criticise? Jaishankar is just a puppet. When the Prime Minister takes credit for everything, he is the one who goes to hug people, then whom else… pic.twitter.com/bVqV3h2v3Z — ANI (@ANI) August 14, 2026

प्रियंका चतुर्वेदी बोलीं- दोनों पक्ष बनें समझदार

इस पूरे मामले पर पूर्व राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि दो साल पहले मैंने यही मुद्दा उठाया था, तब बीजेपी के ट्रोल 'मेलोडी' वाले मीम्स और मज़ाक का बचाव कर रहे थे. अब उन्हें अचानक अहसास हुआ है कि वे जो कर रहे थे, वही काम अब दूसरी तरफ के लोग भी कर रहे हैं और उसका बचाव कर रहे हैं. जैसा कि मैंने कहा, भारत में सभी पक्ष महिलाओं के नेतृत्व की बात तो करते हैं, लेकिन असल में उसे मानते नहीं हैं. मैं दोनों पक्षों से कहती हूं, समझदार बनिए और इसे स्वीकार करना सीखिए, आपकी छींटाकशी, ताने, मज़ाक या हंसी-ठिठोली के बावजूद महिलाएं रुकने वाली नहीं हैं, वे सबसे ऊंचे मुकाम तक पहुंचकर ही रहेंगी.

आरजेडी ने संदीप दीक्षित की टिप्पणी को बताया अशोभनीय

वहीं आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने भी इस पर टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि इसके राजनीतिक संदेश को देखिए. अक्सर, जब कोई राजनीतिक संदेश भाषा के दायरे में आता है, तो वह संदेश किसी दूसरी दिशा में मुड़ जाता है, लेकिन मूल रूप से यह एक राजनीतिक संदेश था और इसे उसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए. हालांकि उन्होंने कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित की टिप्पणी को लेकर कहा कि यह पूरी तरह से अनुचित और अशोभनीय है. मैं यह बात सिर्फ आज नहीं कह रहा हूं. मैं लगातार इस बारे में लिखता रहा हूं. क्या विपक्ष मर्यादित नहीं हो सकता, क्या प्रतिस्पर्धा शालीन नहीं हो सकती... आम तौर पर कहें तो हमारे सार्वजनिक जीवन में महिलाओं के बारे में ऐसी टिप्पणियां उचित नहीं हैं.

#WATCH | Delhi | On Lok Sabha LoP Rahul Gandhi's remarks on PM Narendra Modi, RJD MP Manoj Kumar Jha says, "Look at its political message. Often, when a political message goes into the custody of language, the message veers off in another direction, but fundamentally, it was a… pic.twitter.com/sTG35aFNfC — ANI (@ANI) August 14, 2026

जानिए क्यों छिड़ा है विवाद

बता दें कि कांग्रेस के कार्यक्रम में जब राहुल गांधी मंच पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित को गले लगाकर कहा था कि पीएम मोदी को लगता है कि विदेश नीति का मतलब यही होता है तो इस पर संदीप दीक्षित क राहुल गांधी को टोककर इटली की पीएम मेलोनी का ज़िक्र कर दिया था. इस पर ही सारा विवाद हो रहा है.