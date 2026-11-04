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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया‘वे असम आएं, मैं उन्हें बॉर्डर पार...’, रिजीम चेंज की मांग पर हिमंत सरमा का राहुल गांधी पर अटैक

‘वे असम आएं, मैं उन्हें बॉर्डर पार...’, रिजीम चेंज की मांग पर हिमंत सरमा का राहुल गांधी पर अटैक

सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि राहुल गांधी आप हमारी परेशानी समझने का काम करो, आप सिर्फ एक ही काम कीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीखने का काम कीजिए.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 04 Nov 2026 10:02 PM (IST)
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असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बुधवार (4 नवंबर, 2026) को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर तीखा निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को रिजीम चेंज करना है? रिजीम चेंज का मतलब राहुल गांधी का मन बांग्लादेश जाने का है. वे अभी बांग्लादेश से काफी ज्यादा प्रभावित हैं, तो वे आएं, मैं असम या पश्चिम बंगाल के बॉर्डर से उनको पार करवा दूंगा.

उन्होंने कहा, ‘ढाका चले जाओ, वहां प्रधानमंत्री बनो, अगर बनना है तो.’ इसके साथ ही, उन्होंने संस्कृत का एक छोटा श्लोक भी बोला- ‘धर्मो रक्षति रक्षितः’ इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी की तरफ से BJP पर वोट चोरी के आरोपों को लेकर भी कांग्रेस सांसद पर हमला किया. उन्होंने कहा, ‘हमने चोरी जरूर की है, लेकिन वो लोगों के दिलों की चोरी है, न कि वोट चोरी.’

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वोट चोरी का हल्ला करते रह जाएंगे राहुल गांधी- हिमंत

उन्होंने कहा, ‘राहुल गांधी वोट चोरी.. वोट चोरी करते रह जाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों के दिलों को चुरा लेंगे और आने वाले चुनावों में राहुल गांधी को फिर से हार का सामना करना होगा.’

बिहार के पूर्णिया जिले में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजक हटाओ’ पदयात्रा के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा राहुल गांधी पर लगातार हमलावर रहे. उन्होंने कहा कि लोगों में BJP के लिए बहुत उत्साह है और जनता पीएम मोदी के साथ खड़ी है. इसके साथ ही, उन्होंने राहुल गांधी को पीएम मोदी से सीख लेने की सलाह दी.

 

राहुल गांधी को सीएम हिमंत की सलाह 

CM हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, ‘राहुल गांधी आप हमारी परेशानी समझने का काम करो, आप सिर्फ एक ही काम कीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीखने का काम कीजिए. कैसे पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया, कैसे राम मंदिर बनाया, कैसे गरीबों को आज बिना पैसे के अनाज दे रहे हैं, आज कैसे हमारे देश में नेशनल हाईवे बन रहा है, एक्सप्रेस-वे और रेलवे बन रहा है. कैसे भारत नक्सल-मुक्त बना. राहुल गांधी आप आज काम सीखने का कोशिश करो. कुछ तो सीखो.’

राहुल गांधी के राम मंदिर न जाने पर हिमंत का हमला

उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के 1,017 दिन बीत जाने के बाद भी राहुल गांधी के वहां न जाने को लेकर उन पर हमला किया है. उन्होंने कहा कि 1017 दिन बीत गए, लेकिन राहुल गांधी को अभी तक राम लल्ला के दर्शन करने का समय नहीं मिला है. इसके साथ ही, उन्होंने सवाल भी पूछा कि क्या राहुल गांधी को वोट बैंक चोरी होने का डर है? 

हिमंत बिस्वा सरमा ने भाषण में कहा, ‘राहुल गांधी देश में पप्पु मॉडल बनाना चाहते हैं, हम देश में राम मॉडल बनाना चाहते हैं. उनके और हमारे बीच यही अंतर है. आप देखिए, अयोध्या में राम मंदिर बन चुका है, लेकिन क्या राहुल गांधी अभी तक मंदिर गए?’

उन्होंने कहा, ‘अगर वे राम मंदिर नहीं जाएगा तो क्या अगली बार सनातनी लोग उन्हें वोट देंगे? अगर सनातनी लोग उन्हें वोट नहीं देंगे, तो वो तो चुनाव हारेंगे ही हारेंगे.’ उन्होंने राहुल गांधी पर सीधी टिप्पणी करते हुए कहा, ‘तुम राम मंदिर सनातन के साथ नहीं हो, आर्टिकल 370 हटता है तब भी सनातन के साथ खड़े नहीं हो, देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) आने वाला है, उनमें भी तुम सनातन के साथ नहीं हो और सिर्फ रोते-रहते हैं कि वोट चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया.’

उन्होंने कहा, ‘राहुल गांधी आप वोट चोरी के पीछे पड़े रहो और पीएम मोदी लोगों का दिल चुराते रहेंगे, चुनाव जीतते रहेंगे.’

अमेरिकी चुनावों को लेकर राहुल पर साधा निशाना 

इसके साथ ही, सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने अपने भाषण के दौरान अमेरिका में मिड टर्म चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप को मिली हार को लेकर भी कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा, ‘कांग्रेसियों को अमेरिका से एक बड़ा असाइनमेंट मिलेगा. कैसे वहां हारे हुए चुनाव को वोट चोरी के कैंपेन में शुरू कर सकें. उन्होंने एक्स पोस्ट में साझा किए गए वीडियो पोस्ट में कहा, ‘आज अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हार गए. उन्होंने सुबह-सुबह राहुल गांधी को फोन किसा है कि आप ही मुझे बता दीजिए कि मैं अमेरिका में वोट चोरी का कैंपेन कैसे लॉन्च कर सकता हूं.‘ उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पूरी तरह से हारी हुई राजनीति का एक मॉडल बन चुके हैं.

यह भी पढ़ेंः ‘डायनेमिक सिंगर था, टैलेंटेड लड़का था’, पंजाब में सिद्धू मुसेवाला पर बोले राहुल गांधी

About the author विजय कुमार बिट्ठल

विजय कुमार बिट्ठल ABP न्यूज में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर भूमिका निभा रहे हैं. पिछले 2 सालों से ABP न्यूज में कार्यरत हैं और नेशनल-इंटरनेशनल न्यूज टीम का हिस्सा हैं. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, राजनीति, चुनाव और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी खबरें विशेष रूप से लिखते रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश करते हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 5 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज से पहले प्रिंट मीडिया में दैनिक जागरण में बतौर सब-एडिटर कार्यरत रहे. माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में बैचेलर्स डिग्री हासिल की है. संपर्क करें-  Mail ID: vijaybitthal99@gmail.com | LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/vijay-kumar-bitthal-47ab7a1a3/  | X: https://x.com/Vijaybitthal99
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Published at : 04 Nov 2026 10:02 PM (IST)
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BJP RAHUL GANDHI HIMANTA BISWA SARMA BIHAR
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