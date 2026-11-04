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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअग्निवीरों को सरकार का दीवाली गिफ्ट, अमित शाह ने PM मोदी का जताया आभार

अग्निवीरों को सरकार का दीवाली गिफ्ट, अमित शाह ने PM मोदी का जताया आभार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 साल की सेवा पूरी करने वाले सभी अग्निवीरों को भारतीय सेना में स्थायी सेना के तौर पर शामिल करने का फैसला लिया है. इस पर अमित शाह ने सरकार का आभार जताया है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 04 Nov 2026 09:13 PM (IST)
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मोदी सरकार ने 2 साल की सेवा पूरी करने वाले सभी अग्निवीरों को भारतीय सेना में स्थायी सेना के रूप में शामिल करने के फैसले पर अमित शाह ने आभार जताया है.

गृह मंत्री ने एक्स पर किए पोस्ट में कहा, 'तीन लाख से अधिक अग्निवीर फिलहाल भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं.  मोदी जी के नेतृत्व में आज केंद्रीय कैबिनेट ने अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीरों के लिए 2 वर्ष की 'सेकंड टूर ऑफ ड्यूटी' को मंजूरी दी है, यानी अब हर इच्छुक अग्निवीर 2 वर्ष और सेना में सेवा दे सकेंगे.'

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उन्होंने कहा, 'इस अवधि को पूरी करने के बाद चयन मानदंडों को पूरा करने वाले सभी इच्छुक अग्निवीरों को नियमित सैनिक के रूप में राष्ट्रसेवा का अवसर मिलेगा. भारतीय सेना को और अधिक युवा, आधुनिक सैन्य कौशल से युक्त और युद्ध के बदलते स्वरूप के लिए तैयार बनाने वाले इस निर्णय के लिए मोदी जी का आभार.'

सरकार ने योजना में क्या बदलाव किए? 

केंद्र सरकार ने बुधवार को अग्निवीर योजना में बदलाव किया है. सरकार ने अब 2 साल की सेवा पूरी करने वाले सभी अग्निवीरों को भारतीय सेना में स्थायी सेना के रूप में शामिल करने का फैसला लिया है. सरकार ने बुधवार को घोषणा की है कि चार साल का कार्यकाल पूरा होने पर सेना से सेवामुक्त होने वाले ‘अग्निवीरों’ को दो साल का अतिरिक्त सेवा विस्तार दिया जाएगा.

इसके आगे बताया गया है कि तय शर्तों और नियमों को पूरा करने और अपनी सहमति देने वाले अग्निवीरों को स्थायी भर्ती का मौका दिया जाएगा. इससे पहले सीडीएस एन.एस. राजा सुब्रमणि ने कहा था कि मौजूदा प्रावधानों के मुताबिक, 25 फीसदी अग्निवीरों को योग्यता के आधार पर नियमित बलों में शामिल किया जाता है. शेष 75 प्रतिशत अनुशासित और प्रेरित युवा सेवामुक्त हो जाते हैं. नए बदलावों के तहत इन 75 फीसदी अग्निवीरों को दो साल की अतिरिक्त सेवा अवधि की पेशकश की जाएगी.

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

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Published at : 04 Nov 2026 08:57 PM (IST)
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