मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया‘जॉब नहीं मिलेगा तो सिंहासन हिलेगा’, BJP की शिकस्त के बीच राहुल का ट्वीट

‘जॉब नहीं मिलेगा तो सिंहासन हिलेगा’, BJP की शिकस्त के बीच राहुल का ट्वीट

राहुल गांधी ने पोस्ट में कहा, 'जॉब नहीं मिलेगा, तो सिंहासन हिलेगा. कोटा, देहरादून के बाद अब ‘छात्रों की गूंज’ प्रयागराज पहुंच रही है. यह वो शहर है, जहां लाखों नौजवान सालों से तैयारी कर रहे हैं.'

Written By : शैलजाकांत मिश्रा |  Updated at : 03 Aug 2026 06:52 PM (IST)
Preferred Sources

शिक्षा व्यवस्था और पेपर लीक के मु्द्दे पर लोकसभा सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार एक्टिव हैं. बिहार की बांकीपुर और मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर उपचुनाव में बीजेपी को मिली शिकस्त के बीच उनका नया पोस्ट सामने आया है, जिसमें उन्होंने लिखा - 'जॉब नहीं मिलेगा तो सिंहासन हिलेगा'. साथ ही कांग्रेस सांसद ने कांग्रेस की ओर से देश के अलग-अलग हिस्सों में चलाए जा रहे 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम के अगले पड़ाव के बारे में भी बताया. 

राहुल गांधी ने पोस्ट में कहा, 'जॉब नहीं मिलेगा, तो सिंहासन हिलेगा. कोटा, देहरादून के बाद अब ‘छात्रों की गूंज’ प्रयागराज पहुंच रही है. यह वो शहर है, जहां लाखों नौजवान सालों से तैयारी कर रहे हैं, फ़ॉर्म भरते हैं, फीस देते हैं, और इंतज़ार करते रहते हैं. पेपर लीक ने उनका आज छीना. रुकी हुई भर्तियों ने उनका कल. और अभी कुछ दिन पहले, दिल्ली में इन्हीं बच्चों पर लाठियां और पैलेट चलाए गए, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अपने हक की बात की.

उन्होंने आगे कहा, 'हम उनकी आवाज उठाते रहेंगे और उन्हें इंसाफ दिलाकर रहेंगे. अब बहाने नहीं चलेंगे. जवाबदेही लीजिए, या कुर्सी छोड़िए. 8 अगस्त - प्रयागराज में मिलते हैं.'

कांग्रेस चला रही 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम

कांग्रेस की ओर से देश के अलग-अलग हिस्सों में 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम चलाया जा रहा है. कोटा, देहरादून के बाद अब 8 अगस्त को प्रयागराज में यह प्रोग्राम होगा. 40 दिनों तक चलने वाला यह अभियान 28 प्रमुख शहरों में आयोजित किया जाएगा और इसका मकसद परीक्षा पेपर लीक, भर्ती में देरी और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) के कामकाज को लेकर छात्रों, नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों और युवा समूहों को एकजुट करना है.

कर्नाटक कैबिनेट में नहीं मिली जगह, नाराज दो विधायकों ने दिया इस्तीफा

बांकीपुर-दतिया सीट पर बीजेपी की हार

बिहार की बांकीपुर सीट पर हुए उपचुनाव में जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने बीजेपी उम्मीदवार  नीरज कुमार सिन्हा को 18,953 वोटों से शिकस्त दी. बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा सांसद बनने के बाद यह सीट खाली हुई थी. उधर, एमपी की दतिया सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा उम्मीदवार आशुतोष तिवारी को 6016 मतों से शिकस्त दी. दतिया उपचुनाव में कांग्रेस के घनश्याम सिंह और भाजपा के आशुतोष तिवारी सहित कुल 21 उम्मीदवार मैदान में थे.

बांकीपुर में BJP का भ्रम टूटा, प्रशांत किशोर ने कैसे गाड़ा झंडा? 5 बड़े कारण

About the author शैलजाकांत मिश्रा

शैलजाकांत मिश्रा एबीपी लाइव में सीनियर कॉपी एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने कई मीडिया संस्थानों में काम किया है. उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है. पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी, भोपाल से पूरी की. अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है. वे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के निवासी हैं.
Read More
Published at : 03 Aug 2026 06:52 PM (IST)
Tags :
BJP RAHUL GANDHI CONGRESS Bankipur By Election
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
‘जॉब नहीं मिलेगा तो सिंहासन हिलेगा’, BJP की शिकस्त के बीच राहुल का ट्वीट
‘जॉब नहीं मिलेगा तो सिंहासन हिलेगा’, BJP की शिकस्त के बीच राहुल का ट्वीट
इंडिया
डिजिटल हो रही भारत की सांस्कृतिक विरासत! सरकार ने संसद में क्यों कहा?
डिजिटल हो रही भारत की सांस्कृतिक विरासत! सरकार ने संसद में क्यों कहा?
इंडिया
तेलंगाना में वन विभाग के जुल्म पर आदिवासियों का गुस्सा, किया प्रदर्शन
तेलंगाना में वन विभाग के जुल्म पर आदिवासियों का गुस्सा, किया प्रदर्शन
इंडिया
कर्नाटक कैबिनेट में नहीं मिली जगह, नाराज दो विधायकों ने दिया इस्तीफा
कर्नाटक कैबिनेट में नहीं मिली जगह, नाराज दो विधायकों ने दिया इस्तीफा
Advertisement

वीडियोज

Triggered Insaan ने 50 घंटे की Live Stream से Assam Flood Relief के लिए जुटाए ₹70 लाख
Ram Gopal Varma-Urmila Matondkar की सीक्रेट शादी का दावा, पुराने किस्से फिर चर्चा में
Salman Khan ने SVC63 के लिए घटाई फीस? 120 करोड़ से 70 करोड़ लेने की चर्चा
हम सालों से घुटने के दर्द से बेवजह डर रहे थे? जो बात डॉक्टर भी छुपाते हैं, वो आज बाहर आ गई!
Baba Bageshwar: जमीन की 'लूट'...क्या बाबा बागेश्वर ने दी छूट ? | Dhirendra Shashtri
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
दिल्ली NCR
बांकीपुर रिजल्ट: PK की जीत पर अरविंद केजरीवाल बोले, 'BJP की...'
बांकीपुर रिजल्ट: PK की जीत पर अरविंद केजरीवाल बोले, 'BJP की...'
इंडिया
युवाओं पर लाठी-पैलेट गन चलाने के लिए…, खरगे का PM मोदी पर हमला
युवाओं पर लाठी-पैलेट गन चलाने के लिए…, खरगे का PM मोदी पर हमला
टेलीविजन
'कुछ भी नहीं बचा...', असम बाढ़ में फंसीं गोपी बहू की मां, छलका दर्द, नहीं रोक पाईं आंसू
'कुछ भी नहीं बचा...', असम बाढ़ में फंसीं गोपी बहू की मां, छलका दर्द, नहीं रोक पाईं आंसू
क्रिकेट
बुमराह की जगह टीम इंडिया में आए आकिब नबी की टोटल नेटवर्थ कितनी है?
बुमराह की जगह टीम इंडिया में आए आकिब नबी की टोटल नेटवर्थ कितनी है?
बिहार
बांकीपुर रिजल्ट: प्रशांत किशोर की पहली प्रतिक्रिया, 'मेरे विधायक बनने से…'
बांकीपुर रिजल्ट: प्रशांत किशोर की पहली प्रतिक्रिया, 'मेरे विधायक बनने से…'
मध्य प्रदेश
दतिया में नरोत्तम मिश्रा नहीं बीजेपी की हार की ये हैं 5 बड़ी वजहें, पढ़ें यहां
दतिया में नरोत्तम मिश्रा नहीं बीजेपी की हार की ये हैं 5 बड़ी वजहें, पढ़ें यहां
इंडिया
कर्नाटक के साथ कावेरी विवाद, CM विजय ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा
कर्नाटक के साथ कावेरी विवाद, CM विजय ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा
इंडिया
आपराधिक बैकग्राउंड वालों को नहीं राहत, प्रदर्शन पर जानें SC ने क्या कहा
आपराधिक बैकग्राउंड वालों को नहीं राहत, प्रदर्शन पर जानें SC ने क्या कहा
ENT LIVE
Lock Upp 2 से बाहर हुईं Akanksha Choudhary, किया चौंकाने वाला Casting Couch खुलासा
Lock Upp 2 से बाहर हुईं Akanksha Choudhary, किया चौंकाने वाला Casting Couch खुलासा
ENT LIVE
Triggered Insaan ने 50 घंटे की livestream से Assam Flood Relief के लिए जुटाए ₹70 लाख
Triggered Insaan ने 50 घंटे की livestream से Assam Flood Relief के लिए जुटाए ₹70 लाख
ENT LIVE
SVC63 के लिए Salman Khan ने 120 करोड़ छोड़ लिए सिर्फ 70 करोड़? रिपोर्ट से चर्चा तेज
SVC63 के लिए Salman Khan ने 120 करोड़ छोड़ लिए सिर्फ 70 करोड़? रिपोर्ट से चर्चा तेज
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की Ramayana कास्टिंग पर Dipika Chikhlia का समर्थन, बोलीं- एक्टर कुछ भी कर सकता है
Ranbir Kapoor की Ramayana कास्टिंग पर Dipika Chikhlia का समर्थन, बोलीं- एक्टर कुछ भी कर सकता है
ENT LIVE
Pakistan में Ramayana Trailer की तारीफ, Yash के Ravana लुक और VFX ने जीता फैंस का दिल
Pakistan में Ramayana Trailer की तारीफ, Yash के Ravana लुक और VFX ने जीता फैंस का दिल
Embed widget