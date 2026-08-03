‘जॉब नहीं मिलेगा तो सिंहासन हिलेगा’, BJP की शिकस्त के बीच राहुल का ट्वीट

शिक्षा व्यवस्था और पेपर लीक के मु्द्दे पर लोकसभा सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार एक्टिव हैं. बिहार की बांकीपुर और मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर उपचुनाव में बीजेपी को मिली शिकस्त के बीच उनका नया पोस्ट सामने आया है, जिसमें उन्होंने लिखा - 'जॉब नहीं मिलेगा तो सिंहासन हिलेगा'. साथ ही कांग्रेस सांसद ने कांग्रेस की ओर से देश के अलग-अलग हिस्सों में चलाए जा रहे 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम के अगले पड़ाव के बारे में भी बताया.

राहुल गांधी ने पोस्ट में कहा, 'जॉब नहीं मिलेगा, तो सिंहासन हिलेगा. कोटा, देहरादून के बाद अब ‘छात्रों की गूंज’ प्रयागराज पहुंच रही है. यह वो शहर है, जहां लाखों नौजवान सालों से तैयारी कर रहे हैं, फ़ॉर्म भरते हैं, फीस देते हैं, और इंतज़ार करते रहते हैं. पेपर लीक ने उनका आज छीना. रुकी हुई भर्तियों ने उनका कल. और अभी कुछ दिन पहले, दिल्ली में इन्हीं बच्चों पर लाठियां और पैलेट चलाए गए, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अपने हक की बात की.

उन्होंने आगे कहा, 'हम उनकी आवाज उठाते रहेंगे और उन्हें इंसाफ दिलाकर रहेंगे. अब बहाने नहीं चलेंगे. जवाबदेही लीजिए, या कुर्सी छोड़िए. 8 अगस्त - प्रयागराज में मिलते हैं.'

“जॉब नहीं मिलेगा, तो सिंहासन हिलेगा।”



कोटा के बाद, देहरादून के बाद अब ‘छात्रों की गूंज’ प्रयागराज पहुंच रही है।



यह वो शहर है जहां लाखों नौजवान सालों से तैयारी कर रहे हैं - फ़ॉर्म भरते हैं, फीस देते हैं, और इंतज़ार करते रहते हैं।



पेपर लीक ने उनका आज छीना। रुकी हुई भर्तियों ने… pic.twitter.com/xrDt39tntn — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 3, 2026

कांग्रेस चला रही 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम

कांग्रेस की ओर से देश के अलग-अलग हिस्सों में 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम चलाया जा रहा है. कोटा, देहरादून के बाद अब 8 अगस्त को प्रयागराज में यह प्रोग्राम होगा. 40 दिनों तक चलने वाला यह अभियान 28 प्रमुख शहरों में आयोजित किया जाएगा और इसका मकसद परीक्षा पेपर लीक, भर्ती में देरी और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) के कामकाज को लेकर छात्रों, नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों और युवा समूहों को एकजुट करना है.

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बांकीपुर-दतिया सीट पर बीजेपी की हार

बिहार की बांकीपुर सीट पर हुए उपचुनाव में जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा को 18,953 वोटों से शिकस्त दी. बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा सांसद बनने के बाद यह सीट खाली हुई थी. उधर, एमपी की दतिया सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा उम्मीदवार आशुतोष तिवारी को 6016 मतों से शिकस्त दी. दतिया उपचुनाव में कांग्रेस के घनश्याम सिंह और भाजपा के आशुतोष तिवारी सहित कुल 21 उम्मीदवार मैदान में थे.

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