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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाडिजिटल हो रही भारत की सांस्कृतिक विरासत! सरकार ने संसद में क्यों कहा?

डिजिटल हो रही भारत की सांस्कृतिक विरासत! सरकार ने संसद में क्यों कहा?

Monsoon Session: सरकार ने संसद में कहा कि अब तक करीब 4.79 लाख कलाकृतियों का रिकॉर्ड तैयार किया गया, जिनमें से 3.36 लाख से अधिक वस्तुएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं. यह कुल संग्रह का लगभग 70 प्रतिशत है.

Written By : मदीहा खान |  Updated at : 03 Aug 2026 06:28 PM (IST)
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  • एआई, वीआर और ऐप से संग्रहालय अनुभव आधुनिक व इंटरैक्टिव हुए।

भारत की सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने और आम लोगों तक आसानी से पहुंचाने के लिए संस्कृति मंत्रालय तेजी से डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है. लोकसभा में एक लिखित जवाब में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि देशभर के संग्रहालयों, पांडुलिपियों और पुरातात्विक धरोहरों को डिजिटल रूप में संरक्षित करने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं.

मंत्रालय ने संसद में क्या दी जानकारी

मंत्रालय ने संग्रहालयों की वस्तुओं के डिजिटलीकरण के लिए सी-डैक, पुणे द्वारा विकसित जतन (JATAN) सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है. इसके जरिए राष्ट्रीय स्तर के आठ संग्रहालयों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के दो संग्रहालयों और डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संग्रहालय, पुणे की लाखों वस्तुओं का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया गया है.

अब तक करीब 4.79 लाख कलाकृतियों का रिकॉर्ड तैयार किया गया, जिनमें से 3.36 लाख से अधिक वस्तुएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं. यह कुल संग्रह का लगभग 70 प्रतिशत है.

अब तक कितनी सामग्रियों को ऑनलाइन कर चुकी मंत्रालय

मंत्रालय के अनुसार, ज्ञान भारतम मिशन के तहत देश की प्राचीन पांडुलिपियों को संरक्षित करने का अभियान भी तेजी से आगे बढ़ रहा है. फिलहाल, 3.5 लाख से अधिक डिजिटाइज्ड पांडुलिपियां सार्वजनिक उपयोग के लिए ऑनलाइन उपलब्ध हैं. इसका उद्देश्य भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा को आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित पहुंचाना है. राष्ट्रीय अभिलेखागार (National Archives of India) भी ऐतिहासिक दस्तावेजों को डिजिटल रूप में सुरक्षित कर रहा है. इन अभिलेखों को 'अभिलेख पटल' पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है, ताकि शोधकर्ता, विद्यार्थी और आम नागरिक आसानी से इनका उपयोग कर सकें. 

बिरला इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम, कोलकाता ने देश के प्रमुख वैज्ञानिकों के शोधपत्र, पत्र और पांडुलिपियों का नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिजिटल आर्काइव भी तैयार किया है. वहीं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (IGNCA) ने पांडुलिपियों, दुर्लभ पुस्तकों, तस्वीरों, ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग और कला संग्रहों का व्यापक डिजिटल संरक्षण किया है.

म्यूजियम्स को कैसे बनाया जा रहा आधुनिक?

संग्रहालयों को आधुनिक बनाने के लिए नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम (NCSM) ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), ऑगमेंटेड रियलिटी (AR), वर्चुअल रियलिटी (VR), कंप्यूटर विजन और सेंसर आधारित तकनीकों का उपयोग शुरू किया है. इससे आगंतुकों को अधिक रोचक, इंटरैक्टिव और बेहतर अनुभव मिल रहा है.

इसके साथ ही, इंडियन म्यूजियम, कोलकाता ने आईआईटी खड़गपुर के साथ मिलकर पुरातात्विक वस्तुओं की AI आधारित डिजिटल बहाली (रिस्टोरेशन) का काम शुरू किया है. इसके अलावा, गूगल आर्ट्स एंड कल्चर के सहयोग से संग्रहालय की वर्चुअल प्रदर्शनी भी तैयार की गई है.

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने हम्पी और नालंदा के पुरातात्विक संग्रहालयों के लिए मोबाइल ऐप भी लॉन्च किए हैं. इनकी मदद से लोग वर्चुअल टूर कर सकते हैं और प्रदर्शित पुरावशेषों की डिजिटल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

रिसर्चरों और छात्रों को लेकर क्या बोला मंत्रालय

संस्कृति मंत्रालय का कहना है कि इन पहलों से शोधकर्ताओं, विद्यार्थियों और आम नागरिकों के लिए भारत की सांस्कृतिक धरोहर तक पहुंच पहले की तुलना में कहीं अधिक आसान हुई है. साथ ही, डिजिटल संरक्षण के माध्यम से आने वाली पीढ़ियों के लिए देश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है. 

यह भी पढ़ेंः कर्नाटक कैबिनेट में नहीं मिली जगह, नाराज दो विधायकों ने दिया इस्तीफा

About the author मदीहा खान

मदीहा खान पिछले 7 सालों से एबीपी न्यूज़ के साथ बतौर रिपोर्टर काम कर रहीं है. ग्राउंड रिपोर्टिंग और चुनाव कवरेज का अनुभव है.
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Published at : 03 Aug 2026 06:28 PM (IST)
Tags :
Gajendra Singh Sekhawat MODI GOVERNMENT Cultural Ministry

Frequently Asked Questions

डिजिटल संरक्षण की इन पहलों से शोधकर्ताओं और आम नागरिकों को कैसे लाभ मिल रहा है?

इन पहलों से शोधकर्ताओं, विद्यार्थियों और आम नागरिकों के लिए भारत की सांस्कृतिक धरोहर तक पहुंच पहले की तुलना में कहीं अधिक आसान हुई है। यह देश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रख रहा है।

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