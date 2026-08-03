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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियातेलंगाना में वन विभाग के जुल्म पर आदिवासियों का गुस्सा, किया प्रदर्शन

तेलंगाना में वन विभाग के जुल्म पर आदिवासियों का गुस्सा, किया प्रदर्शन

Telangana News: खानपुर MLA वेड़मा बोज्जू पटेल ने चेतावनी दी कि वन विभाग के अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है. यदि उनका रवैया नहीं बदला, तो उन्हें इसके परिणामों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा.

Written By : मोहसिन अली |  Updated at : 03 Aug 2026 06:28 PM (IST)
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  • विधायक के हस्तक्षेप और आश्वासन पर रात में धरना समाप्त हुआ, युवक छूटे।

तेलंगाना के मंचरियाल जिले के जनाराम मंडल में इनदनपल्ली रेंज वन कार्यालय के सामने आदिवासियों ने विरोध प्रदर्शन किया. रविवार (2 अगस्त, 2026) की दोपहर को इंदनापल्ली नायकपुगुड़ा के मुथी मल्लेश, चांटी, रायविष्णु, अनिल, कृष्णा और श्रीनु पास की एक छोटी नदी में मछली पकड़ रहे थे. उसी समय, इंदनापल्ली एफआरवो लक्ष्मीनारायण अपने कर्मचारियों के साथ आए और युवकों को पीट-पीटकर हिरासत में ले लिया.

यह जानने के बाद कि विष्णु और श्रीनु भाग निकले और बाकी चार वन अधिकारियों की हिरासत में हैं, नायकपुगुड़ा के आदिवासी बड़ी संख्या में इंधनपल्ली रेंज कार्यालय पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया. उन्होंने युवकों की रिहाई की मांग करते हुए इंदनापल्ली रेंज कार्यालय में कुर्सियां तोड़ दीं. बाद में, वे मंचरियाल-आदिलाबाद मुख्य सड़क पर बैठ गए और हिरासत में लिए गए युवकों की रिहाई की मांग की.

कई घंटे चला प्रदर्शन, हो गया ट्रैफिक जाम

यह प्रदर्शन कई घंटों तक चला, जिसके कारण भारी यातायात जाम हो गया. मामले की जानकारी मिलने पर लक्सेट्टीपेट के मुख्य पुलिस अधिकारी रामनामूर्ति, जनाराम और दांडेपल्ली के सहायक पुलिस अधिकारियों के साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे आदिवासियों से संपर्क करने और उन्हें समझाने का प्रयास किया. उन्होंने अपने युवाओं की रिहाई तक विरोध प्रदर्शन से नहीं हटने का फैसला किया. 

विधायक ने अधिकारियों को दी चेतावनी

इसी दौरान खानपुर के विधायक वेडमा बोज्जू पटेल, जीसीसी चैयरमैन कोटनाका तिरुपति और उत्तनूर आईटीडीए प्रॉजेक्ट ऑफिसर मंदा मकरंदु रात में इनदनपल्ली पहुंचे. उन्होंने वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से फोन पर बात की. खानपुर विधायक वेड़मा बोज्जू पटेल ने फोन पर बात की. वे गिरफ्तार आदिवासियों की रिहाई चाहते थे. उन्होंने चेतावनी दी कि वन विभाग के अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और यदि वे अपना रवैया नहीं बदलते हैं, तो उन्हें इसके परिणामों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा.

उन्होंने इस बात पर नाराजगी व्यक्त की कि वन विभाग के कुछ अधिकारियों की मनमानी के कारण आम जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने मांग की कि आदिवासी युवकों को तत्काल रिहा किया जाए और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए. विधायक ने स्पष्ट किया कि वे तब तक आंदोलन जारी रखेंगे. मंचरियाल के एसीपी प्रकाश वहां पहुंचे और उन्हें शांत किया. अधिकारियों द्वारा युवकों को रिहा करने का आश्वासन दिए जाने के बाद, रात 11.30 बजे विरोध प्रदर्शन समाप्त कर दिया गया. 

यह भी पढ़ेंः कर्नाटक कैबिनेट में नहीं मिली जगह, नाराज दो विधायकों ने दिया इस्तीफा

Published at : 03 Aug 2026 06:28 PM (IST)
Tags :
TRIBAL TELANGANA TELANGANA NEWS Mancherial

Frequently Asked Questions

विरोध प्रदर्शन में किन प्रमुख हस्तियों ने हस्तक्षेप किया?

लक्सेट्टीपेट के मुख्य पुलिस अधिकारी और अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ, खानपुर के विधायक वेडमा बोज्जू पटेल, जीसीसी चैयरमैन और आईटीडीए प्रॉजेक्ट ऑफिसर भी पहुंचे।

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