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'पीएम मोदी ने मुझसे कहा था मेरे जाने के बाद आप...', राहुल का दावा सरकार ने किया खारिज
CWC बैठक में राहुल गांधी के कथित बयान को लेकर विवाद सामने आया है. जानें चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, डिसेंट नोट और प्रधानमंत्री मोदी से कथित बातचीत को लेकर क्या दावा और क्या खंडन सामने आया.
कांग्रेस की CWC बैठक के बाद राहुल गांधी के एक कथित बयान को लेकर विवाद शुरू हो गया है. राहुल गांधी ने बैठक में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर अपने पुराने डिसेंट नोट का जिक्र किया. इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई कथित बातचीत का भी हवाला दिया गया. हालांकि, सरकारी सूत्रों के हवाले से अब दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह के नाम से बैठक में जिस बातचीत का जिक्र किया, वैसी कोई बात नहीं हुई थी. इन सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री ने राहुल गांधी से ऐसा कुछ नहीं कहा था.
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