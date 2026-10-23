दिल्ली पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को डिटेन किया है. यह सभी एसआईआर को लेकर दिल्ली चुनाव आयोग के हेडक्वार्टर की ओर बढ़ रहे थे. यहां प्रशासन ने BNSS की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की हुई है.

इस प्रदर्शन को पीपल अगेंस्ट के दिल्ली समन्वय समिति की तरफ से आयोजित किया गया था. इसमें स्टूडेंट, युवा, किसान और सोशल वर्कर्स शामिल हुए. इन्होंने अपने हाथों में तिरंगा लिया हुआ था. इस प्रदर्शन को क्रांतिकारी युवा संगठन और स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने भी समर्थन दिया. मार्च में दिल्ली, हरियाणा और पश्चिमी यूपी के कार्यकर्ता भी शामिल हुए.

सीईसी के इस्तीफे के लिए लगाए नारे

इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सीईसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे के लिए नारे भी लगाए. साथ ही मांग की कि एसआईआर पर रोक लगाई जा सके.

इधर, सीपीआई एम की सीनियर नेता वृंदा करात, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक विमेंस एसोसिएशन और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य भी मौजूद रहे. यह मार्च डाक खाना के पास, कालीबाड़ी मार्ग और भाई वीर सिंह मार्ग चौराहे से शुरू होकर ईसी के मुख्यालय की ओर बढ़ा. इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका तो वो वहीं बैठक गए.

हमारा देश एक लोकतांत्रिक है: आयोजक

आयोजकों का कहना है कि एक जन संसद का आयोजन किया. एक्स पर आईसा ने कहा है कि प्रदर्शन शुरू हो गया है. हम अपना वोट देने का अधिकार और इसके लिए विरोध करने का अधिकार नहीं छोड़ेंगे. हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है. हम यह सुनिश्चित करेंगे कि लोकतंत्र की यह भावना हमेशा जीवित रहे. न्यूज एजेंसी पीटीआई से प्रदर्शनकारी ने कहा है कि यह सिर्फ जंतर-मंतर वापस पाने की लड़ाई है. यह लोकतंत्र और देश बचाने की लड़ाई है.

पीपल अगेंस्ट ने एक वेबसाइट भी लॉन्च की है

इससे पहले पीपल अगेंस्ट एसआईआर ने एक वेबसाइट भी लॉन्च की है. इस पर अलग-अलग शहरों में होने वाले विरोध प्रदर्शनों के बारे में जानकारी दी गई है. इस ग्रुप के मुताबिक, 18 राज्यों के 88 शहरों में विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई गई है. इसमें 145 संगठन शामिल हैं. इस अभियान के तहत ग्रुप 1 नवंबर तक कई कार्यक्रम आयोजित करेगा.

इधर, प्रदर्शन को देखते हुए, दिल्ली पुलिस ने मध्य दिल्ली में सुरक्षा कड़ी कर दी है. दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को बड़ी संख्या में तैनात किया गया है.