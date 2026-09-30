Live: आज दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक, DMK और AAP ने बनाई दूरी, अखिलेश की जगह कौन?

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और एसआईआर पर मचे घमासान के बीच आज विपक्ष के इंडिया गठबंधन की बैठक होगी. यह बैठक दिल्ली के कॉन्स्टीट्यूशन क्लब में 11 बजे शुरू होगी. इसका एजेंडा चुनाव आयोग और उससे जुड़े विवाद हैं. चुनाव आयोग में मतभेद की खबरों के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार विपक्ष के निशाने पर हैं और इस्तीफे की मांग उठ रही है.

इसके अलावा वोट चोरी के आरोपों और SIR के मुद्दे को लेकर बैठक में इंडिया गठबंधन अपनी रणनीति बनाएगा. विपक्षी दलों के बयानों को लेकर बीजेपी हमलावर है. मंगलवार को बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस चुनाव आयोग पर हमला कर रही है. कांग्रेस क्यों चाहती है की वोटर लिस्ट में मृत लोगों का नाम और डुप्लीकेट नाम इलेक्टरल रोल में चलते रहे.

'INDIA' गठबंधन का मुद्दा क्या है?

CEC ज्ञानेश कुमार हटाए जाएं. SIR प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए. वोट कटने की पूरी जांच हो. न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, सूत्रों ने बताया कि ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव के नोटिस का मसौदा तैयार है और बैठक में इस पर विचार-विमर्श किया जाएगा. यह ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इस तरह का तीसरा प्रयास है.

किन दलों ने बनाई दूरी?

गठबंधन से दो प्रमुख दलों ने दूरी बना ली है. इसमें पहले 23 दल थे लेकिन आज होने वाली बैठक में 21 पार्टियां शामिल होंगी. DMK और आम आदमी पार्टी कह चुकी है कि इंडिया ब्लॉक से उसका लेना देना नहीं है. मतलब इन दो पार्टियों के नेता बैठक में शामिल नहीं होंगे. बैठक में खुद अखिलेश यादव भी शामिल नहीं होंगे उनकी जगह पार्टी के दो सांसद हरिंदर मलिका और मोहिबुल्लाह नदवी बैठक में पहुंचेंगे.

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, पार्टी महासचिव जयराम रमेश और के. सी. वेणुगोपाल, ममता तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी, समाजवादी पार्टी (सपा), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा), मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) और शिवसेना (यूबीटी) समेत विभिन्न दलों के नेता बैठक में हिस्सा लेंगे.

चुनाव आयोग और एसआईआर को लेकर 23 सितंबर को इंडियन एक्सप्रेस के खुलासे के बाद ये बैठक बुलाई गई है. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान तीन में से दो चुनाव आयुक्तों ने कई बार आपत्तियां जताई थी.