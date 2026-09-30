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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाLive: आज दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक, DMK और AAP ने बनाई दूरी, अखिलेश की जगह कौन?

Live: आज दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक, DMK और AAP ने बनाई दूरी, अखिलेश की जगह कौन?

इंडिया गठबंधन की दिल्ली में आज बैठक होगी. इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कदम उठाए जाने पर फैसला लिया जा सकता है. विपक्षी पार्टियां लगातार उनके इस्तीफे की मांग कर रही है.

Written By : जीवन प्रकाश  | Updated at : 30 Sep 2026 09:23 AM (IST)

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india alliance meeting in delhi live updates demands for Chief Election Commissioner gyanesh kumar resignation Live: आज दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक, DMK और AAP ने बनाई दूरी, अखिलेश की जगह कौन?
दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक
Source : PTI

Background

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और एसआईआर पर मचे घमासान के बीच आज विपक्ष के इंडिया गठबंधन की बैठक होगी. यह बैठक दिल्ली के कॉन्स्टीट्यूशन क्लब में 11 बजे शुरू होगी. इसका एजेंडा चुनाव आयोग और उससे जुड़े विवाद हैं. चुनाव आयोग में मतभेद की खबरों के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार विपक्ष के निशाने पर हैं और इस्तीफे की मांग उठ रही है. 

इसके अलावा वोट चोरी के आरोपों और SIR के मुद्दे को लेकर बैठक में इंडिया गठबंधन अपनी रणनीति बनाएगा. विपक्षी दलों के बयानों को लेकर बीजेपी हमलावर है. मंगलवार को बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस चुनाव आयोग पर हमला कर रही है. कांग्रेस क्यों चाहती है की वोटर लिस्ट में मृत लोगों का नाम और डुप्लीकेट नाम इलेक्टरल रोल में चलते रहे.

'INDIA' गठबंधन का मुद्दा क्या है?
CEC ज्ञानेश कुमार हटाए जाएं. SIR प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए. वोट कटने की पूरी जांच हो. न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, सूत्रों ने बताया कि ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव के नोटिस का मसौदा तैयार है और बैठक में इस पर विचार-विमर्श किया जाएगा. यह ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इस तरह का तीसरा प्रयास है.

किन दलों ने बनाई दूरी?

गठबंधन से दो प्रमुख दलों ने दूरी बना ली है. इसमें पहले 23 दल थे लेकिन आज होने वाली बैठक में 21 पार्टियां शामिल होंगी. DMK और आम आदमी पार्टी कह चुकी है कि इंडिया ब्लॉक से उसका लेना देना नहीं है. मतलब इन दो पार्टियों के नेता बैठक में शामिल नहीं होंगे. बैठक में खुद अखिलेश यादव भी शामिल नहीं होंगे उनकी जगह पार्टी के दो सांसद हरिंदर मलिका और मोहिबुल्लाह नदवी बैठक में पहुंचेंगे.

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, पार्टी महासचिव जयराम रमेश और के. सी. वेणुगोपाल, ममता तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी, समाजवादी पार्टी (सपा), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा), मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) और शिवसेना (यूबीटी) समेत विभिन्न दलों के नेता बैठक में हिस्सा लेंगे.

चुनाव आयोग और एसआईआर को लेकर 23 सितंबर को इंडियन एक्सप्रेस के खुलासे के बाद ये बैठक बुलाई गई है. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान तीन में से दो चुनाव आयुक्तों ने कई बार आपत्तियां जताई थी. 

09:23 AM (IST)  •  30 Sep 2026

इंडिया गठबंधन के खिलाफ पोस्टर

दिल्ली में INDIA गठबंधन की बैठक से पहले जगह-जगह पोस्टर लगाए गए हैं. इसमें INDIA गठबंधन के नेताओं पर निशाना साधा गया है. पोस्टर में लिखा है INDI Alliance का दोगलापन, जीते तो ECI को ताली, हारे तो ECI को गाली , जबकि दूसरे पोस्टर में राहुल गांधी को बिहार चुनाव के मुद्दे पर घेरा गया है.

09:09 AM (IST)  •  30 Sep 2026

DMK और AAP ने बनाई दूरी, अखिलेश की जगह कौन?

आज इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है. इस बैठक में समाजवादी पार्टी की तरफ से हरिंदर मलिक और मोहिबुल्लाह नदवी बैठक में शामिल होंगे. अखिलेश यादव खुद पहले से तय कार्यक्रम की वजह से बैठक में खुद शामिल नहीं हो रहे हैं. वहीं एमके स्टालिन की पार्टी डीएमके और अरविंद केजरीवाल की आप ने दूरी बनाई है. 

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