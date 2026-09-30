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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'प्री SIR वोटर लिस्ट मांगें, EVM के बजाय...', इंडिया गठबंधन के नेताओं से बोले खरगे

'प्री SIR वोटर लिस्ट मांगें, EVM के बजाय...', इंडिया गठबंधन के नेताओं से बोले खरगे

INDIA गठबंधन की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली, SIR, EVM और मतदाता सूची को लेकर कई मांगें रखीं.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 30 Sep 2026 01:26 PM (IST)
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NDIA गठबंधन की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने चुनाव आयोग और चुनाव प्रक्रिया को लेकर विपक्षी दलों के सामने कई मांगें रखीं. खरगे ने कहा कि विपक्षी दलों को भविष्य के चुनावों के लिए SIR से पहले की मतदाता सूची इस्तेमाल करने की मांग करनी चाहिए. उन्होंने EVM की जगह बैलेट पेपर से मतदान कराने की मांग उठाने की भी बात कही. खरगे ने कहा कि पारदर्शिता की जगह गोपनीयता को हावी नहीं होने दिया जा सकता और ‘एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य’ के सिद्धांत को कमजोर नहीं होने देना चाहिए.

प्री-SIR वोटर लिस्ट का इस्तेमाल होना चाहिए’

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बैठक में खरगे ने कहा कि भविष्य में होने वाले चुनावों के लिए SIR से पहले की मतदाता सूची को आधार बनाया जाना चाहिए. उनका यह बयान ऐसे समय आया है, जब विपक्षी दल विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के दौरान मतदाता सूची में हुए बदलावों को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं.

कांग्रेस ने इससे पहले भी SIR की प्रक्रिया, मतदाता सूची में नाम हटाए जाने और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर कई सवाल उठाए हैं. कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में भी पार्टी ने मतदाता सूची में बड़े बदलावों का पूरा डेटा सार्वजनिक करने और हटाए गए मतदाताओं को जानकारी देने के साथ अपील का अवसर देने की मांग की थी.

EVM के बजाय बैलेट पेपर की मांग

खरगे ने INDIA गठबंधन के नेताओं से EVM को लेकर भी साझा मांग उठाने को कहा. उन्होंने कहा कि विपक्ष को EVM के बजाय बैलेट पेपर से मतदान कराने की मांग करनी चाहिए. उन्होंने चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और मतदाताओं के भरोसे को अहम बताते हुए कहा कि चुनाव से जुड़े सवालों का जवाब मिलना चाहिए. विपक्षी दलों की बैठक के एजेंडे में EVM और VVPAT से जुड़े मुद्दे भी शामिल थे.

‘पारदर्शिता की जगह गोपनीयता नहीं आने देंगे’

खरगे ने कहा कि INDIA गठबंधन को चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए एकजुट होकर आवाज उठानी चाहिए. उन्होंने कहा कि पारदर्शिता को गोपनीयता से नहीं बदला जा सकता. उन्होंने ‘एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य’ के सिद्धांत का भी उल्लेख किया और कहा कि इसे कमजोर नहीं होने दिया जाएगा. खरगे के मुताबिक, नागरिकों के बुनियादी लोकतांत्रिक अधिकार से जुड़े मुद्दे पर INDIA गठबंधन के सभी दलों को साथ खड़ा होना चाहिए.

‘CEC पूरी तरह बेनकाब, पद से हटाया जाए’

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर खरगे ने अपना रुख दोहराया. उन्होंने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ‘पूरी तरह बेनकाब’ हो चुके हैं और उन्हें पद से हटाया जाना चाहिए. कांग्रेस पहले ही ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग कर चुकी है. पार्टी ने SIR को लेकर भी कई सवाल उठाए हैं. मंगलवार को कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में खरगे ने CEC को हटाने के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की भी मांग की थी. ये कांग्रेस और खरगे की राजनीतिक मांगें हैं.

‘देशभर में चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल’

खरगे ने कहा कि देशभर में नागरिकों और राजनीतिक दलों की ओर से चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर चिंताएं जताई जा रही हैं. उन्होंने कहा कि विपक्ष ने EVM को लेकर चुनाव आयोग से जवाब मांगे हैं और मतदाता सूची में कथित हेरफेर से जुड़े सवाल भी उठाए हैं. उनका कहना था कि चुनाव प्रक्रिया से जुड़े आंकड़ों और फैसलों में पारदर्शिता होनी चाहिए, ताकि मतदाताओं का भरोसा बना रहे.

‘लोकतांत्रिक अधिकार पर सवाल हो तो INDIA दल साथ खड़े हों’

खरगे ने INDIA गठबंधन के नेताओं से एकजुट रहने की अपील करते हुए कहा कि जब नागरिकों के किसी बुनियादी लोकतांत्रिक अधिकार पर सवाल खड़ा हो तो सभी दलों को साथ खड़ा होना चाहिए. उन्होंने कहा कि मतदाता का अधिकार लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इससे जुड़े मुद्दों पर विपक्षी दलों को मिलकर आवाज उठानी चाहिए.


यह भी पढ़िएः CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आक्रामक विपक्ष के कई प्लान, BJP बोली- भ्रम न फैलाएं

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
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Published at : 30 Sep 2026 12:43 PM (IST)
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