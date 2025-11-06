कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने वोट चोरी के मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए. राहुल ने भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधा था. उन्होंने कहा था कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में वोट चोरी हुई थी. राहुल ने सबूत के तौर पर एक वोटर आईडी कार्ड पेश किया और दावा किया कि एक ब्राजीलियन मॉडल की तस्वीर का इस्तेमाल करके कई वोट डाले गए, लेकिन अब इस मामले पर अहम जानकारी सामने आई है.

'इंडिया टुडे' की एक रिपोर्ट के मुताबिक राहुल गांधी ने जिस महिला का वोटर आईडी कार्ड दिखाकर वोट चोरी का मुद्दा उठाया, उसने इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है. पिंकी नाम की इस महिला ने कहा, ''मैंने अपना वोट खुद डाला था.'' पिंकी ने वोट चोरी या फिर चुनाव में धांधली के आरोपों को बेबुनियाद बताया. अहम बात यह है कि राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पिंकी के वोटर आईडी कार्ड को दिखाकर ब्राजीलियन मॉडल होने का दावा किया था.

वोटर आईडी पर कैसे आ गई ब्राजीलियन मॉडल की तस्वीर

राहुल के दावों पर बात करते हुए पिंकी ने खुलासा किया कि उनके वोटर आईडी कार्ड में काफी वक्त से गलत तस्वीर छपी हुई है. पिंकी ने कहा, ''2024 में मैं खुद वोट डालने गई थी. यहां कोई वोट चोरी नहीं हुई है. जब मैंने अपना वोटर कार्ड बनवाने के लिए आवेदन किया था, तो वह पहली बार गलत फोटो के साथ आया था, उस पर हमारे ही गांव की एक महिला की तस्वीर थी. हमने तुरंत वह कार्ड वापस कर दिया, लेकिन अब तक सही किया हुआ कार्ड नहीं मिला है. मैंने 2024 के चुनाव में अपने वोटर स्लिप और आधार कार्ड के जरिए वोट डाला.''

राहुल के आरोपों पर क्या बोली भाजपा

भाजपा ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर वोट चोरी संबंधी राहुल गांधी के दावों को बुधवार को झूठा और निराधार बताते हुए खारिज कर दिया और कांग्रेस नेता पर अपनी नाकामियों को छिपाने तथा देश के लोकतंत्र को बदनाम करने के लिए निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाने का आरोप लगाया.