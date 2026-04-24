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ऑपरेशन लोटस, राजनीति का घटिया खेल और धोखा…, राघव चड्ढा के कदम पर AAP के ये पांच आरोप
संजय सिंह ने कहा कि जिन नेताओं को पार्टी ने विधायक से लेकर सांसद तक बनाया, वही अब पार्टी छोड़ रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि अमित शाह के इशारे पर यह पूरा खेल चल रहा है और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के जरिए दबाव बनाकर नेताओं को तोड़ा जा रहा है.
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Source: IOCL