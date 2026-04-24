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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाऑपरेशन लोटस, राजनीति का घटिया खेल और धोखा…, राघव चड्ढा के कदम पर AAP के ये पांच आरोप

ऑपरेशन लोटस, राजनीति का घटिया खेल और धोखा…, राघव चड्ढा के कदम पर AAP के ये पांच आरोप

संजय सिंह ने कहा कि जिन नेताओं को पार्टी ने विधायक से लेकर सांसद तक बनाया, वही अब पार्टी छोड़ रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि अमित शाह के इशारे पर यह पूरा खेल चल रहा है और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के जरिए दबाव बनाकर नेताओं को तोड़ा जा रहा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: राजेश कुमार | Updated at : 24 Apr 2026 05:08 PM (IST)
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Raghav Chadha Quits AAP: आम आदमी पार्टी के लिए शुक्रवार का दिन बड़ा झटका देने वाला बताया जा रहा है. राघव चड्ढा ने दावा किया कि पार्टी के सात राज्यसभा सांसद टूटकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की तैयारी में हैं. यह दावा ऐसे समय में सामने आया है, जब हाल ही में अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाला मामले में राहत मिली थी. वर्तमान में आम आदमी पार्टी के 10 राज्यसभा सांसद हैं, ऐसे में सात सांसदों के अलग होने का दावा पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है.

बीजेपी का ऑपरेशन लोटस

इस घटनाक्रम पर भगवंत मान ने कहा, “हुकूमत वही करते हैं जो लोगों के दिलों पर राज करते हैं, यूं तो मुर्गे के सिर पर भी ताज होता है.” राघव चड्ढा के दावे के अनुसार, जिन सांसदों के भाजपा में जाने की बात कही गई, उनमें स्वाति मालीवाल, राजिंदर गुप्ता, विक्रम साहनी, अशोक मित्तल और संदीप पाठक के नाम शामिल बताए गए.

इन दावों के बाद संजय सिंह ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि यह ‘ऑपरेशन लोटस’ का हिस्सा है. उन्होंने इसे “घटिया राजनीति” बताते हुए आरोप लगाया कि पंजाब में भगवंत मान सरकार के कामकाज को रोकने की साजिश की जा रही है.

पंजाब की जनता देगी जवाब

संजय सिंह ने कहा कि जिन नेताओं को पार्टी ने विधायक से लेकर सांसद तक बनाया, वही अब पार्टी छोड़ रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि अमित शाह के इशारे पर यह पूरा खेल चल रहा है और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के जरिए दबाव बनाकर नेताओं को तोड़ा जा रहा है.

उन्होंने यह भी कहा कि हाल ही में कुछ नेताओं के घर ईडी की छापेमारी हुई थी और उसी का डर दिखाकर उन्हें पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है. संजय सिंह के मुताबिक, पंजाब की जनता इस “धोखे” का जवाब जरूर देगी.

ये भी पढ़ें: आम आदमी पार्टी के दो तिहाई सांसद बीजेपी में हो रहे शामिल, राघव चड्ढा का बड़ा दावा, देखें पूरी लिस्ट

Published at : 24 Apr 2026 05:07 PM (IST)
Tags :
AAP Raghav Chadha
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