हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाराज्यसभा में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध को लेकर AAP ने पूछा गंभीर सवाल, जानें सरकार ने निर्भया फंड को लेकर क्या कहा

राज्यसभा में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध को लेकर AAP ने पूछा गंभीर सवाल, जानें सरकार ने निर्भया फंड को लेकर क्या कहा

निगरानी को मजबूत करने के लिए, न्याय विभाग ने एक डैशबोर्ड विकसित किया है जो विस्तृत डेटा जुटाता है और उच्च न्यायालयों से इनपुट के माध्यम से एफटीएससी प्रदर्शन को ट्रैक करता है.

By : पवन कुमार गौड | Updated at : 03 Dec 2025 10:51 PM (IST)
Preferred Sources

राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद अशोक मित्तल ने महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री से सवाल पूछा कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों, विशेष रूप से पॉक्सो अधिनियम के तहत, विभिन्न राज्यों में त्वरित ट्रैक विशेष अदालतों के संचालन की स्थिति क्या है. इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों और केंद्रीय योजनाओं के बावजूद इन अदालतों के धीमे और असमान कार्यान्वयन के क्या कारण हैं, पीड़ितों के लिए समय पर मामलों का निपटान और न्याय वितरण में सुधार के लिए क्या उपाय किए गए हैं और इन विशेष अदालतों के प्रभावी कार्य के लिए बुनियादी ढांचे, क्षमता निर्माण और जागरूकता को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री सवित्री ठाकुर ने जवाब देते हुए कहा, ''न्याय विभाग, कानून और न्याय मंत्रालय ने सूचित किया है कि बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम के मामलों के त्वरित परीक्षण और निपटान के लिए विशेष पॉक्सो अदालतों सहित फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों की स्थापना के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना अक्टूबर, 2019 में शुरू की गई थी. इसमें 790 अदालतों की स्थापना का प्रावधान है. योजना का कुल वित्तीय आवंटन 1952.23 करोड़ रुपये है, जिसमें से 1207.24 करोड़ रुपये का केंद्रीय हिस्सा निर्भया फंड से किया जाएगा.''

महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों को लेकर क्या बोला न्याय विभाग

न्याय विभाग ने सूचित किया है कि उच्च न्यायालयों द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों के अनुसार, 30 सितंबर 2025 तक 29 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 400 विशेष पॉक्सो अदालतों सहित 773 त्वरित ट्रैक विशेष अदालतें कार्यरत हैं. योजना के शुरू होने के बाद से, इन अदालतों ने 3,50,685 मामलों का निपटान किया है, जिसमें से 2,25,617 मामले विशेष पॉक्सो अदालतों द्वारा हैं. योजना के शुरू होने के बाद से त्वरित ट्रैक विशेष अदालतों (एफटीएससी) की राज्य और केंद्र शासित प्रदेश-वार स्थिति और संचयी निपटान के विवरण संलग्न हैं.

एफटीएससी के प्रभावी कार्य को सुनिश्चित करने और स्थापित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों और उच्च न्यायालयों की है. केंद्रीय सरकार इस पहल का समर्थन करती है, जिसमें प्रति अदालत एक न्यायिक अधिकारी और सात समर्थन कर्मचारियों के वेतन के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, साथ ही साथ संचालन व्यय को पूरा करने के लिए एक फ्लेक्सी-ग्रांट घटक भी शामिल है.

कोर्ट में मामलों के समय पर निपटान कई कारकों पर निर्भर करता है, जिनमें पर्याप्त संख्या में न्यायाधीशों, समर्थन कर्मचारियों, भौतिक बुनियादी ढांचे, तथ्यों की जटिलता और प्रत्येक मामले में साक्ष्य की प्रकृति, फोरेंसिक प्रयोगशालाओं से रिपोर्ट प्राप्त करने में लगने वाला समय और बार, जांच एजेंसियों, गवाहों और लिटिगेंट्स जैसे प्रमुख हितधारकों का सहयोग शामिल है. देरी के अतिरिक्त कारणों में बार-बार स्थगन और मामलों को सुनवाई के लिए ट्रैक और बंच करने के लिए पर्याप्त प्रणालियों की कमी शामिल है.

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का भी किया गया इस्तेमाल

न्याय विभाग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियमित समीक्षा बैठकों के माध्यम से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सक्रिय रूप से जुड़कर इन विशेष अदालतों के संचालन और प्रभावी कार्य को सुनिश्चित करने के लिए काम किया है. अतिरिक्त एफटीएससी को असम, बिहार, हरियाणा, तमिलनाडु और उत्तराखंड जैसे राज्यों को उनके अनुरोध पर आवंटित किया गया है, जो कि मामले के बकाया, निपटान दर और उभरती मांगों जैसे विकसित हो रहे आवश्यकताओं के अनुसार राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के बीच एफटीएससी को पुनः आवंटित करने के लिए विभाग के पास उपलब्ध परिचालन लचीलेपन के तहत है.

निगरानी को मजबूत करने के लिए, न्याय विभाग ने एक डैशबोर्ड विकसित किया है जो विस्तृत डेटा जुटाता है और उच्च न्यायालयों से इनपुट के माध्यम से एफटीएससी प्रदर्शन को ट्रैक करता है. इसके अलावा, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने एक समर्पित पॉक्सो ट्रैकिंग पोर्टल विकसित किया है जो बाल कल्याण समितियों (सीडब्ल्यूसी), जिला बाल संरक्षण इकाइयों (डीसीपीयू), कानूनी सेवाओं के अधिकारियों और राज्य सरकारों के बीच अंतर-विभागीय समन्वय की सुविधा प्रदान करता है.

About the author पवन कुमार गौड

मीडिया में करियर की शुरुआत CNFC मीडिया के साथ की. उसके बाद साढ़े तीन वर्ष ANI और उसके बाद तकरीबन 8 वर्ष न्यूज 18 नेटवर्क के साथ काम किया. और अब एबीपी न्यूज ज्वाइन किया है. मीडिया में तकरीबन 13 वर्ष का अनुभव है जिसमें राजनीतिक खबरों खासकर बीजेपी से संबंधित खबरों को कवर करता रहा हूं.  
Read
Published at : 03 Dec 2025 10:51 PM (IST)
Tags :
INDIA DELHI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
यूपी पंचायत चुनाव अकेले लड़ेगी कांग्रेस! प्रदेश अध्यक्ष को दिया गया फ्री हैंड, दिल्ली की बैठक में हुए बड़े फैसले
यूपी पंचायत चुनाव अकेले लड़ेगी कांग्रेस! प्रदेश अध्यक्ष को दिया गया फ्री हैंड, दिल्ली की बैठक में हुए बड़े फैसले
हरियाणा
सुंदर बच्चियों से होती थी चिढ़! अब तक भतीजी-बेटे समेत 4 का कत्ल, 'साइको किलर' महिला गिरफ्तार
सुंदर बच्चियों से होती थी चिढ़! अब तक भतीजी-बेटे समेत 4 का कत्ल, 'साइको किलर' महिला गिरफ्तार
क्रिकेट
रायपुर में भी मैदान में घुसा विराट कोहली का फैन, फिर सिक्योरिटी ने लिया एक्शन; जानें क्या हुआ
रायपुर में भी मैदान में घुसा विराट कोहली का फैन, फिर सिक्योरिटी ने लिया एक्शन
इंडिया
मदनी के जिहाद वाले बयान पर गुस्से में आए गिरिराज सिंह, बोले- 'इनकी जरूरत नहीं, इस्लामिक देश भेज दो'
मदनी के जिहाद वाले बयान पर गुस्से में आए गिरिराज सिंह, बोले- 'इनकी जरूरत नहीं, इस्लामिक देश भेज दो'
Advertisement

वीडियोज

मोदी और पुतिन ने ठाना, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे ! । Putin India Visit । PM Modi । Chitra Tripathi
2026 का रण क्या बुलडोजर vs बंगाली अस्मिता के मुद्दे पर होगा? | CM Yogi | Mamata Banerjee
चुनाव करीब..Yogi सरकार को याद आए घुसपैठिए? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
मौलाना मदनी को जिहाद पसंद है !
'जिहाद' वाला पाठ फैलाएंगे फसाद?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
यूपी पंचायत चुनाव अकेले लड़ेगी कांग्रेस! प्रदेश अध्यक्ष को दिया गया फ्री हैंड, दिल्ली की बैठक में हुए बड़े फैसले
यूपी पंचायत चुनाव अकेले लड़ेगी कांग्रेस! प्रदेश अध्यक्ष को दिया गया फ्री हैंड, दिल्ली की बैठक में हुए बड़े फैसले
हरियाणा
सुंदर बच्चियों से होती थी चिढ़! अब तक भतीजी-बेटे समेत 4 का कत्ल, 'साइको किलर' महिला गिरफ्तार
सुंदर बच्चियों से होती थी चिढ़! अब तक भतीजी-बेटे समेत 4 का कत्ल, 'साइको किलर' महिला गिरफ्तार
क्रिकेट
रायपुर में भी मैदान में घुसा विराट कोहली का फैन, फिर सिक्योरिटी ने लिया एक्शन; जानें क्या हुआ
रायपुर में भी मैदान में घुसा विराट कोहली का फैन, फिर सिक्योरिटी ने लिया एक्शन
इंडिया
मदनी के जिहाद वाले बयान पर गुस्से में आए गिरिराज सिंह, बोले- 'इनकी जरूरत नहीं, इस्लामिक देश भेज दो'
मदनी के जिहाद वाले बयान पर गुस्से में आए गिरिराज सिंह, बोले- 'इनकी जरूरत नहीं, इस्लामिक देश भेज दो'
बॉलीवुड
Year Ender 2025: बड़े बजट की इन फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर हाल रहा बेहाल, ऋतिक से लेकर सलमान तक की फिल्में हैं शामिल
बड़े बजट की इन फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर हाल रहा बेहाल, ऋतिक से लेकर सलमान तक की फिल्में हैं शामिल
न्यूज़
Explained: क्या वाकई सर्दियां प्यार का मौसम है, ठंड में पार्टनर की तलाश क्यों होती, कैसे '4 महीने का इश्क' परवान चढ़ता है?
Explained: क्या वाकई सर्दियां प्यार का मौसम है, ठंड में पार्टनर की तलाश क्यों होती, कैसे '4 महीने का इश्क' परवान चढ़ता है?
हेल्थ
Blood Formation Process: इंसान के शरीर में कैसे बनता है खून, इसमें हड्डियां कैसे करती हैं मदद?
इंसान के शरीर में कैसे बनता है खून, इसमें हड्डियां कैसे करती हैं मदद?
जनरल नॉलेज
अक्टूबर में भारत ने खरीदा 14.7 बिलियन डॉलर का सोना, जानें देश में किसने खरीदा सबसे ज्यादा गोल्ड?
अक्टूबर में भारत ने खरीदा 14.7 बिलियन डॉलर का सोना, जानें देश में किसने खरीदा सबसे ज्यादा गोल्ड?
ENT LIVE
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Embed widget