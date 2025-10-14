हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकतर एयरवेज के विमान में आई तकनीकी खराबी, अहमदाबाद एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग

कतर एयरवेज के विमान में आई तकनीकी खराबी, अहमदाबाद एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग

Qatar Airways: अहमदाबाद स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की ओर से बताया गया कि 14 अक्टूबर को दोपहर 2:12 बजे एयरपोर्ट पर फुल इमरजेंसी घोषित की गई.

By : वरुण भसीन | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 14 Oct 2025 05:58 PM (IST)
Preferred Sources

कतर की राजधानी दोहा से हॉन्ग कॉन्ग जा रही कतर एयरवेज की फ्लाइट QR816 को उस समय अहमदाबाद एयरपोर्ट पर आपात लैंडिंग करनी पड़ी, जब उड़ान के दौरान उसमें तकनीकी खराबी आ गई. दरअसल, कतर एयरवेज की फ्लाइट QR816 दोहा से हॉन्ग कॉन्ग जा रही थी, लेकिन तकनीकी खराबी के चलते बीच रास्ते में अहमदाबाद एयरपोर्ट पर डायवर्ट करना पड़ा. विमान ने सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग की और सभी यात्री सुरक्षित हैं.

दोपहर में एयरपोर्ट पर घोषित हुई इमरजेंसी  

अहमदाबाद स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रवक्ता ने बताया कि 14 अक्टूबर 2025 को दोपहर 2:12 बजे एयरपोर्ट पर फुल इमरजेंसी घोषित की गई. यह निर्णय कतर एयरवेज की QR816 फ्लाइट में तकनीकी समस्या आने के बाद लिया गया ताकि विमान को सुरक्षित उतारा जा सके.

20 मिनट में सुरक्षित उतरा विमान

फ्लाइट ने 2:32 बजे अहमदाबाद एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग की. लैंडिंग के बाद एयरपोर्ट प्रशासन ने 2:38 बजे इमरजेंसी हटा ली. प्रवक्ता के अनुसार, विमान सुरक्षित उतरा, सभी यात्री सुरक्षित हैं और एयरपोर्ट संचालन पर कोई असर नहीं पड़ा.

विमान की तकनीकी जांच जारी

कतर एयरवेज और एयरपोर्ट सूत्रों ने बताया कि विमान को सावधानीवश आपात लैंडिंग कराई गई थी. सभी यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया गया है और विमान की तकनीकी जांच चल रही है, ताकि खराबी के कारण और स्थिति का सही आकलन किया जा सके. सभी यात्रियों को विमान से उतारकर टर्मिनल में ठहराया गया, और एयरलाइन ने उन्हें आगे की यात्रा की सुविधाएं मुहैया कराई.

कैबिन प्रेशर में गिरावट के बाद इमरजेंसी लैंडिंग

एयरपोर्ट सूत्रों के अनुसार, पायलट ने कैबिन प्रेशर में अचानक कमी महसूस होने पर इमरजेंसी घोषित की. इसके बाद विमान ने तुरंत नीचे उतार लिया गया और सबसे नजदीकी उपयुक्त एयरपोर्ट पर डायवर्ट किया गया. विमान की तकनीकी जांच अभी जारी है. इस घटना के दौरान SVPI एयरपोर्ट पर अलर्ट लगा, लेकिन इमरजेंसी हटाने के बाद सभी एयरपोर्ट संचालन सामान्य रूप से फिर से शुरू हो गए.

About the author वरुण भसीन

वरुण भसीन एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. पिछले 9 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं. वे एयरलाइंस, रेलवे और सड़क-परिवहन से जुड़ी खबरें कवर करते हैं. इससे पहले वे कई संस्थानों में काम कर चुके हैं. वरुण न्यूज जगत से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाते आए हैं. वरुण ने MBM यूनिविर्सिटी जोधपुर से पढ़ाई की है. संपर्क करने के लिए मेल आईडी है- varunb@abpnetwork.com
Published at : 14 Oct 2025 05:58 PM (IST)
