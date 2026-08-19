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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाजौहर यूनिवर्सिटी में ED की छापेमारी, 10 ठिकानों पर रेड

जौहर यूनिवर्सिटी में ED की छापेमारी, 10 ठिकानों पर रेड

Written By : रवि शंकर दुबे |  Updated at : 19 Aug 2026 09:11 AM (IST)
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एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) के लखनऊ जोनल ऑफिस ने आज मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, रामपुर से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की चल रही जांच के सिलसिले में रामपुर, सहारनपुर और दिल्ली में 10 जगहों पर 'प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट' (PMLA), 2002 की धारा 17 के तहत तलाशी अभियान चलाया.

(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
Published at : 19 Aug 2026 09:11 AM (IST)
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