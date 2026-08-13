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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाXप्लेन: क्या है पंजाब सरकार का डिजिटल यूनिवर्सिटी बिल? क्यों हो रहा विवाद? जानिए

Xप्लेन: क्या है पंजाब सरकार का डिजिटल यूनिवर्सिटी बिल? क्यों हो रहा विवाद? जानिए

पंजाब सरकार का कहना है कि इन विश्वविद्यालयों के माध्यम से राज्य में उच्च शिक्षा को अधिक सुलभ, किफायती और तकनीक-आधारित बनाया जाएगा.

Written By : संकल्प ठाकुर |  Updated at : 13 Aug 2026 10:31 AM (IST)
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पंजाब विधानसभा ने हाल ही में शिक्षा क्षेत्र से जुड़े कई अहम विधेयकों को मंजूरी दी है. इनमें सबसे अधिक चर्चा तीन नए डिजिटल ओपन विश्वविद्यालयों को लेकर हो रही है. विधानसभा ने सर्वसम्मति से 'पंजाब रेगुलेशन ऑफ़ फ़ी ऑफ़ अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस (संशोधन) बिल, 2026' के साथ-साथ क्लाउड यूनिवर्सिटी, एमएस डिजिटल यूनिवर्सिटी और फिजिक्सवाला डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना का रास्ता साफ करने वाले तीन अलग-अलग विधेयक भी पारित किए.

पंजाब सरकार का कहना है कि इन विश्वविद्यालयों के माध्यम से राज्य में उच्च शिक्षा को अधिक सुलभ, किफायती और तकनीक-आधारित बनाया जाएगा. हालांकि विपक्ष और शिक्षा विशेषज्ञों ने इन डिजिटल विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता, कानूनी वैधता और व्यावहारिकता को लेकर कई सवाल उठाए हैं.

प्राइवेट स्कूलों की फीस पर भी लगा नियंत्रण

विधानसभा ने 'पंजाब रेगुलेशन ऑफ़ फ़ी ऑफ़ अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस (संशोधन) बिल, 2026' भी पास किया है. इस कानून के तहत राज्य के निजी स्कूल अब सालाना फीस में अधिकतम 5 प्रतिशत तक ही बढ़ोतरी कर सकेंगे.

सरकार के अनुसार, इस फैसले से पंजाब के लगभग 7,800 निजी स्कूलों में पढ़ने वाले 32 लाख छात्रों और उनके अभिभावकों को राहत मिलेगी.

नए कानून के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं-

-निजी स्कूल बिना अनुमति के सालाना 5% से अधिक फीस नहीं बढ़ा सकेंगे.
-यदि किसी स्कूल को इससे अधिक फीस बढ़ानी है, तो उसे 180 दिन पहले जिला रेगुलेटरी बॉडी से मंजूरी लेनी होगी.
-जरूरत पड़ने पर संबंधित अधिकारी स्कूल के वित्तीय रिकॉर्ड का फोरेंसिक ऑडिट भी करा सकेंगे.
-जिन स्कूलों ने पिछले 36 महीनों में 15% से अधिक फीस बढ़ाई है, उन्हें अभिभावकों से ली गई अतिरिक्त राशि 90 दिनों के भीतर लौटानी होगी.
-अतिरिक्त फीस वापस न करने पर प्रतिदिन 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.
-नियमों के उल्लंघन पर 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.
-लगातार नियम तोड़ने वाले स्कूलों की मान्यता रद्द करने का भी प्रावधान रखा गया है.
-स्कूल किसी एक विशेष दुकान या वेंडर से किताबें, यूनिफॉर्म या अन्य सामग्री खरीदने के लिए अभिभावकों को मजबूर नहीं कर सकेंगे. उन्हें कम से कम तीन अलग-अलग प्रकाशकों या विक्रेताओं के विकल्प देने होंगे.
-फीस नियंत्रण केवल ट्यूशन फीस तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि स्मार्ट क्लास फीस, एक्टिविटी फीस, लैब फीस, लाइब्रेरी फीस और वार्षिक शुल्क भी इसके दायरे में आएंगे.


Xप्लेन: क्या है पंजाब सरकार का डिजिटल यूनिवर्सिटी बिल? क्यों हो रहा विवाद? जानिए

सरकार का दावा है कि इस संशोधन से निजी स्कूलों की फीस व्यवस्था अधिक पारदर्शी बनेगी और अभिभावकों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी.

क्या हैं डिजिटल विश्वविद्यालय?

डिजिटल विश्वविद्यालय ऐसे उच्च शिक्षण संस्थान होते हैं, जहां पढ़ाई का अधिकांश हिस्सा ऑनलाइन माध्यम से कराया जाता है. इसमें छात्रों को वर्चुअल क्लासरूम, डिजिटल स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड लेक्चर, ऑनलाइन असाइनमेंट, परीक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित लर्निंग प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए जाते हैं.

इन विश्वविद्यालयों का उद्देश्य दूर-दराज़ के क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों, नौकरीपेशा लोगों और पारंपरिक विश्वविद्यालयों तक नहीं पहुंच पाने वाले विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा उपलब्ध कराना होता है.

पंजाब सरकार के अनुसार, प्रस्तावित तीनों विश्वविद्यालय आधुनिक तकनीक, डिजिटल लर्निंग और स्किल-आधारित शिक्षा पर विशेष जोर देंगे, ताकि छात्र भविष्य की रोजगार आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार हो सकें.

पंजाब सरकार का क्या कहना है?

शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाना चाहती है. उनका कहना है कि डिजिटल विश्वविद्यालयों के माध्यम से पंजाब के युवाओं को नई तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल स्किल्स और उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप प्रशिक्षण मिलेगा.

उन्होंने यह भी दावा किया कि नीति आयोग ने पंजाब में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में हुए सुधारों की सराहना की है. उनके अनुसार, डिजिटल विश्वविद्यालय पंजाब को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नई पहचान दिला सकते हैं और राज्य को एक बड़े शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित कर सकते हैं.

डिजिटल विश्वविद्यालयों को लेकर क्या है विवाद?

हालांकि सरकार इन विश्वविद्यालयों को भविष्य की शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा बता रही है, लेकिन विपक्ष और शिक्षा विशेषज्ञों ने कई गंभीर सवाल उठाए हैं.

1. क्या मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी तरह ऑनलाइन संभव है?

सबसे बड़ा विवाद इस बात को लेकर है कि इन विश्वविद्यालयों में इंजीनियरिंग, मेडिकल, पैरामेडिकल और अन्य तकनीकी पाठ्यक्रमों को ऑनलाइन पढ़ाने का प्रावधान रखा गया है.

विशेषज्ञों का कहना है कि इन पाठ्यक्रमों में केवल सैद्धांतिक ज्ञान पर्याप्त नहीं होता. मेडिकल शिक्षा में क्लिनिकल प्रशिक्षण, मरीजों के साथ प्रत्यक्ष अभ्यास और अस्पताल में इंटर्नशिप अनिवार्य होती है. इसी तरह इंजीनियरिंग में लैब वर्क, मशीनों पर प्रशिक्षण और प्रायोगिक कार्य जरूरी होता है. ऐसे में पूरी तरह ऑनलाइन शिक्षा इन पाठ्यक्रमों की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है.

2. UGC नियमों से टकराव की आशंका

विपक्ष का कहना है कि इन विधेयकों के कुछ प्रावधान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के यूजीसी के 'मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा और ऑनलाइन कार्यक्रम विनियम, 2020 की भावना से मेल नहीं खाते.

UGC सभी पाठ्यक्रमों को पूरी तरह ऑनलाइन संचालित करने की अनुमति नहीं देता. विशेष रूप से उन कार्यक्रमों में, जहां प्रयोगशाला, कार्यशाला, क्लिनिकल या व्यावहारिक प्रशिक्षण अनिवार्य है, ऑनलाइन मोड पर कई सीमाएं लागू होती हैं.

इसी वजह से विशेषज्ञों का मानना है कि इन विश्वविद्यालयों को कई पाठ्यक्रम शुरू करने से पहले UGC और संबंधित नियामक संस्थाओं की स्पष्ट मंजूरी लेनी होगी.

3. डिग्री की गुणवत्ता और रोजगार

कई शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अधिकांश पढ़ाई केवल ऑनलाइन माध्यम से होगी, तो इन विश्वविद्यालयों से मिलने वाली डिग्रियों की गुणवत्ता और उनकी विश्वसनीयता पर प्रश्न उठ सकते हैं.

हालांकि कोविड-19 महामारी के बाद ऑनलाइन शिक्षा की स्वीकार्यता बढ़ी है, फिर भी कई नियोक्ता और पेशेवर संस्थाएं व्यावहारिक प्रशिक्षण वाले पाठ्यक्रमों में पारंपरिक शिक्षा को अधिक महत्व देती हैं.

4. निजी और सेल्फ-फाइनेंस्ड मॉडल

तीनों प्रस्तावित विश्वविद्यालय निजी (Private) और सेल्फ फाइनेंस्ड मॉडल पर संचालित होंगे. इन्हें राज्य सरकार से नियमित वित्तीय सहायता नहीं मिलेगी.

आलोचकों का कहना है कि इससे शिक्षा का व्यवसायीकरण बढ़ सकता है. उनका तर्क है कि निजी विश्वविद्यालय लाभ कमाने के उद्देश्य से अधिक फीस वसूल सकते हैं और शिक्षा आम छात्रों की पहुंच से बाहर हो सकती है.


Xप्लेन: क्या है पंजाब सरकार का डिजिटल यूनिवर्सिटी बिल? क्यों हो रहा विवाद? जानिए

5. सरकार का जवाब

पंजाब सरकार ने इन सभी आशंकाओं को खारिज करते हुए कहा है कि तीनों विश्वविद्यालय UGC और अन्य नियामक संस्थाओं के नियमों के अनुरूप ही संचालित होंगे.

सरकार का कहना है कि डिजिटल शिक्षा का उद्देश्य पारंपरिक विश्वविद्यालयों की जगह लेना नहीं, बल्कि उच्च शिक्षा की पहुंच बढ़ाना है. आधुनिक तकनीक, एआई आधारित शिक्षण और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अधिक छात्रों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाई जा सकेगी.

6. विपक्ष की मांग

विपक्ष ने सरकार से मांग की है कि इन विधेयकों को पूरी तरह लागू करने से पहले यह स्पष्ट किया जाए कि कौन-कौन से पाठ्यक्रम पूरी तरह ऑनलाइन संचालित होंगे, किन कोर्सों में ऑफलाइन प्रैक्टिकल और लैब अनिवार्य होंगे, UGC और अन्य नियामक संस्थाओं से किन-किन कार्यक्रमों के लिए मंजूरी ली जाएगी. उनका कहना है कि बिना स्पष्ट दिशा-निर्देशों के इन विश्वविद्यालयों की कार्यप्रणाली को लेकर भ्रम बना रहेगा.

दुनिया के किन देशों में पहले से हैं डिजिटल विश्वविद्यालय?

डिजिटल और ऑनलाइन विश्वविद्यालय कोई नई अवधारणा नहीं हैं. दुनिया के कई देशों में वर्षों से सफलतापूर्वक ऐसे संस्थान संचालित हो रहे हैं.

यूनाइटेड किंगडम (UK)
द ओपन यूनिवर्सिटी (The Open University) दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े दूरस्थ एवं ऑनलाइन विश्वविद्यालयों में से एक है. इसकी स्थापना 1969 में हुई थी और आज लाखों छात्र यहां से ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करते हैं.

भारत
भारत में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) दुनिया के सबसे बड़े ओपन यूनिवर्सिटी नेटवर्क में शामिल है. इसके अलावा कई UGC-मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय पूरी तरह ऑनलाइन डिग्री कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं.

संयुक्त राज्य अमेरिका (USA)
वेस्टर्न गवर्नर्स यूनिवर्सिटी (WGU), यूनिवर्सिटी ऑफ फीनिक्स सहित कई विश्वविद्यालय पूर्ण ऑनलाइन डिग्री कार्यक्रम संचालित करते हैं.

ऑस्ट्रेलिया
यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू इंग्लैंड समेत कई विश्वविद्यालय ऑनलाइन और हाइब्रिड शिक्षा मॉडल पर काम करते हैं.

चीन
ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना और कई पारंपरिक विश्वविद्यालयों के ऑनलाइन कॉलेज लाखों छात्रों को डिजिटल माध्यम से शिक्षा प्रदान करते हैं.

स्पेन
नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन (UNED) यूरोप के सबसे बड़े दूरस्थ शिक्षा संस्थानों में से एक है.

दक्षिण अफ्रीका
यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ अफ्रीका (UNISA) कई दशकों से ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा उपलब्ध करा रहा है.

पंजाब सरकार का मानना है कि डिजिटल विश्वविद्यालय भविष्य की शिक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा बनेंगे और राज्य के युवाओं को वैश्विक स्तर की डिजिटल एवं कौशल-आधारित शिक्षा उपलब्ध कराएंगे. दूसरी ओर, विपक्ष और शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि विशेष रूप से मेडिकल, इंजीनियरिंग और अन्य व्यावहारिक पाठ्यक्रमों में ऑनलाइन शिक्षा की सीमाओं को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता.

अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि ये विश्वविद्यालय UGC और अन्य नियामक संस्थाओं के दिशा-निर्देशों के अनुरूप किस तरह काम करते हैं और क्या वे गुणवत्ता, विश्वसनीयता और रोजगार के अवसरों के मामले में छात्रों की अपेक्षाओं पर खरे उतर पाते हैं.

About the author संकल्प ठाकुर

संकल्प ठाकुर पिछले 10 वर्षों से मीडिया जगत में सक्रिय हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ 24 से की, इसके बाद न्यूज़ नेशन में कार्य किया. वर्तमान में वह एबीपी हिंदी डिजिटल में डिप्टी प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले सात वर्षों से संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें खेल, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों की गहरी समझ है. इसके अलावा साहित्य, कला और संस्कृति से जुड़े विषयों पर लेखन उनकी विशेष रुचि और विशेषज्ञता का क्षेत्र है. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है.
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Published at : 13 Aug 2026 10:28 AM (IST)
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