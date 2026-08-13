एयर इंडिया टर्बुलेंस: 'पायलट नशे में खड़े नहीं हो पा रहे थे', क्रू मेंबर ने की थी शिकायत

एयर इंडिया टर्बुलेंस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. सूत्रों ने बताया कि 4 अगस्त को फुकेट से दिल्ली रवाना होने से पहले ही फ्लाइट के एक क्रू मेंबर ने पायलट के खिलाफ शिकायत की थी. शिकायत में पायलट पर गांजा पीने का आरोप लगाया गया था. बताया जा रहा है कि विवाद की शुरुआत दिल्ली से फुकेट जाने वाली फ्लाइट के दौरान हुई थी.

सीट से जुड़े प्रोटोकॉल को लेकर पायलट और एक केबिन क्रू सदस्य के बीच कहासुनी हुई थी. फुकेट पहुंचने के बाद भी दोनों के बीच तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ.

300 फीट नीचे आया विमान

सूत्र बताते हैं कि फुकेट से दिल्ली लौटते समय विमान अचानक करीब 300 फीट नीचे आया इसी दौरान मुख्य पायलट के कॉकपिट के फर्श पर पड़े होने की बात सामने आई है .

इसके बाद पायलट कॉकपिट में वापस पहुंचे और यात्रियों का हालचाल लिया. क्रू को कथित तौर पर घटना के बारे में यात्रियों से चर्चा नहीं करने के लिए कहा गया.

ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे थे

दिल्ली में लैंडिंग के बाद पायलट की स्थिति को लेकर भी सवाल उठे. सूत्रों के अनुसार वह ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे थे. जांच के दौरान यूरिन सैंपल देने के समय अधिकारियों को उन्हें सहारा देना पड़ा

शिकायत और सामने आई परिस्थितियों के आधार पर जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि उड़ान के दौरान आखिर पायलट की स्थिति क्या थी और विमान के अचानक नीचे आने की वजह क्या रही?

क्या है मामला?

एयर इंडिया की फ्लाइट AI-2379 4 अगस्त को फुकेट से दिल्ली आ रही था. इस दौरान बड़ा टर्बुलेंस हुआ और अचानक लगभग 300 फ़ीट ऊपर-नीचे हुआ. बाद में विमान स्थिर हो गया और राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षित रूप से उतर गया. इस घटना में 20 यात्रियों और 4 केबिन क्रू सदस्यों को चोटें आईं. विमान में 137 यात्री (जिनमें 3 शिशु शामिल थे) और 8 क्रू सदस्य सवार थे.

विमान दुर्घटना की जांच करने वाली एजेंसी AAIB ने कहा कि वह अभी सभी जरूरी तकनीकी, ऑपरेशनल, मेडिकल और मानवीय पहलुओं से जुड़े सबूतों को व्यवस्थित रूप से इकट्ठा करने, सुरक्षित रखने और उनकी जांच करने में लगी है.