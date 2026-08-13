मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकावेरी विवाद पर कर्नाटक बंद का ऐलान, क्या खुला रहेगा और क्या बंद?

कावेरी विवाद पर कर्नाटक बंद का ऐलान, क्या खुला रहेगा और क्या बंद?

कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के आदेश के विरोध में आज कई कन्नड़ संगठनों ने कर्नाटक बंद का आह्वान किया है. बेंगलुरु सिटी पुलिस ने कर्नाटक बंद को लेकर लोगों से शांति और सहयोग की अपील की है.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 13 Aug 2026 09:55 AM (IST)
Preferred Sources

कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) के 12 अगस्त से 15 दिनों तक तमिलनाडु को रोजाना 12,000 क्यूसेक पानी छोड़ने के आदेश का जमकर विरोध हो रहा है. इसके विरोध में कर्नाटक में आज (13 अगस्त) को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक बंद का ऐलान किया गया है. इस आदेश के विरोध में कई कन्नड़ संगठनों ने 13 अगस्त को कर्नाटक बंद का आह्वान किया है. 

मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा है कि राज्य के किसानों की रक्षा करना और अदालत के आदेशों का पालन करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार स्थिति का आकलन करने के बाद इस पर फैसला लेगी. बेंगलुरु सिटी पुलिस ने कर्नाटक बंद को लेकर शांति और सहयोग की अपील की है. ये बंद तमिलनाडु को कावेरी का पानी आवंटित करने के संबंध में कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के आदेश के विरोध में बुलाया गया है.

आज सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक राज्यव्यापी बंद के दौरान बैंक, अस्पताल, फ़ार्मेसी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और दूसरी ज़रूरी सेवाएं चालू रहेंगी. 'द न्यूज़ मिनट' की रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक एसोसिएटेड मैनेजमेंट ऑफ स्कूल्स (KAMS) ने कहा है कि राज्यव्यापी बंद के दौरान स्कूल भी सामान्य रूप से चलेंगे. संगठन ने पहले स्कूल बंद करने का आह्वान किया था, लेकिन बाद में यह कहते हुए अपना फैसला वापस ले लिया कि इससे पढ़ाई-लिखाई के शेड्यूल पर असर पड़ेगा.
 
टीचर्स से काली पट्टी बांधने की अपील
KAMS ने कहा है कि वह बंद को नैतिक समर्थन देगा. रिपोर्ट के मुताबिक स्कूल मैनेजमेंट, टीचिंग स्टाफ और नॉन-टीचिंग कर्मचारियों से एकजुटता दिखाने के लिए काली रिबन या काली पट्टी पहनने को कहा गया है. बेंगलुरु पुलिस ने कहा है कि शहर में स्कूल-कॉलेज, ऑफिस, दुकानें, कमर्शियल प्रतिष्ठान, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और दूसरी सामान्य गतिविधियां हमेशा की तरह चलती रहेंगी.

पुलिस ने क्या कहा
लोगों की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए बेंगलुरु सिटी पुलिस ने पूरे शहर में एहतियाती और सुरक्षा इंतजाम किए हैं. अहम और संवेदनशील जगहों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती, पेट्रोलिंग और सुरक्षा के उपाय किए गए हैं. विभाग ने कहा कि हिंसा, धमकी, सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, सड़क पर ट्रैफिक या जरूरी सेवाओं में रुकावट डालने, या कानून को अपने हाथ में लेने जैसी किसी भी हरकत से कानून के मुताबिक सख्ती और उचित तरीके से निपटा जाएगा.

ये भी पढ़ें

लुंगी विवाद पर दी सुष्मिता देव ने सफाई, BJP सांसद बोली- 'अब दूध का दूध और..'

About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
Read More
Published at : 13 Aug 2026 09:55 AM (IST)
Tags :
Tamil Nadu Karnataka Bandh Cauvery Water
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
कावेरी विवाद पर कर्नाटक बंद का ऐलान, क्या खुला रहेगा और क्या बंद?
कावेरी विवाद पर कर्नाटक बंद का ऐलान, क्या खुला रहेगा और क्या बंद?
इंडिया
कैश, बेनामी संपत्ति और भारी भ्रष्टाचार! झारखंड भर्ती घोटाले में ED की रडार पर 150 लोग, जल्द एक्शन
कैश, बेनामी संपत्ति और भारी भ्रष्टाचार! झारखंड भर्ती घोटाले में ED की रडार पर 150 लोग
इंडिया
संसद के मानसून सत्र का आखिरी दिन, क्या NDA-विपक्ष के बीच खत्म होगी रार?
संसद के मानसून सत्र का आखिरी दिन, क्या NDA-विपक्ष के बीच खत्म होगी रार?
इंडिया
लाल किला ब्लास्ट का मास्टरमाइंड था अल-कायदा, UN रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा
लाल किला ब्लास्ट का मास्टरमाइंड था अल-कायदा, UN रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा
Advertisement

वीडियोज

अतीक अहमद के बेटे की डरावनी पिक्चर !
Chitra Tripathi: ट्रंप 'कंटेनर' के अंदर क्या ईरान का डर ? | Janhit
Bigg Boss 20: Salman Khan ने खोला ‘Tathas-Two’ का राज, Contestants को मिलेंगी 2 Lives
Mirzapur: The Movie Trailer में Pankaj Tripathi, Ali Fazal और Divyenndu की वापसी, बड़े पर्दे पर मचेगा बवाल Title: English Headline
Bollywood News: अक्षय-सैफ की ब्लॉकबस्टर जोड़ी का कमबैक, 'खिलाड़ी' का एक्शन या 'अनाड़ी' का अंदाज़—कौन जमाएगा रंग? (12-08-26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
संसद के मानसून सत्र का आखिरी दिन, क्या NDA-विपक्ष के बीच खत्म होगी रार?
संसद के मानसून सत्र का आखिरी दिन, क्या NDA-विपक्ष के बीच खत्म होगी रार?
झारखंड
JPSC घोटाले की खुली पोल! OMR में हेरफेर, 50 लाख में अफसर, एक्सपर्ट्स ने भरे आंसर
JPSC घोटाले की खुली पोल! OMR में हेरफेर, 50 लाख में अफसर, एक्सपर्ट्स ने भरे आंसर
बॉलीवुड
'जो लोग खुद को कॉकरोच कहते हैं...', कंगना रनौत ने अपने 'गटर जेनरेशन' बयान पर दी सफाई
'जो लोग खुद को कॉकरोच कहते हैं...', कंगना रनौत ने अपने 'गटर जेनरेशन' बयान पर दी सफाई
क्रिकेट
10 हार के बाद भी गौतम गंभीर को फुल सपोर्ट, दिग्गज ने कहा- कोच और खिलाड़ी...
10 हार के बाद भी गौतम गंभीर को फुल सपोर्ट, दिग्गज ने कहा- कोच और खिलाड़ी
विश्व
'असलियत नहीं बदलती...', होर्मुज कंट्रोल के ट्रंप के दावों पर ईरान का करारा जवाब
'असलियत नहीं बदलती...', होर्मुज कंट्रोल के ट्रंप के दावों पर ईरान का करारा जवाब
विश्व
अरुणाचल प्रदेश में LAC के पास तनाव की खबरों के बीच चीन का बड़ा बयान, कहा- भारत के साथ सीमा पर हालात...
LAC के पास तनाव की खबरों के बीच चीन का बड़ा बयान, कहा- 'भारत के साथ सब ठीक'
ट्रेंडिंग
Viral Video: मुर्गे के सामने भीगी बिल्ली बना कुत्ता, बुरी तरह खदेड़ा
मुर्गे के सामने भीगी बिल्ली बना कुत्ता, बुरी तरह खदेड़ा
Parenting
Independence Day 2026: 15 अगस्त पर बच्चों के साथ देखें ये 12 प्रेरक फिल्में, होगा तगड़ा फायदा
15 अगस्त पर बच्चों के साथ देखें ये 12 प्रेरक फिल्में, होगा तगड़ा फायदा
ENT LIVE
Mirzapur: The Movie Trailer में Pankaj Tripathi, Ali Fazal की वापसी, पुराने अंदाज में बड़ा बवाल
Mirzapur: The Movie Trailer में Pankaj Tripathi, Ali Fazal की वापसी, पुराने अंदाज में बड़ा बवाल
ENT LIVE
Vijay-Sangeetha Divorce Buzz के बीच Trisha Krishnan की Cryptic Post, बोलीं- ‘Drama Is Embarrassing’
Vijay-Sangeetha Divorce Buzz के बीच Trisha Krishnan की Cryptic Post, बोलीं- ‘Drama Is Embarrassing’
ABP NEWS
Viral Video : Atiq Ahmed के बेटे को जेल में बंद भाई से मिलने की जल्दबाजी पड़ी भारी!
Viral Video : Atiq Ahmed के बेटे को जेल में बंद भाई से मिलने की जल्दबाजी पड़ी भारी!
ABP NEWS
Viral Video : देवी मंदिर पर गिरी आकाशीय बिजली, ऊपरी हिस्से में पड़ी दरार!
Viral Video : देवी मंदिर पर गिरी आकाशीय बिजली, ऊपरी हिस्से में पड़ी दरार!
ABP NEWS
Viral Video : हाथ-पैर बंधे हुए युवक का वीडियो वायरल होते ही मचा हड़कंप!
Viral Video : हाथ-पैर बंधे हुए युवक का वीडियो वायरल होते ही मचा हड़कंप!
Embed widget