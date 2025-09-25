हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाहाथों में पहनाईं बेड़ियां, बिस्तर बगैर जमीन पर सुलाया... अमेरिका से 73 वर्षीय महिला को वापस भेजा गया पंजाब

हाथों में पहनाईं बेड़ियां, बिस्तर बगैर जमीन पर सुलाया... अमेरिका से 73 वर्षीय महिला को वापस भेजा गया पंजाब

Harjit Kaur deported to India: हरजीत कौर के वकील ने दावा किया कि कौर को लगभग 60-70 घंटों तक बिस्तर भी नहीं दिया गया और उन्हें जमीन पर कंबल ओढ़कर सोने को मजबूर किया गया.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 25 Sep 2025 09:58 PM (IST)
Preferred Sources

अमेरिका से 73 वर्षीय सिख महिला बीबी हरजीत कौर की वापसी की कहानी बेहद दर्दनाक है. इमिग्रेशन विभाग (ICE) ने उन्हें हथकड़ी पहनाकर कैलिफ़ोर्निया से जॉर्जिया ले जाया और फिर चार्टर फ्लाइट से पंजाब भेज दिया. इस दौरान उन्हें अपने परिवार या वकील से मिलने तक का मौका नहीं मिला. आखिरी 48 घंटों में उन्हें बिस्तर तक नसीब नहीं हुआ, दवाइयों के लिए खाना मांगा तो सिर्फ बर्फ की ट्रे और एक चीज़ सैंडविच दिया गया. यहां तक कि जब उन्होंने अपने डेंचर मांगे तो मना कर दिया गया.

अमेरिका में 30 से अधिक वर्षों से रह रहीं हरजीत कौर को इस सप्ताह के शुरू में कैलिफोर्निया में आव्रजन अधिकारियों ने हिरासत में लिया और भारत भेज दिया, उन्हें अपने रिश्तेदारों को अलविदा कहने का भी मौका नहीं दिया गया. महिला के वकील ने यह जानकारी दी.

इंस्टाग्राम पर उनके वकील ने दी जानकारी
बुधवार को ‘इंस्टाग्राम’ पर एक पोस्ट में हरजीत के वकील वकील दीपक अहलूवालिया ने कहा, 'बीबी जी (हरजीत कौर) पंजाब वापस आ रही हैं. वह पहले ही भारत पहुंच चुकी हैं.' कैलिफोर्निया में आव्रजन अधिकारियों ने नियमित जांच के बाद कौर को हिरासत में ले लिया, जिससे उनके परिवार और समुदाय के सदस्यों में रोष फैल गया.

30 साल से अमेरिका में रह रही थीं हरजीत
न्यूज पोर्टल ‘बर्कलेसाइड’ की एक रिपोर्ट में पहले बताया गया था कि 30 से अधिक वर्षों से उत्तरी कैलिफोर्निया के ईस्ट-बे में रहने वालीं कौर को आव्रजन एवं सीमा प्रवर्तन (आईसीई) के अधिकारियों ने एक नियमित जांच के दौरान हिरासत में लिया. कौर की तत्काल रिहाई की मांग को लेकर उनके परिवार और समुदाय के सैकड़ों सदस्यों ने विरोध-प्रदर्शन किया.

संबंधियों को अलविदा कहने का भी नहीं दिया मौका
अहलूवालिया ने कहा कि आव्रजन अधिकारी कौर को बेकर्सफील्ड के एक हिरासत केंद्र में ले गये. पोस्ट में अहलूवालिया ने दावा किया कि कौर को बेकर्सफील्ड से लॉस एंजिलिस ले जाया गया, जहां से उन्हें जॉर्जिया और उसके बाद नई दिल्ली के लिए विमान में बिठाया गया. उन्होंने यह भी दावा किया कि कौर के परिवार के सदस्यों ने अधिकारियों से आग्रह किया कि उन्हें वापस भेजे जाने से पहले अपने रिश्तेदारों को अलविदा कहने का मौका दिया जाए, लेकिन अनुमति नहीं दी गई.

अहलूवालिया ने कहा, 'हम कौर के लिए सोमवार की उड़ान के लिए टिकट पाने में सफल रहे, लेकिन शनिवार को तड़के लगभग दो बजे, वे उन्हें बेकर्सफील्ड से हथकड़ी लगाकर लॉस एंजिलिस ले गए, और वकील को सूचित किए बिना या कोई पूर्व सूचना दिए बिना उन्हें जॉर्जिया की उड़ान में बिठा दिया.' उन्होंने बताया कि जॉर्जिया में कौर को बंदियों के एक हिरासत केंद्र में रखा गया था.

वकील का दावा हरजीत को सहनी पड़ी यातनाएं
अहलूवालिया ने कहा, 'कौर को लगभग 60-70 घंटों तक बिस्तर भी नहीं दिया गया और उन्हें जमीन पर कंबल ओढ़कर सोने को मजबूर किया गया. वह उठ भी नहीं पा रही थीं, क्योंकि उनके दोनों घुटनों की सर्जरी हुई थी. उन्हें पूरे समय नहाने की भी अनुमति नहीं दी गई. जॉर्जिया से आर्मेनिया के बाद वह एक आईसीई चार्टर्ड विमान से दिल्ली आईं.'

1992 में दो बेटों के साथ अमेरिका पहुंची थीं हरजीत
‘एबीसी7न्यूज’ की एक रिपोर्ट के अनुसार, कौर कथित तौर पर बिना किसी दस्तावेज के रह रही थीं. वह 1992 में दो बेटों के साथ अमेरिका पहुंचीं. वर्ष 2012 में उनके शरण के आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया था, लेकिन तब से वह 13 वर्षों से भी अधिक समय तक हर छह महीने में सैन फ्रांसिस्को स्थित आईसीई को 'निष्ठापूर्वक रिपोर्ट' करती रहीं.

‘बर्कलेसाइड’ की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 'आईसीई ने कौर को आश्वासन दिया था कि जब तक उनके यात्रा दस्तावेज प्राप्त नहीं हो जाते, तब तक वह ‘वर्क परमिट’ के साथ निगरानी में अमेरिका में रह सकती हैं.'

सिख समुदाय में गुस्सा
कौर की गिरफ्तारी और डिपोर्टेशन ने सिख समुदाय में आक्रोश पैदा कर दिया है. सिख कोएलिशन ने इसे मानवता के बुनियादी मानकों का उल्लंघन बताया. संगठन ने कहा, “किसी भी इंसान के साथ ऐसा व्यवहार घृणित है, और 73 साल की महिला को इस स्थिति से गुजरना बेहद शर्मनाक और अमानवीय है.'

Published at : 25 Sep 2025 09:43 PM (IST)
Tags :
Trump Administration PUNJAB USA News Harjit Kaur
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'लद्दाख में नहीं लगता इनकम टैक्स, फिर भी भेजे नोटिस', NGO का लाइसेंस रद्द होने पर भड़के सोनम वांगचुक, दे डाली वॉर्निंग
'लद्दाख में नहीं लगता इनकम टैक्स, फिर भी भेजे नोटिस', NGO का लाइसेंस रद्द होने पर भड़के सोनम वांगचुक, दे डाली वॉर्निंग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कल 4 लाख से अधिक छात्र-छात्राओं को CM योगी देंगे स्कॉलरशिप, पहले मार्च में मिलती थी छात्रवृत्ति
कल 4 लाख से अधिक छात्र-छात्राओं को CM योगी देंगे स्कॉलरशिप, पहले मार्च में मिलती थी छात्रवृत्ति
क्रिकेट
अब कभी इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते नहीं दिखेंगे विराट कोहली? ODI से संन्यास पर आई बड़ी खबर; पढ़ें रिपोर्ट
अब कभी इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते नहीं दिखेंगे विराट कोहली? ODI से संन्यास पर आई बड़ी खबर; पढ़ें रिपोर्ट
बॉलीवुड
3 साल की वो स्टारकिड, जिसके पास है पर्सनल वैनिटी वैन, ठाठ से जीती हैं लाइफ, पहचाना?
3 साल की वो स्टारकिड, जिसके पास है पर्सनल वैनिटी वैन, ठाठ से जीती हैं लाइफ, पहचाना?
Advertisement

वीडियोज

योगी फोर्स के आगे, घुटनों पर अपराधी | Yogi Durga Force
Sameer Wankhede Defamation Case: शाहरुख Khan और Gauri Khan पर केस, वेब सीरीज में गलत छवि दिखाने का आरोप!
Bihar Election: महिलाओं का कौन सगा, किसने ठगा?
Sameer Wankhede Defamation Case: शाहरुख Khan और Gauri Khan पर केस, वेब सीरीज में गलत छवि दिखाने का आरोप!
Dostana 2 Casting: Kartik Aaryan OUT, Vikrant Massey की एंट्री CONFIRM!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'लद्दाख में नहीं लगता इनकम टैक्स, फिर भी भेजे नोटिस', NGO का लाइसेंस रद्द होने पर भड़के सोनम वांगचुक, दे डाली वॉर्निंग
'लद्दाख में नहीं लगता इनकम टैक्स, फिर भी भेजे नोटिस', NGO का लाइसेंस रद्द होने पर भड़के सोनम वांगचुक, दे डाली वॉर्निंग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कल 4 लाख से अधिक छात्र-छात्राओं को CM योगी देंगे स्कॉलरशिप, पहले मार्च में मिलती थी छात्रवृत्ति
कल 4 लाख से अधिक छात्र-छात्राओं को CM योगी देंगे स्कॉलरशिप, पहले मार्च में मिलती थी छात्रवृत्ति
क्रिकेट
अब कभी इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते नहीं दिखेंगे विराट कोहली? ODI से संन्यास पर आई बड़ी खबर; पढ़ें रिपोर्ट
अब कभी इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते नहीं दिखेंगे विराट कोहली? ODI से संन्यास पर आई बड़ी खबर; पढ़ें रिपोर्ट
बॉलीवुड
3 साल की वो स्टारकिड, जिसके पास है पर्सनल वैनिटी वैन, ठाठ से जीती हैं लाइफ, पहचाना?
3 साल की वो स्टारकिड, जिसके पास है पर्सनल वैनिटी वैन, ठाठ से जीती हैं लाइफ, पहचाना?
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025 Survey: बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
बिहार
सबूत-सबूत कर रहे थे अशोक चौधरी… जन सुराज ने वो भी दिया, JDU मंत्री की टेंशन बढ़ी!
सबूत-सबूत कर रहे थे अशोक चौधरी… जन सुराज ने वो भी दिया, JDU मंत्री की टेंशन बढ़ी!
एग्रीकल्चर
Kitchen Garden Tips: कैसे आप घर पर ही उगा सकते हैं अनार? जान लें बेहद आसान तरीका  
कैसे आप घर पर ही उगा सकते हैं अनार? जान लें बेहद आसान तरीका  
हेल्थ
Mayonnaise Flammability: क्या आग से नहीं जलती है मायोनीज, जानें यह सेहत के लिए कितनी खतरनाक?
क्या आग से नहीं जलती है मायोनीज, जानें यह सेहत के लिए कितनी खतरनाक?
ENT LIVE
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
ENT LIVE
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
Embed widget